快訊

北市中正區防疫旅館爆2旅客確診 黃珊珊曝最新採檢結果

變色龍基辛格旋風訪台求和台積電 機關算盡仍難助英特爾重返榮耀？

議題思考──脫離事倍功半的「敗犬路徑」

聯合新聞網 / 經濟新潮社
書名：《議題思考》 作者：安宅和人Kazuto ATAKA 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2019年4月25日
書名：《議題思考》
作者：安宅和人Kazuto ATAKA
出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2019年4月25日

文／安宅和人

本書中所介紹的「從議題開始」的思維，與世間一般的想法會有很大的落差。最重要的就是要先「捨棄一般常識」。以下試著舉出本書中具代表性的幾個思維。現在也許會讓你覺得「咦？」，但是，當你讀完本書而且親自實踐之後，相信我，你一定會點頭贊同這些思考方式。

●　「解決問題」之前，要先「查明問題」

●　「提升答案的品質」不夠看，「提升議題的品質」更重要

●　不是「知道愈多愈聰明」，而是「知道太多會變笨」

●　與其「快速做完每一件事」，不如「刪減要做的事」

●　與其計較「數字多寡」，不如計較「到底有沒有答案」

句子的前半是一般的想法，句子的後半就是本書要介紹的「從議題開始」的思維。各位讀者只要先了解，這與單純從「為了提升生產力而重視效率」這個解決方式（也就是與所謂「提升效率的技術」）有所不同即可。

何謂有價值的工作？

為了提升生產力，最先應該思考的是所謂「生產力」究竟是什麼呢？

在本書中所說的「生產力」定義很簡單，就是「以多少的輸入（Input）（投入的勞力及時間），產生多少的輸出（Output）（成果）」。

若想提高生產力，就必須事半功倍──刪減勞力和時間但交出相同的成果；或者必須以相同的勞力和時間產出更多的成果。到此為止，相信各位讀者都可以一目瞭然。

那麼，究竟什麼是「更多的輸出」呢？換句話說，對於企業人而言，就是能夠確實產生對價關係；對於研究者而言，可以收到研究費的那份「有意義的工作」，究竟是什麼呢？

在我曾經任職的麥肯錫顧問公司中，將這種「有意義的工作」稱為「有價值的工作」。對於專業工作者來說，清楚地意識到這一點是很重要的。所謂專業工作者，就是指不僅要具備經過特別訓練的技能，更要以該技能從顧客那方取得對價，同時提供有意義的輸出（成果）。也就是說，如果不知道「有價值的工作究竟是什麼？」這個問題的答案，根本就無法提高生產力等。

請各位花一分鐘左右的時間，冷靜地仔細思考。

對於專業工作者而言，所謂有價值的工作是什麼？

我至今向許多人問過這個問題，但是，能回答我明確答案的人並不多。時常聽到的是類似以下的答案：

●高品質的工作

●仔細的工作

●沒有其他人能夠勝任、無人能取代的工作

　　

這些答案雖然也算部分答對，但都無法說切中本質。

就我的認知，「有價值的工作」是由二條軸所構成。

第一條軸是「議題度」，第二條軸是「解答質」。以「議題度」為橫軸、以「解答質」為縱軸所展開的矩陣如【圖表2】。

【圖表2】價值距陣。（圖／擷取自經濟新潮社出版之《議題思考》書中。）
【圖表2】價值距陣。（圖／擷取自經濟新潮社出版之《議題思考》書中。）

【圖表2】價值矩陣的右上象限，涵蓋的內容屬於「有價值的工作」，愈靠近右上方價值就愈高。如果想從事有價值的工作，所處理主題的「議題度」與「解答質」都必須雙雙提高。如果想要成為擔任解決問題的專業工作者，時常將價值矩陣納入思考是很重要的事情。　

大部分的人都會認為，工作的價值取決於矩陣中的縱軸「解答質」。而且傾向於對橫軸的「議題度」，也就是不大注意「課題質」。然而，如果真的想從事有價值的工作，給予一般世間有意義的印象，或者是真的想賺錢的話，這個「議題度」才是更重要的。　

