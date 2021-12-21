「萬秀洗衣店」帥金孫張瑞夫新書上市　傳遞萬秀精神及勇氣！

文／時報出版編輯部

在IG上爆紅的「萬秀洗衣店」幕後推手孫子張瑞夫，近期又有許多新嘗試，除了成為Podcast主持人外，也晉升為作家推出新書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》，書名來自阿公阿嬤經營洗衣店對人客的提醒，也是「萬秀洗衣店」IG發文深受大家喜愛的起源。面對長年客人沒取的衣服，因疫情突然被困在家的張瑞夫說：「那時的我就只是一個念頭，好像這些衣服可以做些什麼，好像這麼做可以有意義，也好像可以讓阿公阿嬤和我會有些話題，但我還是不知道會有怎麼樣的事情發生。」

短短時間，一間后里小鎮的「萬秀洗衣店」，一則阿公阿嬤穿著舊時衣服的穿搭po文，成為各國際媒體爭相報導的題材！爆紅後，張瑞夫對於採訪、合作嚴選的選擇標準只有一個：「我只希望阿公阿嬤經過這些新嘗試後留下美好的回憶！」這次出書也是：「阿公阿嬤從沒想過能將家裡的故事出書，想要看到他們對於出書的反應，並留下記錄，這是我想要給他們新的生活體驗和驚喜！」

一直以來，大家只看到走紅後「萬秀洗衣店」的光鮮亮麗，更多人關心如何打造一個爆紅的IG，但張瑞夫說，這一切的起源都不是因為「利益」。這本書雖然無法告訴你怎麼創業、怎麼賺大錢，也不會傳授如何打造一個成功且出名的IG帳號法則，有的是和喜愛我們家的讀者一起分享「萬秀洗衣店」最真實的面貌。

因為「萬秀洗衣店」 的IG帳號，讓洗衣店問題被重視，小鎮還因此熱鬧起來。讓隔代教養、單親等世俗貼負面標籤的議題也被翻轉探討。但更意想不到的是，離家多年疏離的弟弟因為這個帳號重新回到家來：「因為我哥，讓我重新回到了家庭的擁抱，要不是他，我可能也不在這個世界了，所以現在我努力建構一個理想的記憶和回憶，與家人共創未來。」，兩兄弟互相幫忙、共同感受家庭的溫暖，如今弟弟也幫忙經營洗衣店的事業，成為真正的洗衣職人。

走紅後「萬秀洗衣店」漸漸被大家看見，也讓隔代教養、單親等世俗貼負面標籤的議題也被翻轉探討。（圖／時報出版 提供）

希望大家能透過這本書讓大家看到張瑞夫是如何從生命記憶中，找到他對於阿公阿嬤的愛，對家庭守護的堅持，希望激勵更多的人從自己的生命經驗出發， 面對心中的自己，不被年齡侷限勇敢的跨出一步，對身旁的人多點關心，做個不一樣的自己。

配合萬秀洗衣店所推動的循環經濟，出版社也為了本書特別推出了萬秀小T袋的特裝版，象徵洗衣店小衣服造型的書衣，另可由讀者粉絲再次利用成為書桌上的置物袋，或自行加上背帶，也可當作外出小背袋，歡迎粉絲發揮創意使用，賦予書袋再次循環利用的價值也傳遞萬秀精神。

《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》限量特裝簽名版有造型袋，還有隨機附贈專屬口罩。（圖／時報出版 提供）

●本文推薦書為時報出版社於12月21日上市新書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿 我和萬秀的成長故事！》。