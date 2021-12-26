現代人的科技成癮煩惱！《欲罷不能》揭露賈伯斯不讓孩子使用ipad的原因

文／亞當．奧特 Adam Alter

2010年蘋果發表會上，賈伯斯（Steve Jobs）公開發表了iPad：

這個裝置的功能太棒了……提供了最好的網頁瀏覽方式，遠比筆記型電腦和智慧型手機好得多……能提供不可思議的體驗……用來收發郵件方便得不得了，輸入文字的手感美妙極了。 在九十分鐘的產品發表會上，賈伯斯說明了iPad為何是看照片、聽音樂、利用iTunes U上課、瀏覽臉書、玩遊戲，以及使用無數應用程式的最佳工具。他認為每個人都該擁有一台iPad。

但賈伯斯不讓自己的孩子使用這個裝置。2010年底，賈伯斯告訴《紐約時報》記者比爾頓（Nick Bilton），他的孩子從沒用過iPad。「我們在家會限制孩子對科技產品的使用。」比爾頓後來發現，其他科技界巨人也會對自己的孩子實施類似的規定。《連線》前總編輯安德森（Chris Anderson），在家中嚴格規定孩子使用每種電子裝置的時間，他的五個孩子都不能在自己的房間裡使用有螢幕的裝置。「因為我們親眼目睹科技帶來的危險。」部落格、推特與內容平台Medium創辦人威廉斯（Evan Williams）為兩個年幼的兒子買了數百本書，卻不讓他們使用iPad。一家分析公司的創辦人古爾德（Lesley Gold）則嚴格禁止孩子在週間使用有螢幕的裝置，只在孩子必須以電腦完成作業時，才給與通融。艾薩克森（Walter Isaacson）為賈伯斯傳記蒐集資料時，曾與賈伯斯的家人共進晚餐，他告訴比爾頓：「沒有任何一個人拿出iPad或筆電，賈伯斯的孩子不依賴電子裝置。」製造科技產品的人似乎都嚴格遵守販毒的基本原則：絕不使用自己賣的東西。

這些事實令人感到不安。全球最偉大、最知名的科技專家，私底下為何對科技產品避之唯恐不及？你能想像假如宗教領袖不讓自己的孩子成為信徒，會引發多麼強烈的抗議嗎？許多科技界與非科技界的專家，都曾與我分享過類似的觀點。好幾位電玩開發者告訴我，他們絕不玩以讓人上癮聞名的「魔獸世界」（World of Warcraft）；一位運動成癮的心理學家認為，運動手錶很危險，還說它是「全世界最愚蠢的東西」，並發誓絕不買這類產品；一位網路成癮康復中心的創辦人告訴我，她避免使用最近三年內上市的科技產品。她的手機總是關靜音，而且經常故意亂放手機，讓自己不受誘惑、不會時常想查看電郵。她最喜歡的電腦遊戲是1993年上市的「迷霧之島」（Myst），當時電腦的運算速度慢到無法處理影片圖像。她說，她願意玩「迷霧之島」的唯一理由是，這款遊戲會讓她的電腦每半小時當機一次，而重新啟動需要花很多時間。

Instragram共同創辦人霍奇穆斯（Greg Hochmuth）發現，他的產品會讓人上癮。他說：「主題標籤永遠看不完。它擁有自己的生命，就像有機體一樣，讓人們念念不忘。」和許多社群媒體平台一樣，Instragram是個無底洞。臉書的內容沒有止境；Netflix會自動播放影片下一集；交友應用程式Tinder鼓勵用戶不斷滑動螢幕畫面，尋找更好的對象。這些應用程式與網站用戶享受了不少好處，卻往往難以節制用量。設計倫理學家哈里斯（Tristan Harris）表示，問題不在於人們缺乏意志力，而在於「螢幕背後有上千人不斷努力瓦解你的自制力」。

（圖／Unsplash）

無法忽視的成癮現象

這些科技專家的憂心不是沒有理由的。在奮力挑戰各種可能性之際，他們發現了兩件事。

第一，我們對成癮的理解太狹隘了。我們往往認為成癮只會發生在某些「天生有成癮基因」的人身上，像是廢棄空屋裡的海洛因成癮者、菸不離手的尼古丁成癮者、把藥丸當飯吃的處方簽物質成癮者。這些標籤暗示著：成癮者與其他人不同，他們有一天或許會戒掉癮頭，但在那之前，他們只能乖乖被歸類。事實上，成癮行為主要是環境與處境造成的。賈伯斯很清楚這件事，儘管iPad的各種優點不太可能會讓孩子上癮，但孩子很容易受到iPad的誘惑，所以他不讓孩子玩iPad。這些創業家意識到：自己所推銷的工具刻意設計得讓人無法抗拒，並吸引每一個人。成癮者與其他人彼此並沒有一條清楚的分界線，只要取得或體驗過某些科技產品，所有人都有可能會上癮。

第二，數位時代的大環境是史上最容易促成人類上癮的環境。1960年代，人們只需面對屈指可數的誘惑：香菸、酒，與難以取得且價格昂貴的毒品。到了2010年，人們還需面對環境裡的各種誘惑：臉書、Instagram、色情影片、電郵、線上購物等等。這列清單有一長串，我們需要面對人類史上最多的誘惑，而我們才剛開始體會這些誘惑的威力。

書名：《欲罷不能》 作者：謝亞當．奧特 Adam Alter出版社：天下文化 出版日期：2017年9月29日

比爾頓訪問的科技專家有很強的戒心，因為他們知道，他們設計出來的是令人難以抗拒的科技產品。相較於1990年代與2000年代早期的科技，現代科技既有效率，又容易上癮。全世界有數億人口使用Instagram，與別人即時分享生活中的點點滴滴，然後這些生活點滴會立刻被他人以留言和按讚的方式給與評價。以前下載一首歌曲需要一小時，現在只需要幾秒鐘就夠了。以前那些會因為下載速度過慢而不想下載的情況，現在早已不復存在。科技為我們帶來了便利、快速與自動化的服務，同時也必須付出極大的代價。人類行為有一部分受到一連串反射性成本效益計算的驅使，根據這個計算結果，我們會決定某個行為要做一次、兩次、一百次，或根本不做。當益處遠遠大於害處，我們很可能會一直去做某件事，尤其是當這個行為啟動了對的神經機制。

臉書和Instagram的按讚、完成「魔獸」任務所得到的獎勵，或是看見自己的貼文被數百位用戶分享，這些都會啟動上述的神經機制。創造並修改科技產品、電玩與互動式體驗的人非常厲害，他們透過數百萬用戶進行數千次的測試，找出哪些招數有效、哪些沒用，哪種背景顏色、字型和音效可以使用戶最投入，而且把挫折感降到最低。隨著使用體驗不斷演化，這個體驗逐漸變成讓人無法抗拒的武器。2004年的臉書很有趣，2016年的臉書則會使人欲罷不能。

人類的成癮行為已經存在很長一段時間了，但直到近數十年，才變得更加普遍、難以拒絕，並成為主流。成癮行為不會讓化學物質直接進入我們體內，但會產生相同的效果，因為它會讓人欲罷不能，而且經過精心設計。有些成癮行為非常古老，例如賭博和運動；有些則是比較新，例如追劇和滑手機。然而，所有的成癮行為都變得愈來愈難以抗拒。

●本文摘選自天下文化出版之《《欲罷不能》，未經同意禁止轉載。