年底繁忙壓力可能引起身體疼痛　改善身心不適的穴位與經絡按摩

文／石垣英俊

心理與生理狀態如何交互影響？

到底什麼是「心靈」呢？

形形色色的情感與想法浮現後又消失得無影無蹤......或許有人會認為「心靈」是種虛無飄渺的精神式概念吧。

西方對「心靈」的詮釋中，最具代表性的就是法國哲學家笛卡兒提出的「心物二元論」，他認為屬於物質層面的肉體，與靈魂、精神是截然不同的。目前普遍認為人們將肉體與精神視為別物，就源自於這個理論。

另一方面，東方（尤其是中醫界）則認同「身心一如」的觀點，也就是心靈與身體是一體的，甚至還有「病源自於氣」這種說法，認為疾病不僅會破壞身體平衡，連心靈都會受其影響而失衡。

近年隨著醫學進步，現代醫學與科學方面也體認到心靈與身體會互相影響的事實。如今心靈與身體互相牽連，可以說是常識了。

我們的心靈會隨著以腦部為中心的神經系統與內分泌系統等的運作顯露於表，因此若假設心靈是身體狀態的源頭，那麼心靈呈現的即是構成身體的細胞反應。所以心靈是具備實體的說法，也並非空穴來風。或許我們感受到的身體不適正源自於心靈，也可能是身體遭遇的問題正開始侵蝕心靈所致。

人類的身體與心靈狀態可說是息息相關！

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

身體的不適症狀跟心大有關係！

各位是否有過工作不順就食慾不振的經驗呢？或是星期一早上下雨就覺得心情變差、身體變得沉重呢？這些都是因為身心對所處環境產生反應所造成的。

人際關係造成的壓力（社會環境）就不用說了，從風土、居住環境、天候到季節等形形色色的環境因素，都會一點一滴地影響我們的身心。如果是暫時性的環境變化，過段時間就恢復的話倒還沒問題，但是長久持續則會造成身心的不適。

東洋醫學（中醫）在治療時會將「時、地、人」這三大要因視為造成人體不適的重要因素。這是實行自我保養等養生工作時非常重要的條件，簡單來說就是「時間、地點、自我條件」。世界上沒有人的身心狀況完全相同，就算是同樣一個人，昨天的狀態也不會與今天一樣。舉例來說，去年腰痛的原因與今年就不見得相同。

「時、地、人」三大要因會帶來哪些影響？

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

身心的時令變化

12月

節氣：大雪

7日左右冬至22日左右

當季特徵：為年假做準備（繁忙期）、初雪、尾牙、聖誕節、工作、收尾、返鄉

整體傾向：繁忙期的壓力、暴飲暴食、睡眠不足、焦躁感

撐到年假就好， 先假裝聽不見身體的哀號

一如「師走」這個別稱，年關將至的十二月工作會特別繁忙，還有尾牙等各式各樣的年底聚餐要應付，公私都四出奔走。冬季的白日時間變短，照理說也應跟著加長睡眠時間，但是卻反而因為繁忙導致睡眠更加不足，因此有身體修復程度不足導致疲勞積蓄的傾向。

大量聚餐也會對飲食造成影響，像是暴飲暴食、酒精的過度攝取等都會增加對腸胃與肝臟的負擔，導致內臟功能恢復力變差。在睡眠不足與內臟功能低下的夾擊下，身心也容易因此感到疲憊不堪。

由於正逢「腎臟」的季節，因此腰部特別容易出問題，或是焦慮造成情緒低落，進而引發「冬季憂鬱」。這類壓力的積蓄都會擾亂身體的自主功能，有時可能會產生重聽或耳鳴等耳朵狀況。

因此強忍著不適直到工作順利收尾，結果一進入連假就染上流行性感冒等，在發燒中度過假期的案例並不罕見。

12月常見的病痛與不適

腰痛

工作壓力、疲勞蓄積、內臟功能低下等各種身心負擔夾擊下，腰部容易出現症狀。

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

冬季憂鬱

年底忙碌的壓力、內臟負擔增加等原因外，日照時間減少也會導致帶來幸福感的荷爾蒙「血清素」分泌不足。

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

免疫力低下

交感神經優先運作且血管收縮，有助於在寒冷的天氣中防止體熱流失。但是血壓變動會增加循環系統的負擔，體液循環也會停滯，最後招致免疫力低下。

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

改善身心不適的生活建議

要特別留意冬季憂鬱！

忙碌導致疲勞積蓄，內臟也疲憊不堪。身心壓力會擾亂自律神經，日照量減少則會導致幸福荷爾蒙「血清素」的合成量不足。因此在狂歡的檯面下，卻隱藏著不斷消沉的心靈。這時最重要的就是透過品質良好的睡眠，讓身心每天都有修復的機會。

腰痛的改善方式：按摩後腦杓

腰痛源自於精神層面時，放鬆是很重要的！

為什麼會有效？

後腦杓下側的區塊，集中了許多肌肉與神經。這麼做不僅可以整頓頸部至背部之間的肌肉平衡，還能夠改善自律神經失衡的問題，因此對源自於精神層面的腰痛特別有效。

排便異常的改善方式：按壓抑制急性腹痛的穴道（腹瀉點）

緊張等造成急性腹痛時的應對方法！

為什麼會有效？

遭遇突然腹痛卻不能上廁所的緊急狀況時，按壓腹瀉點會是很有效的應急方式。腹瀉時這個穴道會變硬或是按壓時覺得痛，而鬆緩此處則有望緩解。

●本文摘自 采實文化出版之《身體情緒疼痛地圖╳24節氣調理手冊》。