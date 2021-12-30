集結136位菁英思想交鋒 《思想經濟學》一探求知者的奇蹟之旅

文／維卡斯．夏哈 Vikas Shah

我本來並沒有要寫這本書。我既不是記者，也不是專業作家。我只是充滿好奇，喜歡探索一些事情。我小時候上課時總是不停的發問，就算下課休息也不放過老師，鍥而不捨的追問一些簡單的問題，像是：「宇宙到底是怎麼運作的？」

我平時是在企業界工作，所以你可以說我是企業家。但我不想太過吹噓，讓大家以為我像是閃閃發亮的黃金新貴，出門有豪華轎車與私人飛機接送，手上戴著珠光寶氣的名表，出入建築大師設計的豪門大院。我不是那個樣子。我經營的企業只是一家小公司而已。不過我的資歷，也就是這些年一路走來的歷程，完全無法以財務數字來說明 我在十四歲的時候就開創第一份事業，按照現在科技產業的創業標準，十四歲已經算是相當大的年紀，但在那個年代，我在這樣競爭激烈的產業中我還算是相當生嫩。

我創辦的公司專門從事網站設計和軟體開發，另外也兼營一個小型電子媒體《獨立軟體評論》，這可說是最早的網路雜誌之一，我和同事一起評論電玩遊戲、軟體程式和音樂作品。當時我們其實沒想過自己在線上出版的領域上超前多少，但這個媒體才推出沒多久，每個月新增用戶就超過五十萬。在那個電腦網路才剛開始發展的時代，這樣的熱度相當不得了。於是我們建立全世界第一個內容管理系統，自己生產網頁內容發送給全世界。後來在二○○一年，全世界第一個網路泡沫破滅，這家公司（還有那個小媒體）也難以為繼，戛然而止，但我想要書寫的欲望卻從來沒有完全消失。

我這一代大概是最後一個會對長篇大論感興趣的世代。我們的成長期都和報紙、雜誌和書籍相伴，與將全通路影片、podcast 和社群媒體視為標準配備的新世代完全不一樣。我們也看到科技逐漸主導經濟、文化與社會的交流，觀念和思考成為推動全球的新引擎，讓整個世界迅速變化。我們經常將市場、經濟、文化、社會和政治當作身外之物來討論，但這些其實都是我們觀念的產物，是我們想出來的東西。它們並非外來，而是出自於我們！這是我經過好長一段時間才得到的頓悟。

時間快轉到二○○七年。因為到處都找不到有內容的長篇文章，讓我覺得很沮喪，為了克服這種失落感，也為了滿足自己的寫作欲望，我開創一個部落格。這個部落格甚至沒有專屬的網域名稱，只是利用Google提供的免費平台：「Thoughteconomics.blogspot.com」。「思想經濟學」這個名字就是如此誕生。

因為這個世界就是思考、概念和構想的產物，都是我們所想出來的，而我開部落格就是要對此進行探索。我原本只是計畫不定時發表自己覺得有趣的議題並寫成長篇文章，以及選擇我多年來遇到或認識的有趣人物來訪談。沒有設定策略，這只是我在日常工作之餘的愛好而已。我也不想對採訪內容進行太多編輯修訂或刻意塑造觀點，只是單純記錄訪談內容，按照原始的對話來發表。

後來我貼出來的採訪文愈多，訪客流量也變得愈大，很快就看得出來，的確有很多讀者還是喜歡閱讀長篇大論，以及未經剪輯、原汁原味的採訪內容，而且這些文章不是藏在付費牆後面（這一點很重要）。到了二○○八年，我開始收到很多讀者的電子信件回饋，他們來自世界各地，有些讀者也提供許多議題和採訪對象的建議，對我而言這又是新的大發現。於是我做出一個關鍵決定（新創企業最愛這麼說）：我付錢買下「Thoughteconomics.com」網域名稱，也真的做一個合適的網站，也開始認真尋找我認為真正影響時代的知名人士進行採訪。

維基百科創辦人Jimmy Wales在開幕式中致詞。記者盧振昇／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

我最早採訪的大牌之一，是「維基百科」創辦人吉米．威爾斯（Jimmy Wales），不過這次經驗給我一個很重要的教訓：一定要做足準備！吉米是第一個願意為我這個簡陋小站付出時間的知名大人物，所以我把想問的問題傳過去，結果他的回答也很簡單：「這些問題我以前都回答過了，再試一次吧。」從此以後，我更努力研究每個採訪對象，也跟他們一起合作，在他們最熱愛也最感興趣的領域中找出熱門議題。

