《台灣獨曆2022》結合歷史、插圖、日曆的歷史書

《台灣獨曆》結合歷史 × 插圖 × 日曆的曆史書。 走過漫長的黨國教育，台灣人需要長期的復健！從日常生活中找回自己的歷史，用日常「獨曆」拼起歷史的拼圖！（編按）

文／Mock Mayson

如果說一個重大的歷史事件是造成如同隕石坑般的外力撞擊作用，那麼日常生活就像是風化與水蝕作用所形成的浩瀚沙丘或是奇岩怪石，這兩種作用力可說形塑出整個政治認同的生態與地景。

少數人會因為親眼目睹如隕石般撞擊的歷史事件而改變政治認同。但是多數的常民卻是根植於看似無趣與索然的日常經驗累積，而慢慢型塑出他們的意識型態與政治認同。換句話說，對於某某政黨或是政治理念的喜惡與選擇很少是一兩天就可以馬上定錨的。

台灣人在經過長期中華黨國的規訓、教育與統媒洗腦，已經有很大部分的人錯把外來的施暴者所強加的錯誤史觀與黨國象徵當成是自己的「珍寶」。失憶的台灣人需要的是一個漫長的復健療程，一個重新拾回自己真名與故事的日常練習。

台灣獨曆就是在這樣的考量之下才發起出版的計劃。自出版的這三年來，也得到許多讀者的正面回饋與勘誤指教。有的讀者父母會將獨曆的故事念給小孩聽，有的讀者每天拍照上傳到社群平台，有的讀者則是將獨曆懸掛在餐廳、咖啡廳或是辦公場所，甚至也有小學的老師會將獨曆分享給學童觀看。

這些讀者們實踐「獨曆」的方式就在他們的日常生活當中，一天一天地累積與找回那些遺失的記憶拼圖。或許一年兩年不夠，那麼十年二十年後呢。很多國家的建國歷程可都是耗費了百年以上。

「日常」其實是一股巨大的力量，或許在若干年後，台灣人也可以用自己的真確記憶形塑出如同風化岩與海蝕岸般獨特的國族意識與價值認同。現在就從「台灣獨曆」開始這段改變自己與子孫命運的時光旅程吧。

Cosby Khoo

二○二一年台灣最受注目的歷史劇，當屬公共電視出品的「斯卡羅」吧！演員與場景的交織演繹，讓觀眾感受到了更具體化的歷史氛圍。

然而許多人不明白的是為何明明是台灣的本土故事，看起來卻像是外國片。有這樣的感覺，正顯示了台灣人對自己腳下的土地歷史尚未了解透徹。台灣人長期在中華史觀的洗腦教育下，使得人們無法了解過去曾存在於台灣的各個民族和文化全貌，因而對養育自己的土地過往感到陌生。

透過影視劇作，我們可以瞭解到早期台灣人的組成民族結構複雜，語言和文化的多元，多方勢力爭食有限資源的狀況。踏上台灣土地的人想在貧乏的土地上討生活，必須冒著九死一生的覺悟。再回過頭來看看現在的台灣，半導體產業已站在全球工業的制高點，醫療成就贏得了世人的美譽。

從過去被詛咒的悲苦時代，到現代引領人類文明前進的今天，台灣歷史一路走來，一定有許多關鍵的人物、在關鍵的時刻做了正確的事。就像我們對中國武漢肺炎疫情的控制，從爆發再到壓制的過程中，一定曾有錯誤的狀況發生，但是許多人用正確的方法面對疫情，努力地在做對的事！因此面對歷史、看透歷史，從中檢討與學習時代精神顯得無比的重要！而從錯誤中成長、浴火重生的我們，正在寫下新一頁的歷史，被琢磨過後的故事也將越發閃亮。

很高興影藝界和文學工作者能一起合作，推出題材別具意義的作品，重新燃起了大眾對台灣歷史的興趣，即使劇作內容仍有些許缺陷，但能在為歷史解碼的道路上衝鋒，已屬難能可貴，值得讚賞。

我們也期待透過這本「台灣獨曆」羅列的眾多台灣歷史紀事，能對關愛台灣的文化工作者們有所啟發，並挖掘出更多鮮為人知的歷史故事做為文學及影視的創作題材。讓世人對台灣能有更深刻的體會，如此賦予台灣人共同凝聚的精神將更顯珍貴。

●本文摘選自前衛出版社之《台灣獨曆2022：台灣歷史上的今天》序。