《阿甘投資法》大智若愚──「以簡馭繁」的股市青冥寶劍

文／闕又上

看過「阿甘正傳」這部電影嗎？印像中，我因為這部電影開始關注了湯姆漢克（Tom Hanks）這位影壇巨星，這部電影在1995年第67屆奧斯卡金像獎，拿下6個獎項，包含最佳影片、最佳男主角、最佳導演等大獎。

投資的本質是什麼？如果你不了解，將會在眾多投資策略中迷失，而且可能誤入歧途。了解投資本質很重要，極其重要！這是建立投資哲學的重要基礎，世間學問相同，依此類推，生命的本質是什麼？成功的本質是什麼？說來難以置信，我竟然可以在這部電影裡頭，找到一些相關和必要元素。

然而成功的探索不會一步到位，相同的，在這部電影裡頭，也不會直接告訴你什麼是人生真理，電影中有許多片段場景、故事，看似不相關，甚至沒頭沒尾，有人看完電影得到的印象是：阿甘只是不停地跑。

電影中更多精采的細節和情節以及想表達的意涵，就由你去發掘，但「阿甘投資法」，不管是使用的標的或策略，都有我上述講的這些特質：簡單、坦誠、聚焦、專注，這些做事、投資可以成功的要素。

但這需要你看完電影後，沉澱下來，才能爬梳之間的連貫，和隱藏的真理，一如投資世界，外表總有許多令人目眩的投資操作、派別技巧，但投資本質才最關鍵。這本書的操作策略取名阿甘投資法，其實也有相關的意涵和本質在其間。

電影裡世俗中的功成名就，都不是阿甘刻意去追求的，阿甘只做到做人、做事的核心─誠懇、善良、單純、專注、重諾，以及不計較地付出，以當今社會講究表面、投資重視操作技巧的許多惡習來看，乍看之下阿甘很傻，但卻離成功最近。投資也是如此，所以中國人喜歡用「大智若愚」來形容，因為真正的智慧竟然是如此簡樸，沒有花招，就可以在做人處事和投資的世界，為你帶來扎實的人脈和黃金白銀！

電影你可以慢慢品嘗，每個人的體會不一樣，感受不到也沒有什麼太大損失，但在投資世界，犯錯卻要付出慘痛代價，而且常是再回頭已百年身，那就可惜了，所以在投資理財的世界，閱讀極為重要，知識就是力量，也是財富！

這本書是《每年10分鐘，讓你的薪水變活錢》改版新書，大家會關心的是，改版後增加了什麼內容，舊讀者還值得擁有這本改版書嗎？

我條述如下：

（1）寫書之後，我才發現每一個人，閱讀或理解能力不同，卡關處也不同，再版加了一些內容，希望能夠破解一些迷思，例如阿甘投資法禁得起考驗嗎？有比阿甘投資法更好的方法嗎？應該繼續尋找投資致勝的青冥寶劍？還是阿甘投資法就最貼近投資本質？ （2）阿甘投資法也適用在台股嗎？阿甘投資法是一種好的投資哲學嗎？有什麼缺點需要加以注意的呢？ （3）台灣廣受關注的2檔ETF─0050和0056，哪一個比較好？未來ETF商品將會多到令人無所適從和選擇，從策略上如何分析？從工具上如何挑選？ （4）投資賺取價差，是多數投資人認為可以快速致富的想法，真的是這樣嗎？如果是，該注意什麼？如果不是，有什麼數據和案例可以讓人相信？ （5）投資是賺價差好？還是長抱更好？其實適合你的最好，但如何探索適合自己的投資操作呢？

這本書適合誰閱讀？我在2019年出的第四本新書《為什麼你的退休金只有別人的一半？》，花了許多篇幅強調投資哲學的重要性，因為有了它，你才會有投資的「定見」和「遠見」，也才能夠以簡馭繁，空出雙手去經營、享受均衡的財富人生，如果沒有屬於自己的投資哲學，龐大的財經資訊，未必能讓你做出好的決策，以繁馭繁，會變成「繁上加煩」，你恐怕只能更煩！