原因在於對於「議題度」低的工作，無論如何提高其「解答質」，從受益者（顧客、客戶、評價者）的角度來看，價值仍然等於零。

千萬不可踏上窮忙的「敗犬路徑」　

那麼，該如何才能達成「有價值的工作」，也就是矩陣右上方區域的工作呢？無論是誰，工作或研究都是從左下方區域開始。

　　

在這裡絕對不可以犯的大忌就是「打定主意進行大量工作，朝向右上方前進」。這條「藉由勞力、蠻力往上走，取道左邊以到達右上方」的解決問題方式，我稱之為事倍功半的「敗犬路徑」（詳見【圖表4】）。

【圖表4】敗犬路徑。（圖／擷取自經濟新潮社出版之《議題思考》書中。）
【圖表4】敗犬路徑。（圖／擷取自經濟新潮社出版之《議題思考》書中。）

　　

下列這段話很重要，請仔細研讀。

世上大部分被稱為「可能是問題」的「問題」，事實上，幾乎都不是商業或研究上真正有必要處理的問題。如果全世界被稱為「可能是問題」的「問題」共一百個，則在當下應該要清楚判斷出是非黑白的問題，頂多只有二或三個左右而已。

對於矩陣中橫軸「議題度」低的問題，無論多麼努力而拚命擠出解答，終究不能提高其價值，只流於窮忙而已。這種「只要靠努力（勞力）和耐力（蠻力）就能得到回報」的工作方式（自認為「沒功勞也有苦勞」），將永遠無法到達右上方「有價值」的區域。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《議題思考》，請勿轉載。


解答 經濟新潮社 閱讀風向球

延伸閱讀

第2級警戒延長到12月27日 防Omicron口罩暫不放寬

中職／林哲瑄談悍將問題 給出一針見血的答案

不只低薪困擾！只有14%國人工作快樂 兩大原因最心累

江宏傑4歲女兒「懂事舉動」暖哭！　萌曝悄悄話網友全在等答案

相關新聞

你是理性中立選民嗎？史丹佛研究：投票結果取決於「哪個政黨」提案，而非「政策」好壞

知道某個團體支持什麼，深深影響著人們的態度。知道某個政黨是支持還是反對，態度會一百八十度大轉變，不管實際的福利政策到底慷不慷慨，保守派要是以為共和黨支持，他們就支持；要是以為民主黨支持，他們就反對。自由派也一樣，只不過正好相反，支持以為民主黨支持的東西，反對共和黨喜歡的東西。 碰上政治觀點時，政黨影響力大過政策本身。

褚士瑩／對話的過程，就是一個人的成長過程

文／褚士瑩 大家好，我是褚士瑩，接下來這九堂對話課的設計者和引導者。 現實生活中的我，雖然讓人有很樂觀正向的感覺，但骨子裡其實是一個很悲觀的人。證據？我認為每個人都是薛西弗斯（Sisyphus

議題思考──脫離事倍功半的「敗犬路徑」

面對複雜問題，我們更需要單純的心去感受、去思考。 眼前有一百個「看似問題」的「問題」， 當下應該解答而且可以找到答案的「真正問題」，只有一個而已， 這就是議題（issue）。

處於社會頂端的家暴者　無處不在的親密關係暴力

施暴者普遍「比受害者更討人喜歡，因為家暴對受害者的影響比對施暴者要嚴重得多。施暴者不會像受害者那樣輾轉難眠，不會六神無主到丟了工作，也不會有失去孩子的危機。」事實上，施暴者往往自視為救世主。「他們覺得自己正在拯救處境悲慘的女人。這是自戀的另一個面向……而他們希望別人能永遠感念這樣的恩惠。」相反地，「很多受害者給人的感覺是生活一塌糊塗，因為那正是施暴者想看到的結果：『我要讓你落到這種地步，這樣就沒人要你了。』」

如何跳出「我是受害者」的惡性循環？

在自己的悲劇裡做主角的時間越長，就越難回到正常世界裡，與社會和人群建立健康正常的關係。所有的交流，都會自動帶上「悲慘」濾鏡，更容易讓陌生人同情，也更容易讓熟人敬而遠之。

要想遠離病痛，跟著權威醫教你從日常習慣開始超前部署！

身體出毛病卻找不到原因，可能是因為「自律神經失調」，人人都可以也需要調理 以易懂的解說入門，從生活習慣、飲食、心理建設、運動等面向全方位教你如何改善和調理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。