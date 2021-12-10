《海上傭兵》奪首屆「亞洲圖書獎」年度最佳亞洲圖書，評審：「呈現歷史多變的處境，與發生在其中的邊界跨越」

文／衛城出版社編輯部

由韓國出版人協會（Korea Publishers Society，簡稱 KOPUS）主辦，首屆「亞洲圖書獎」（Asia Book Awards）日前公布得獎名單，中研院台史所副研究員鄭維中的著作《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》（衛城出版），榮獲「年度最佳亞洲圖書－人文學術類」（Best Asian Books of the Year）。

「亞洲圖書獎」評審指出：「《海上傭兵》帶領我們回到十七世紀的海洋亞洲，探索了眾多重要的問題，從而呈現了歷史多變的處境，與發生在其中的邊界跨越。」

十七世紀，荷蘭、西班牙、葡萄牙在東方投入貿易競爭。大明帝國衰弱，原有的朝貢經濟體系搖搖欲墜。而日本則剛結束戰國時代，無論是豐臣秀吉或是德川幕府都渴望脫離以中國中心的朝貢經濟體系，自行建立對外貿易關係。在各種競逐勢力中，鄭芝龍、鄭成功與鄭氏家族成員曾是其中最為活躍的要角。他們活躍在跨國空間中，曾經分別擔任荷蘭東印度公司與明帝國的傭兵，也曾充當兩者的中介，與他們的關係既合作，又競爭。鄭氏家族的貿易路線遠達菲律賓、泰國、日本，使得福建安海一度成為東亞貿易的重要節點。他們的思維也超過帝國官員與文人的知識眼界。

在這本書中，鄭維中廣泛研究了英文、日文、中文、荷蘭文多種語言的史料，觀察東亞與東南亞的歷史，也涉及滿洲人、荷蘭人、英國人，與其他亞洲民族群體之間的衝突與妥協，因此榮獲「亞洲圖書獎」的肯定，評審更稱：「本書對於對鄭氏家族、荷蘭東印度公司，以及對中國明清王朝的歷史，乃至對全球海洋史感興趣的讀者，都是一本必讀之書。」

補上十七世紀東亞海域史、台灣史上，一個重大的「失落環節」

對台灣早期歷史而言，《海上傭兵》也是重要的一本書。由於多種語言史料，使《海上傭兵》對十七世紀的台灣、與台灣周邊海域的歷史，也補上了一個重大的「失落環節」。鄭維中表示：「身為臺灣人以及本書的作者，非常榮幸可以講述關於臺灣人故事緣起的重要成分，特別是去說清楚我們臺灣歷史與東亞海域上各地的人們，曾有的密切關係。」

在得獎感言中，鄭維中特別提到，他觀察到90年代以來，東亞各地歷史學者越來越關心整個區域在大歷史範圍共通的脈動，承認各地區之間不同文化人群的互動，與各國的歷史發展無法分割而論。「在這樣歷史研究的潮流當中，臺灣史的研究也在急起直追，希望能與各國的學者齊頭並進，打開更寬廣的歷史視野，容納更多過去被忽視的聲音。」

衛城出版社總編輯張惠菁則指出，90年代臺灣解嚴之後，臺灣歷史研究獲得空間，三十年來不斷成長。因為臺灣獨特地理位置的緣故，學者在研究臺灣史的同時，往往也會去關注本地與亞洲、與世界發生連結的歷史。《海上傭兵》雖然是學術著作，但是在今年初出版後，受到許多讀者的關注，甚至曾登上網路書店人文史地分類排行榜的榜首，由此可見台灣讀者對這些知識的好奇，渴望接觸亞洲史、海洋史的視野。而衛城出版之後也會持續出版關注這方面的議題。

中研院台史所副研究員鄭維中廣泛研究英文、日文、中文、荷蘭文多種語言的史料，觀察東亞與東南亞的歷史，寫成《海上傭兵》一書。（圖／衛城出版 提供）

2021年「亞洲圖書獎」評選委員，由來自韓國、日本、中國、香港、台灣亞洲各地的資深出版人組成，首屆獲獎名單為： #亞洲主題的人文學術書： ★鄭維中《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》（衛城出版） ★冼玉儀《穿梭太平洋：金山夢、華人出洋與香港的形成》（中華書局） #具當代社會性與文化性的大眾圖書： ★齋藤幸平《「人新世」的資本論》（集英社） ★張笑宇《技術與文明：我們的時代和未來》（廣西師範大學出版社）

書名：《海上傭兵》作者：鄭維中出版社：衛城出版／讀書共和國出版時間：2021年1月13日

●本文推薦書來自衛城出版社之《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》。