我記得第二次上資深媒體人唐湘龍節目時，他非常關心50歲的中年族群，在年改後退休金是否足夠的問題，前不著村，後不著店的尷尬，怎一個愁字了得！我回答他說，阿甘投資法依然適用50歲的人，必要時參考本書10封信，創造簡單的副業，15年下來產生的退休金（輔助帳戶），可以讓退休生活找回昔日的優雅（優渥）和舒適。他有點不可置信地說：「真的嗎？」我回：「數字可以證明」，這次改版新加台灣版的阿甘投資法，讓這些族群的朋友，可以找回一點對未來退休金的篤定和信心。

（圖／Unsplash）

幾個月前，我記得上吳淡如和鄧惠文在華視的「有話好好說」節目時，主持人鄧惠文是心理醫師，對理財並未多加涉獵，有個議題我花了較多時間來回講解，鄧醫師終於搞懂後，問了我一句：「為什麼我今天才認識你？」我當時不知如何回應。上唐湘龍節目時，我告訴他50歲的朋友，現在開始理財還來得及，阿甘投資法講完，他補了一句：「為什麼今天才認識你？」這次，相同的提問我有經驗了，我說：「現在認識還不晚，10年後才認識阿甘就有點晚了！」

那麼，這本書適合年輕的族群嗎？有天一位讀者說，他從哥哥的書架上看到這本書，開啟了他理財的學習之路，特別是後面的10封信，對他有很深的影響，這竟然也是我幾位老朋友特別喜愛的一個部分，他們說特別真誠，彷彿是想告訴自己子女的心聲，記得其中有一篇「第一桶金來自何方？」，當時今周刊在網路上分享的數量多達2000多位，年輕人對這個議題了解的渴望，反映了當前社會的理財氛圍。

以上這些提問，任何一個解答，都有助於你建構自己的投資哲學、擬定適合你的投資策略及戰術，當然阿甘投資法只是眾多投資策略的其中之一，也有該注意和調整的地方，這個我特地用一個實際的歷史案例做說明，有數字你就更有畫面，也更有助於未來規畫。這彷彿就像當年飾演阿甘的湯姆漢克，日趨成熟的阿甘會用歲月來向你訴說，人生第二階段的投資規畫該如何調整。

原本我告訴編輯，務必將舊書名放在封面上加以凸顯，避免讀者以為是新書而購買，但我花了不少時間增修、進行更多的資料分析之後，我認為每一個疑問的澄清和突破都有其價值，我改變了想法，如果可以，鼓勵舊的讀者朋友們應該考慮帶回這本書，因為這5年走下來，登高之後更容易讓你看清楚投資的輪廓和面貌，如果能夠少一些盲點，多一些篤定，你說值嗎？

另外，在增修這本書時，美國因新冠肺炎疫情，3月12日道瓊下跌了2300多點，一天跌幅高達10%，雖然趕不上1987年10月19日，我在美國目睹一天重挫22.68%的黑色星期一，那天是我投資生涯的分界點，也見證了當年哈博士一生當中都沒有找到的投資本質，看完這本書，你無須重蹈有些人一輩子的悔恨和覆轍，書中自有黃金屋，這點你可以確定，但是你要用心，才能看到整個黃金屋的結構。

就算是2020年3月突來的黑天鵝，新冠肺炎疫情所造成的股災，利用阿甘投資法和其精神，依然可以度過股災的衝擊。但是阿甘投資法也不是完美無缺，需要做一點點調整，因為不知道下一顆，你拿到的人生巧克力是什麼樣的滋味，這個調整和提醒，就等你看完書，在結語中呈現，你才有比較完整的感覺。這本書保留了原本的序言，因為在那裡你可以看到我的初心，也希望這本書的改版，讓你看到不一樣的視野，在眾多紛紜的投資策略中，能有阿甘的篤定和自信，因為你靠近了投資真實本質，沒有比這個的找尋更重要了！

●本文摘選自天下文化出版之《阿甘投資法：不看盤、不選股、不挑買點也能穩穩賺》，未經同意禁止轉載。