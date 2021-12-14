《齊瓦哥醫生》是中情局苦心奪取、偷渡送回蘇聯引爆的重量級武器！

文／拉娜．普瑞斯考（Lara Prescott）

——代理人——

經過四天毫無成果的莫斯科之行、歷經一次又一次徒勞說服出版商發行《齊瓦哥醫生》，我的火車再一次停靠佩列杰爾基諾月臺。我看見鮑里斯孤伶伶坐在長椅上。時值五月底，夕陽即將落下樹梢；在那片金色光芒中，他的白髮儼然成金，即使隔著骯髒的車窗，他的雙眼灼灼燦亮。我感覺胸口一緊。遠遠望去，他看起來就像個年輕人，甚至比我還年輕。我們在一起近十年了，然而這份劇烈的痛楚仍未消褪。車門緩緩開啟，他起身相迎。

「這星期出了一件極不尋常的事。」他接過我的手提袋、甩過肩膀，「有兩位意外訪客。」

「誰？」

鮑里斯指指鐵軌旁的小路。每回我倆有要事商談，都會選擇這條路。他牽起我的手，扶我跨過鐵軌。對向一列火車呼嘯而過，陣風掀起我的裙襬。從他較平日稍快的步伐研判，他正處於興奮又焦慮的狀態。「誰來找你？」我又問了一次。

「一名義大利人和一位俄國人。」他說，吐字的速度與步伐一致。「那個義大利人年輕又迷人，個兒高、黑髮，長得相當俊俏。你一定會非常喜歡他，奧爾嘉。而且他的名字真好聽！謝爾吉歐．安傑羅，他說他的姓氏在義大利很常見，可我卻從來沒聽過。很美，是不是？安傑羅，是天使的意思呢！」

「他們為什麼來找你？」

「這傢伙肯定討你歡心，我是說那個義大利人。另一位，那個俄國人，我不記得他的名字了。他不怎麼說話。」

我握住他的手臂，強迫他放慢速度、告訴我他到底想說什麼。

「我們聊得實在愉快。我跟他們提起年輕時在瑪堡大學的時光，以及我有多喜愛造訪佛羅倫斯和威尼斯的那趟旅行。我告訴他們我也想去羅馬，只是─」

「義大利人為了什麼事來這裡？」

「他要《齊瓦哥醫生》。」

「他要它做什麼？」

於是鮑里斯像招供一樣，把事情的來龍去脈告訴我─關於安傑羅和那位俄國人，還有名喚費爾特內里的出版商。

「你跟他說了什麼？」

一名年輕女子拖著一輛快要散架、裝滿汽油空罐的小推車與我們擦身而過，我倆立刻停止交談，過了一會兒才繼續。「我告訴他，這本小說永遠不可能在國內出版，它不符合這裡的文化準則。但他不放棄，認為這本書還是有機會出版的。」

「他連讀都沒讀過，憑什麼這麼想？」

「所以我才把書稿給他，讓他讀一讀。讓他做出誠實可信的評估。」

「你把書稿給他了？」

「對。」鮑里斯的神情變了，變回符合他實際歲數的模樣。他明白自己做了一件不僅無法挽回、而且非常危險的事。

「你做了什麼呀？」我試著壓低音量，但我的聲音聽起來就像滾水燒開、逸出壺嘴的蒸汽聲。「這人你認識嗎，這個外國人？你有沒有想過，萬一書稿被攔截下來，他們會做出什麼事？搞不好書稿已經落在他們手裡了。你有想過這些嗎？萬一你口中那位天使先生根本不是義大利人怎麼辦？」

此刻的他看起來就像剛被打了屁股的小孩。「你想太多了，不會有事的。」他伸手耙過頭髮。「而且費爾特內里是共產黨。」他補了一句。

「不會有事？」淚水瞬間湧上。鮑里斯此舉幾近叛國。假如西方世界未獲蘇聯政府允許就貿然出版這本書，他們一定會找上他─找上我。而且這一次的懲罰絕對不只是在勞改營短暫待一下。我得坐下來。但眼下除了滿地泥巴，無一處可坐。他怎麼能這麼自私？他有沒有想過我的處境，即使只有一次也好？我掉頭往回走。

「等等！」鮑里斯追上我，明亮的眼眸籠罩陰霾。他很清楚他幹了什麼好事。「我寫書是要給人看的，奧爾嘉。這可能是它唯一的機會了。不論會有什麼後果，我已經準備好接受一切。不管他們要怎麼對付我，我都不怕。」

