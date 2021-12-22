暢銷作家枡野俊明全新力作《孤獨，你好》，一個人並不寂寞！

文／枡野俊明

對伴侶瞭解一半就好

兩人互相吸引後開始交往，最初只要待在一起就覺得幸福。隨著交往時間增長，就會期待對方能更瞭解自己，同時想知道對方更多的事情。希望進一步理解、互相分享的心情也會不斷膨脹起來。正因為重視與對方的關係，才會產生這樣的欲望。然而遺憾的是，這種欲望很難被滿足，人類之間本來就不可能完全互相理解。它只是一種虛幻的願望而已，因此，必須先從放下這樣的執著開始。

互相理解到底是什麼呢？首先萌生的肯定是「希望對方更懂自己」這樣的心情吧？希望對方明白你的想法與感覺、認同最真實的自己，這樣的念頭不停地環繞在心中。

但是反過來說，你瞭解真正的自己嗎？你的思想與感覺是固定不變的嗎？我們每天都在變化著，甚至有時昨天的想法到今天就不一樣了。我們的內心世界可以說是瞬息萬變。即使現在告訴對方自己的看法，對明天的自己來說，卻已經是過去式。希望對方能夠理解自己……但是該理解的，到底是自己的什麼呢？

再來，是希望更瞭解對方的心情，我們同樣沒辦法對伴侶刨根問底。想知道對方的事情，就必須不斷地追問。有時會連對方的私人領域都想擅自闖入，甚至窮追不捨。或者只是因為太想知道伴侶日常都做些什麼，而表現得猶如跟蹤狂一樣。

就算對方深愛自己，這種行為仍會導致關係迅速瓦解。換句話說，自己不過是將「希望對方更懂自己」的願望，強行施加在對方身上，並以「想更瞭解你」的藉口束縛對方而已。強迫與束縛都無法產生舒適的人際關係。

想和深愛的人互相理解是理所當然的， 但是不能因此就想著要掌握一切。我認為雙方只要理解彼此的一半就夠了，理解的部分占一半，交往了也不明白的部分占另一半，這種程度是最恰當的。結婚之後經過長時間的相處，瞭解的一半就會逐漸成長至六成左右。

和最喜歡的人在一起時，為什麼我們還是會感到孤獨呢？ 即使彼此都笑臉盈盈，內心卻隱隱透露著寂寞。相信很多人都有過相同的經驗吧？為什麼和伴侶待在一起依然會感到孤單？ 這肯定是你察覺到了與對方心意不相通的緣故。

發現彼此心意不相通的瞬間，正是讓人意識到不夠互相理解的一刻。但是這種心靈擦身而過的瞬間，其實有助於加深兩人的關係。

（圖／Unsplash）

「我們倆沒有貌合神離的時候， 對彼此都完全理解， 所以不曾感到孤獨。」要是真有這樣的兩人，肯定是活在夢中世界而非現實。他們只是幻想著彼此互相理解， 最終會發現只是兩個人各自任性地過活而已。誤以為自己對不了解的對象瞭若指掌，誤以為對方很懂自己，但其實對方完全不明白。這種念頭簡直就像小孩子一樣。

長大成人之後，我們終究會從幻想中醒悟。注意到人類無論如何都有無法互相理解的部分。正因為有無法互相理解的地方，相處時才會萌生必須為對方著想的念頭，並且為了更加靠近彼此而努力。

「世界上沒有人能夠百分之百互相理解。」我認為，需要先做好這樣的心理準備才行。

這種情況一點也不孤寂，一點也不冷漠。所有的人際關係，都是在互相不理解的狀態下開始的。從不懂對方是什麼樣的人，到一點一滴地認識對方，並且一步步引導對方理解自己。珍惜這種慢慢靠近的時光，兩人才能走得更遠。

我有時候會覺得，年輕人們都太急著互相瞭解了。這種事情是快不起來的，應當更從容一點，讓彼此的心可以慢慢地磨合。在內心仔細編織完話語後再告訴對方，藉由這樣的方式漸漸互相理解就好。

●本文摘選自悅知文化於12月3日出版新書《孤獨，你好：給忙於迎合他人，卻無法喜歡自己的我們》。