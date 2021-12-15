駕馭「戰略思考的雲霄飛車」，讓聰明人更聰明工作！

文／寶鼎出版編輯部

所謂戰略，是處理充滿不確定性的未來；

而戰略性思考，就是教你在面對充滿未知的複雜問題時，

如何利用幾個步驟就找出精確的問題點，將有限的資源發揮最大的效用。

《學會戰略性思考》作者弗瑞德．佩拉德是專業策略培訓師，擁有20年傳授戰略思維的經驗，對於無法馬上得出答案的戰略性問題，弗瑞德將尋找解決方案的過程，比擬成搭乘雲霄飛車般的 「上升－下降－推進」三階段 ，並針對每個階段提供三種搭配使用的解決工具，讓你學會如何駕馭「戰略思考的雲霄飛車」，不拘泥於眼前的戰略結果，而是擁有一套不論問題再複雜難解，都能輕鬆找出最佳解方的戰略思維！

上升：如何快速產生絕佳構想

在一開始想像不到解答時，有三種結構化技巧能幫你快速抓出初步選項，將解決問題活動達到「清晰」狀態。

・打造邏輯樹，把字詞串連成句子，針對陌生的問題抓出一些結構。

推薦工具：金字塔理論。

・借用商業理論並向世上最厲害的商業高手取經，快速發想多個聰明的選項。

推薦工具：快樂線。

・以反直覺的思考技巧拓展對眼前問題的認知，找出充滿創意的選項。

推薦工具：變異遊戲。

下降：如何立即淘汰多個選項

三種分析技巧對初步選項做「撞擊測試」，找出真正值得認真考慮的解決方案，有條不紊地踏入「確定」階段。

・質化技巧讓所有構想相互競爭，使其自行排出高低優劣。

推薦工具：報償分析矩陣。

・量化技巧以偏重數據的方向來驗證到目前為止的選項。

推薦工具：環境分析。

・實際測試實地去展示剩下的各個選項的可行性或其他面向。

推薦工具：精實創業。

推進：為最佳解方取得認同

在這階段要使用三合一的套裝技巧，引領利害關係者（如老闆、客戶、同事等）進入「信服」階段，認同你提出來的策略建議。

・善用有衝擊力的文字，針對每一位利害關係者的個人偏好來調整溝通方式。

推薦工具：NLP語言系統。

・核對簡單的數字，克服財務障礙，取得認同。

推薦工具：平衡計分卡、口袋版NPV。

・打造動人的故事吸引利害關係者，促使他們注意到建議方案中務必要瞭解的重要面向。

推薦工具：一個畫面、兩個人物、三個字詞。

搭乘戰略思考的雲霄飛車，隨著「上升－下降－推進」原則解決問題，你會領悟，不管是商場還是職場，具備戰略性思考是一項關鍵技能，不僅能幫你從問題根本找出解決方法，同時引領你放眼長遠的未來。

想要更聰明地工作、更從容不迫地面對問題，那就來點戰略性思考吧！

●本文摘自寶鼎出版之《學會戰略性思考：快速發想、迅速淘汰、有效說服，讓聰明人更聰明工作的思考法》。