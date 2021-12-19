螺獅拜恩／圍繞「復原重生」的醫療小說──讀《少女皮膚之島》

文／螺獅拜恩

大學選修現代小說時，教授曾言，書名與人名同等重要，需獨創、別緻，具新意，令人一眼看到書名就印象深刻，引發翻閱的興趣。她以詩人管管的散文集為例，取名「春天來了」平凡無奇，而《春天坐著花轎來》便帶來具體且形象化的感受。

《少女皮膚之島》讓我憶起深埋於久遠白堊紀時代的回憶，以至於地層表面差點塌陷（粉底太厚），書名如此特別以至於過目難忘，不禁好奇背後隱藏了什麼故事？

小說起頭以高度緊繃、張力十足的一場場外科急診室搶救病患開展，一位纖弱白皙的少女沐浴於焦炭與灰燼中，呈現瀕臨破碎之姿態。伴隨劇情進展，才知悉「皮膚之島」是醫學用語，意指新生皮膚凹凹凸凸的圖形。即便受到嚴重燒、燙傷，只要長出「皮膚之島」，就有復原重生的機會（一面假裝專業，一面偷偷把去離島釣小管的釣竿收起來），其為全書重大核心與象徵。

作者簡介。（圖／螺獅拜恩提供）

小說章節目錄。（圖／螺獅拜恩提供）

本書是臺灣少見的醫療相關小說，由外科專科醫師執筆，故事以第一人稱視角寫作，深入醫生不為人知的內心世界。細膩柔美文字如絲綢瀉地滑順流淌，娓娓道來男、女主角相識相知的動人故事．．．老實講，看著看著，一口鮮血忍不住湧上喉頭，作者本身已是尊爵不凡的醫生，還得過全國性文學獎？寫了引人入勝的精彩小說？不是說醫生不能熱衷文藝創作，但留給文組生一點飯吃好不好？（自動自發拿碗蹲在街上）

咳咳咳好的，由於男主角的職業也是醫師，背景以大型醫學中心的外科急診室和加護病房為主，除了一探醫療人員日常勞動辛酸，文中巧妙穿插深入淺出的醫學科普知識，以淺白口吻釐清疾病誤解，強迫大家看小說長智慧，看完都變高又變壯，健康教育還考一百分。

描述醫院內權力鬥爭之場景，則讓一般人如我甚為欣慰（喂喂），心想啊原來人人稱羨的醫生也有等級之分，有關係就是沒關係、沒關係就是有關係，工時長、勞心費力在血淚中揮灑汗水，還得面對錯縱複雜的派系角逐、激烈競爭及難解醫病關係。相較下，能專注於工作的病房，才是主角安心所在，外科團隊的和諧默契亦為支撐他持續救助他人的動力之一。

書中有多幅精心繪製的全彩插畫。（圖／螺獅拜恩提供）

男女主角下鄉巡迴義診這段十分感人，作者根據個人經驗寫作，呈現偏鄉缺乏醫療資源的真實面，散發人性關懷。（圖／螺獅拜恩提供）

人與人之間的細緻情感互動是故事一大重點，小說描寫各種形式的感情，從友情、親情、愛情，到普及社會大眾之大愛。究於男主角天真純良、不涉世俗之性格，他樂於奉獻自我，下鄉巡迴義診，救助老弱病苦，輝映人性關懷之餘，從而暴露臺灣偏鄉地區極度缺乏醫療資源與人力之真實困境。

而書中角色各個鮮明立體，男主角來自南台灣濱海小村莊，以演奏樂器般之精湛手藝修補病患傷口，自己心裡卻有難以癒合的舊傷，總是反覆結痂、剝落，鮮血淋漓。巧遇看似少不更事的女主角後，這段關係的主客位置漸漸轉變，局中者迷的醫人者反被拯救，作者以優雅筆觸刻劃殘缺下的完美，兩人互信互賴彼此扶持的過程真摯感人。

劇情常出現台灣人耳熟能詳的風土景觀、飲食文化以至於流行樂，例如香火鼎盛的北港朝天宮、雲林縣風光明媚之成龍濕地皆為重大轉捩點發生所在；而五月天的歌曲如一首後青春期的詩，陪伴主角記錄過去，迎接精彩未完的未來，描景敘事既生活化又具親切感，不時觸動心弦。

五月天的的歌曲配合不同情境，貫串整部小說，五迷看了應該會很開心，而五月天確實是一個時代的共同記憶。（圖／螺獅拜恩提供）

經歷震懾人心的重大轉折後，結尾留下一絲懸念，而書名「皮膚之島」讓我堅信，這是另一個浴火重生的新生與開始，燒傷的皮膚可以重生，破碎的心也能被修復，且暗喻「希望一直都在」的星星更貫穿故事首尾，迭經波折的主角必將迎向美好未來。

●本文推薦書由聯合文學出版之《少女皮膚之島》，本書為讀創故事原創作品，由聯合文學獨家出版！。