黃國珍／「解讀」是為了創造更好的自己與世界──新書《解讀者》

文／黃國珍

或許你在閱讀這本書的過程中，心中會浮現這個問題：我們過去不管是閱讀或是本書所說的解讀，未使用本書介紹的思考工具或思維上的條件，依舊可以理解，原因和差異在哪裡？

這真是個好問題。的確，理解事物或問題，不必然會需要這些工具。但是在這種條件下仍然可以理解，我認為大部分原因是運氣好，或是使用了部分工具和原則而不自知。

通過生活經驗與知識學習，我們在頭腦裡積累相當豐富、有助於辨識與判斷的內容。如果面對的事物與問題，是過往知識經驗可以應對的，大部分人都能正確回應。但另外屬於心理上的因素，卻創造出一種個人情境，讓我們誤以為能理解外在的事物。

人腦做為人類思考與行為的主控中心，為了增進決策與判斷效率，在演化過程中，建構出一套快速處理資訊的規則。但是這些心理思考判斷的捷徑，有時不但無法有效率做出合理判斷，更會創造出認知偏誤。認知偏誤的形式非常多，客觀歸納主要原因，大多是固著於主觀所形成的行為、態度與思維偏誤。

個人的主觀是由生活中取得的經驗與知識，逐步形塑而來，當這主觀固化為心理底層的基模，或一般所稱的心智習慣，它就反過來影響認知的選擇與判斷。例如，「舒適圈偏誤」就很普遍發生在大多數人身上。人們會避免去接觸自己不熟悉的事物，尤其是對接下來可能會付出未知代價的事。因這自我保護的自然心態，無意中為自己創造出熟悉的、可以應付、沒有太多意外的舒適圈。

黃國珍。（圖／翻攝自天下文化出版《解讀者》新書推薦短片）

這種情況會反映在許多事情上，例如閱讀總是讀自己能讀的書籍、服裝總是選擇令自己安心的裝扮、工作上大部分選擇自己熟悉的領域……等等，久而久之就形成以自己為中心的世界，自己是那個世界的主宰，因為個人的知識與經驗，均來自於自己框建出的世界，一切的事都瞭若指掌，沒有不理解的事。這行為本身沒有對錯，甚至是競爭優勢。但真實的世界並不以某個人為中心，而是無限開闊、有無限可能的宇宙，甚至以無窮的變化，對每個人的生命開展設下問題、提出挑戰。解讀的過程，表面上看似是對外在事物進行理解，卻需要自身內在條件支持，如同本書我分享自己的經驗，不同階段的經歷，啟發我在過程中解讀內在、創造自己。

過去幾年的閱讀工作坊中，我經常分享大英百科全書總編輯指導艾德（Mortimer J. Adler）的一句話：「閱讀有一部分的本質是困惑，而且知道自己被困惑。」

這句話提醒所有的讀者，困惑是閱讀中必然會發生的情況，這本來就是閱讀的一項本質。

因為困惑，我們需要閱讀，在閱讀中產生困惑，更需要為解決困惑而閱讀。在閱讀與困惑的迴圈中，最為關鍵的是知道自己被困惑中的「知道」。這代表能超然於自身感受以外，可以了解又同時可以監控的能力，在認知上稱為「後設認知」。

如果對「後設認知」這個名詞感到陌生，換成另一種說法可能比較容易理解，就是「覺察」、「覺知」的能力。

若是「因為知道自己被困惑」的覺知能力能幫助讀者跨越舒適圈，創造認知上的新旅程，我想把莫提默‧艾德勒所說的話調整成新的版本。我認為：「閱讀有一部分的本質是創造，而且知道自己在創造。」

（圖／Unsplash）

●解讀自身與萬物的意義，創造個人與世界的未來

股神巴菲特曾說過：「我什麼都讀：企業年報、財務報表、傳記、歷史書，每天還要讀五份報紙。在飛機上，我會閱讀椅背後的安全指南。這麼多年來，是閱讀讓我致富。」

我想，如果閱讀這些內容能致富的話，你我每天閱讀的內容也不少，我們應該也能擁有股神的身家吧，但事實遠非如此。可見，關鍵不是讀了什麼，而是在閱讀的內容中，如何解讀出對市場或未來的洞見，做為創造價值的最佳答案。

這世界固然存在許多問題，但同時也存在可以解決問題的答案，等待我們將其解讀出來。思考是每個人天生就擁有的能力，可是以往有標準答案的學習歷程，弱化也阻礙思考能力的養成。單純認同他人的想法不是思考，反而是迴避思考的表現。而以原有的知識或經驗去判斷一件事情，只是在原有的框架中重複自己而已。

真相依舊等待我們去探尋。拒絕理所當然，想培養超越自身框架的解讀能力，可以多接觸新事物，思考以前未接觸過的領域，多嘗試自己原本不熟悉的思考與方法，如本書所介紹幾種獲得廣泛肯定與應用的思考工具，可以逐步提升思考力。面對社會中激發不同立場討論的事件或現象往往是最好的練習課題。透過探究事件的本質，或多方了解不同立場的原由，發展出多面向思考維度的辯證過程，以導出結論。這樣的思維就能不受限於原有條件。如同冒險家不斷的去發掘每類事物，敏銳觀察每個動向。

最後，你或許會問，成為解讀者最大的價值是什麼？

我認為，一位真正的解讀者，是將思考做為生命態度的人。在這前提下，無論是失敗或是成功，都能在其中獲得學習，做為改變自己的養分。

如此一來，失敗與成功的意義將會改變，因為一切都是歷程，不再因情緒或是成就，成為內心固著的執念，限制超越的機會，最終達到個人的成長，獲得真正的自由。如榮格所說，完成個體化的歷程，成為能掌控自己、獨立自主的人。

讀完這本書，各位解讀者，你想用你對世界的解讀與洞見創造什麼？

書結束了，旅程，現在才開始！

●本文摘選自天下文化出版之《解讀者》，未經同意禁止轉載。