就這樣進行幾個月以後，簡直像是奇蹟降臨似的，我接到伯茲．艾德林（Buzz Aldrin，繼阿姆斯壯之後第二位踏上月球的太空人，他也是電影《玩具總動員》巴斯光年這個角色的雛形）的電話，他是我很敬佩的太空英雄！在此之前，我在事業上也碰過不少緊張時刻，但是都比不上那天在英國傍晚時間發生的事。我在辦公室裡等電話，而且是等伯茲．艾德林親自打電話給我。那次的採訪進行得很順利，不過最後發生一件小插曲，讓我察覺到自己正在做的事到底有多麼不尋常。我採訪艾德林那天，我父親約我晚上一起用餐，所以當天他也在我的辦公室。電話採訪途中，他過來跟我說話。

爸爸：你要不要喝杯茶？ 我（電話按靜音）：不用！謝謝老爸。我正在忙…… 爸爸：你在跟誰講電話？ 我：伯茲．艾德林。 爸爸：開什麼玩笑！（他哈哈大笑走進廚房。）

當我在新網站快速成長而感到振奮的時刻，差一點就忽略這些機會是多麼難得，多麼不可思議！是朋友和家人對我採訪的對象感到難以置信，才讓我意識到自己多麼榮幸，竟然能打電話採訪到這些全世界最厲害、最有趣的人。我貼出與艾德林訪談的文章以後，有間大報社的記者寄電子信件來問我：「你是怎麼約到他的？我們努力了好久都約不到！」我經常收到這個問題，老實說，我也不知道。我就只是向對方提出邀請而已。當然，各位看到的採訪文章，其實背地裡往往多次遭到拒絕，那是大家看不到的。照我自己的估算，大概是邀約二十次才會成功一次，所以有十九次都是遭到拒絕。有的拒絕可是非常不客氣，例如我在寫這本書的時候曾經聯絡一位美國領導專家，對方的辦公室竟然跟我說：「貴網站上的採訪大都是假的吧？很抱歉，這可不行。」這個回覆讓人很氣憤，但我還是提醒自己，我要求採訪的這些人本來就受到層層保護。從很多方面來說，「思想經濟學」可說是我意志決心的展現，向大家證明，只要有決心、有毅力，什麼荒誕不經的野心夢想都能實現！

當出版社邀請我把這些採訪內容編寫成一本書時，我仔細研讀其中最喜歡的訪問稿，發現提問與回答之間出現一些共通的主題，讓我特別有共鳴。首先是關於身分認同和「我是誰」這個永遠讓人想不透的問題，我們活在這個世界上有什麼目的、我們在世界上處於什麼位置等等。從這裡又衍生出許多文化上的問題，包括將我們聯繫在一起的藝術、音樂、文學，以及種種會刺激和塑造我們對於身分與歸屬方面的想法。從「歸屬感」延伸擴展，會發現社會當中的基本偏見。由於我們對於身分和歸屬的選擇，各式各樣的偏見、歧視帶來種種折磨、痛苦和不平等，這些往往就是我們在人類歷史脈絡中看到可能造成衝突的原因。不過在這些明顯的挑戰之外，我們的社會在和平建設與這個時代最偉大的「民主」政治試驗，都獲得巨大的進展。民主創造出政治、法律和經濟體制，企業家又在這個體制上研發創新，提出種種構想、促進商業活動，為經濟創造支撐基礎，提供就業和機會，也解決許多最緊急迫切的挑戰，推動世界向前邁進。但如果沒有「領導」的運作，這一切都不可能發生。而我做的每一場訪談，也都會反映出領導能力的種種特質：激發人心、凝聚眾志，實現種種不可能的超能力。

在我提供的採訪篇章之間，無疑還是留下許多空白與不足。也許有人覺得還是欠缺某項重要議題，或是還有哪些重要人物沒有採訪；也許覺得還有某些重要觀點沒有談過，或是有些重要的真相沒有說出來。但「思想經濟學」還是會向前邁進，繼續發展新的採訪實錄。我對於維護多元思想和多元觀點一向充滿熱情，也必定會盡最大的努力，在我這個網站上表現出這份精神。

人類最好和最壞的表現，其實也都來自思想和思考。現在，我們對全球的文化、社會、經濟和政治都感受到許多不安，大家不只要公開而坦誠的討論和對話，也要盡量吸收各種知識和意見，深入理解和探索當前的問題，而不是浮光掠影、空泛解讀，或者是在推特和臉書上吵架。

秉持著促進深度理解的精神，我承諾從這本書的版稅至少提撥一萬英鎊，捐贈給以下兩個機構：第一個是我自己負責的國際慈善機構「戰地之中」，這個組織已經在遭到戰亂蹂躪的三十個國家推展工作，利用各種藝術活動、研究調查和企業精神來持續建立和平、提供機會；第二個是曼徹斯特大學，這是英國史上第一間城市大學，曼徹斯特會成為全世界第一個工業城市，也跟這間大學的設立有關係；現在，曼徹斯特大學在許多重要領域的深度研究也足以改變世界。這兩個機構都是慈善組織，也都致力於汲取知識和思想的力量，為我們照亮改變世界的路徑。

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