「那我呢？你或許不在乎你會有什麼麻煩，但是我呢？他們已經抓過我一次……我不能……我不能再被抓第二次。」

「他們不會的。我不會讓這種事發生。」他環住我的肩膀，我緊靠他的胸膛。我彷彿感覺到我倆的心跳之間又多了一層隔閡。「我什麼都還沒簽。」

「你我都清楚，你已經允許他們出版了，而且前提還得是他們是他們自稱的那種身份。這事不會有好結果的。我不能再回去那種地方。」我抹抹眼淚，「我不要。」

「我寧可燒掉《齊瓦哥醫生》也不會讓這種事發生。我寧可去死。」他這番話就如同把遭爐火燙傷的手置於冷水沖涼─持續奔流的冷水或能紓緩疼痛，一旦關掉水龍頭，陣陣抽痛的灼燙感又回來了。那一刻，我頭一次對他失去信心。

「這本書會帶著我們倆直直墜落，無法挽回。」

「再看看吧。我隨時都能反悔，跟對方說我做了錯誤決定。」他說。「我隨時都能把書稿要回來。」

「不用了。」我說。「我會去討回來。」

於是我再度前往莫斯科，行前好不容易向鮑里斯討得對方住址。我未先連絡就直奔安傑羅家敲門。

安傑羅聞聲來到門口，親吻我的手。「能見到您真是太好了，奧爾嘉。」他綻放充滿男性魅力的笑顏。「我聽說您是個大美人，但您比他們描述的更美麗。」

我並未因此道謝，反而開門見山地說：「是這樣的，」我說，「他並不完全理解自己在做什麼。我們得把手稿拿回來。」

「我們先坐下來吧？」他執起我的手，引我來到起居室。「您想喝點什麼嗎？」

「不用了。」我說。「我是說，不用特地麻煩，謝謝您。」

安傑羅把手掌按在腿上，來回搓磨。「您恐怕是晚了一步。」

「什麼叫晚了一步？」

「書稿。」安傑羅臉上仍掛著笑容。西方人常來這一套，但經常是出於禮貌、而非心情愉悅。「我已經把書稿交給費爾特內里先生，他非常喜歡，也決定要出版了。」

我看著他，滿臉不可置信。「但鮑里斯不是幾天前才交給你？」

他笑了。聽在我耳裡，他的笑聲相當刺耳。「我一拿到書稿，就跳上飛往東柏林的第一班飛機。嗯，說實話是兩班火車、一班飛機、外加走了好長一段路，因此在抵達西柏林時，我甚至得買雙新鞋穿。費爾特內里先生也親自飛到柏林跟我碰面。我們度過了愉快的─」

「你得把書稿拿回來。」

「恐怕是不可能了，翻譯作業已經開始。費爾特內里先生親口表示，不出版這本小說簡直是犯罪。」

「犯罪？你知道什麼是犯罪？你對處罰又了解多少？鮑里斯讓這本書在蘇聯境外出版─這才叫犯罪。你必須明白你們到底做了什麼。」

「但這是巴斯特納克先生親口答應我的。當時我並未感受到任何危險性。」他起身走向走廊，取來手提箱，裡頭有一本黑皮記事本。「您瞧，那天我去佩列杰爾基諾拜訪他之後，還特地寫下來了。他的話非常有說服力。」

我盯著攤開的記事本內頁。安傑羅在上頭寫道：這是《齊瓦哥醫生》。希望全世界都能順利讀到它。

它。

「您看到了吧？他允許了。況且─」他停下來，我感覺這位義大利人似乎也意識到自己必須負點責任，「就算我想拿回來，事情也不是我說了算。」這件事已經超出我的控制。鮑里斯親口答應，而他竟然瞞著我。《齊瓦哥醫生》已出國境，整件事已經動起來了。現在我能做的只有加緊腳步、試著趕在費爾特內里在國外推出這本書以前，先讓它在蘇聯境內出版。這是救他、還有救我自己的唯一辦法。

鮑里斯在一個月後和費爾特內里簽了約。他在合約上寫下名字的時候，我並不在場。

他告訴我，他認為蘇聯出版商應該會感受到海外出版的壓力，遂而出版他的小說。我不相信。「你簽的不是合約。你簽的是死刑執行令。」

●本文摘選自臉譜出版之新書《齊瓦哥醫生的祕密信差》。