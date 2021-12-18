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打破400年來醫界對疼痛的理解！解開身體疼痛的三大迷思

聯合新聞網 / 方舟文化
書名：《無痛思維：來自英國疼痛醫學權威，應對慢性疼痛的全新方式》 作者：迪帕克‧拉文德蘭 醫師 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版時間：2021年12月13日
書名：《無痛思維：來自英國疼痛醫學權威，應對慢性疼痛的全新方式》
作者：迪帕克‧拉文德蘭 醫師
出版社：方舟文化／讀書共和國
出版時間：2021年12月13日

打破400年來醫界對疼痛的片面理解！

《無痛思維》本書挑戰了現代醫學的當前方法與傳統的身心二元思維，帶給讀者手術與鴉片類止痛藥物以外的替代方案，以及可幫助每位慢性疼痛患者發展「無痛思維」的完整策略和工具。書中收錄多項飲食、睡眠、運動和壓力等檢測，完整傳授連醫學院也沒告訴醫師的疼痛管理新方法，全人角度多管齊下，幫你找回無痛生活。（編按）

文／迪帕克‧拉文德蘭 醫師（Dr Deepak Ravindran）　

傷害覺和疼痛的差別

當你受傷、身體某部位受到傷害時，受傷的感知會啟動皮膚中某些化學物質和通道，這是所謂的「傷害覺」。所有人都感受過傷害覺，但這和疼痛不一樣。這個概念相當重要，讀者必須要瞭解。

身體部位接收到有害的信號時，我們就會感受到傷害覺。這份資訊會透過複雜的神經系統抵達大腦，在這個過程中，脊椎各節都可能加以調整，這不同於笛卡兒描述的簡單線路。

信號首先會通過脊椎，接著往上傳遞至大腦多個區域，有些區域處理記憶，有些掌管情緒、邏輯思考或恐懼／擔憂。

傷害信號就像彈珠檯中的彈珠一樣觸發這些大腦區域，接著大腦產生最終輸出訊息。如果訊息是要求身體尋找並移動至安全處，那麼意識就會將這個訊息解讀為「疼痛」。如果大腦不認為有危險，身體就不會繼續感到疼痛。

雖然確實出現有害的信號（傷害覺），身體和大腦卻不一定會出現疼痛。舉例來說，有些士兵在戰鬥過程中失去某些身體部位，卻沒有感到疼痛；或是運動選手直到比賽結束才發現自己骨折。

這是我們對疼痛認知的一大轉變。到頭來，疼痛就是危險的信號，而危險是大腦感知的結果。

最令人驚奇且稍微難以理解的部分是，即便身體沒有遭受任何傷害，來自身體內部的內感受（interoception）及外部環境帶來的外感受（exteroception）也可能感知危險。要瞭解這個概念，我們必須先放下從小抱持的觀念：疼痛通常表示身體某部位出了狀況。

過去二十年來的研究顯示，身體部位產生的任何傷害信號都會通過神經系統，接著產生一組常見的化學信號，引發各種情緒。然而，最終是由脊椎及大腦為這些情緒提供背景脈絡，如果他們判定個體的生存遭遇危險，就會將信號解讀為疼痛，促使個體尋求庇護。

庇護可以有各種形式：撤退到原始「洞穴」中，或是尋求藥物或醫療介入，以消解危險及焦慮感。

大腦處理所有體驗與感覺，其輸出的總和就是疼痛，而傷害覺只是其中一小部分，大腦察覺到身體結構發生實際或刻意的受傷或改變，便會產生傷害覺。不幸的是，整個醫療實踐及醫療照護體系都以為疼痛就是傷害覺，將兩者視為同一回事。

以伊莉莎白的例子來說，掃描結果沒有在疼痛部位發現異常，更重要的是，她接受類固醇注射後情況沒有改善，顯示她的椎間盤和神經並沒有發炎的現象，因此伊莉莎白的疼痛並非源自「傷害覺」。在這種情況下，藥物和注射不會有幫助。如果她知道自己的疼痛並不是來自傷害覺，就可以及早採取其他措施來減緩疼痛，例如身心療法、改變飲食或調整睡眠。

示意圖（圖／Unsplash）
示意圖（圖／Unsplash）

雖然我們醫療照護的專業人士會詢問症狀及病史，但通常不會偏離慣用的治療計畫太遠，所有醫療照護專業人士大致都一樣。以疼痛管理來說，求診於骨科、疼痛科與手術顧問醫師時，如果他們抱持「傷害覺等同疼痛」、「疼痛程度一定和掃描結果上結構異常程度呈正比」等錯誤觀念，那你們的討論一定圍繞著藥物及介入措施，因為這就是他們主要的專業領域。

藥物及手術等介入措施，這類醫療方式對於處理傷害覺相當有效。然而，過去十至二十年的研究顯示，雖然比起部分療法，藥物和介入措施有可取之處，但也不是十全十美─這些治療方式並非對所有人都有效，傷害和副作用的風險不小，而且即便治療過程毫無瑕疵，仍有五至七成患者的疼痛仍然持續。如果傷害覺只是疼痛體驗的一小部分，有時甚至完全與傷害覺無關，那麼臨床上來說，以藥物和注射治療徒勞無功。

疼痛的定義，與時俱進

首次制定疼痛定義的四十年後，國際疼痛研究協會（International Association for the Study of Pain，IASP）於2020年首度將疼痛的定義修改為：「與實際或潛在組織損傷相關或類似的不愉快感覺和情緒體驗。」

為了幫助患者及醫師瞭解其內涵，協會進一步提出以下六大要點：

1.　疼痛永遠是一種個人的獨特體驗。

2.　疼痛與傷害覺並不一樣。

3.　人們可經由生活經驗瞭解何謂疼痛。

4.　疼痛是主觀的，每個人關於疼痛的描述都應該受到尊重。

5.　雖然疼痛是一種保護機制，但也可能對個人的生活品質及身心健康造成負面影響。

6.　無法以語言表達的人仍然可以表現或體驗疼痛，例如：孩童／年長者／失智症患者。

疼痛的三大迷思

1. 存在所謂的「疼痛途徑」：

常有人說到疼痛途徑，這是徹頭徹尾的過分簡化，害我們誤以為疼痛會透過特定途徑傳遞，而且可以加以阻撓。我們現在知道，身體各部位有所謂的通道和受器，可以接受有害的信號（化學物質或高溫），而「傷害覺」的信號會透過相同的神經傳遞到脊椎和大腦。

2. 疼痛信號會沿著固定的途徑抵達大腦，而且必定抵達大腦特定的結構，不會跑到其他地方：

我們原本以為途徑是固定、獨特的，而且各種情緒（疼痛、煩悶或生氣）都有專用的途徑。但我們現在知道實際情況不是如此。事實上，大腦多個部位都會共同參與傷害覺的解讀與處理，也可能視情況強化或減弱某個信號。

3. 疼痛必定來自某個身體結構：

我們現在有足夠證據支持這個說法：疼痛是危險信號，可能來自身體內部或外部環境，不過不論來自何處，身體不一定受到傷害。就算沒有割傷、手術、跌倒或受傷，也可能感到疼痛。

有的患者承受巨大疼痛，X光或掃描卻找不到任何異狀，當我向這些摸不著頭緒的患者釐清這些迷思時，他們會露出恍然大悟的神情。希望以上說明也能釐清你原本的認知。接下來我們要採取行動，奪回掌控權。

●本文摘選自方舟文化出版之《無痛思維》。


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