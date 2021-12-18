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陳安儀讀《格列佛遊記》：我童年第一次思考人生意義的窗口

聯合新聞網 / 木馬文化
書名：《我的第一套世界文學20：格列佛遊記》 作者： 喬納森．史威夫特（Jonathan Swift） 出版社：木馬文化 出版時間：2021年12月15日
書名：《我的第一套世界文學20：格列佛遊記》
作者： 喬納森．史威夫特（Jonathan Swift）
出版社：木馬文化
出版時間：2021年12月15日

文／陳安儀（資深媒體人、陳安儀多元作文創辦人）

大約在我小學四年級的時候，父親為我訂了當年光復書局出版的「彩色世界兒童文學全集 」共五套二十五本。還記得每回五本全彩精裝的套書寄到家時，爸爸、媽媽和我便會既興奮又期待的各抱一本、佔據客廳的一角，聚精會神的閱讀。等到媽媽抬起頭來、伸個懶腰，驚嘆道：「哎呀！我忘記做飯了！」時，通常已是日暮時分、太陽西斜，數個小時就這樣在鴉雀無聲中飛逝。那一幕，是我童年回憶中，最美好的時光之一。

而那一套書，四十年來跟隨我搬過無數次家，至今仍是我的珍藏。其中，最破爛、黏貼最多次的，就是《格列佛遊記》。

《格列佛遊記》是陳安儀最喜愛的故事。（圖／擷取自木馬文化出版之《格列佛遊記》內頁）
《格列佛遊記》是陳安儀最喜愛的故事。（圖／擷取自木馬文化出版之《格列佛遊記》內頁）

不知為何，我從小就非常喜愛有冒險精神的故事：《湯姆歷險記》、《魯賓遜漂流記》、《環遊世界八十天》、《苦兒流浪記》……都是我的愛書，其中，《格列佛遊記》更是我的愛中之愛。我不停的、反覆的看，每隔一陣子就要拿出來「複習」一遍，甚至遇到不同的翻譯版本，也會不厭其煩的比較其異同。我怪異的行為致使我爸爸非常生氣：「一天到晚重複讀一本書，不求上進！」

可是父親不知道的是，隨著年紀的增長，我每次讀《格列佛遊記》，都有一種全新的感觸、不同的體認，實非當時的我所能描述。

幼時第一次讀《格列佛遊記》，我完全沉醉於史威夫特筆下奇異的幻想世界：身高只有六寸的小人國、能放進口袋的牛和羊；身高數丈的大人國、比獒犬還大的老鼠；永遠都在思考、需要僕人敲頭提醒的飛島國；駿馬是主人、人反而被馬兒畜養的慧駰國……最厲害的是故事中的每一件人、事、物都描述得歷歷如繪、活靈活現，令人彷彿身歷其境一般！

《格列佛遊記》的奇幻世界，是最吸引許多大小朋友的地方。（圖／擷取自木馬文化出版之《格列佛遊記》內頁）
《格列佛遊記》的奇幻世界，是最吸引許多大小朋友的地方。（圖／擷取自木馬文化出版之《格列佛遊記》內頁）

長大一些之後，再讀《格列佛遊記》，開始發現了其中荒謬的地方：引起國家黨派之爭的只是因為「鞋跟的高低」；而引起國與國之間戰爭的竟然是因為「雞蛋的吃法」！還有拉加多研究所裡，有人研究「從屋頂開始蓋房子」的方法；以及「讓蜘蛛吃五顏六色的蒼蠅就可以吐出五顏六色的絲」……種種奇思妙想，讓逐漸明白這些事情是不可能發生的我，邊讀邊莞爾！

更大一些之後，我發現其實這些荒謬是一種深層的諷刺：我們身邊的黨派之爭其實並沒有比「鞋跟高低」有意義到哪裡去；世界上大部分的戰爭，追根究底也跟「雞蛋從哪一頭吃」差不了太多！小人國的國王外型雖小但野心很大，終日汲汲營營吞併敵國；而大人國的國王不屑學習「像蟲子般微不足道」的我們製作軍火，到底是一種無知、偏見，還是真正的大智慧？

成年之後的我，依然很喜歡《格列佛遊記》。我終於明白作者當年在英國統治殖民的愛爾蘭領土上，寫出這樣寓意濃厚的小說，諷刺當朝的領導者，需要多大的智慧與勇氣；繼而更發現，作者老早就參透人人都嚮往的長壽，真相如同書中長生不老的「史卓德布勒格」，困在衰敗的身體裡，是一種永無止境的懲罰⋯⋯

一直以來，《格列佛遊記》裡，我最喜愛的一個故事便是作者打造出的香格里拉、人間桃花源「慧駰國」。在厭煩於人類的私慾、貪婪、爭奪與醜惡之後，格列佛走入了馴良、溫柔、和平、理性的馬兒世界，寧願三餐吃素燕麥、身穿野人衣，也不想再回到「犽猢」（Yahoo)的野人國度。在那裡，大家共享共有，沒有戰爭、沒有疾病、沒有憂愁也沒有悲傷；死期將屆時便逐一拜訪好友，然後去天國旅行。這種美好境地，迄今人類國度仍然無法達到呀！

《格列佛遊記》之於我，絕不只是一本幻想小說。藉由一次又一次的重讀，它成為我童年第一次思考人生意義的窗口，也是第一次從一本書裡領略作者的弦外之音。雖然當時年幼的我無法將感受訴諸於口，但是卻始終銘記於心。

這次小木馬的《格列佛遊記》改寫十分順暢，四個國度完整收錄之外，註解也非常清晰，令人驚豔。茲將我的最愛推薦給所有的孩子與大人，願大家都能在文學中體會人生哲理，找到自己的方向。

●本文摘選自木馬文化出版之《我的第一套世界文學20：格列佛遊記》推薦序。


格列佛 戰爭 木馬文化 閱讀風向球

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