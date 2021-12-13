從生活與產業發展選股 用波段存股法同時賺進股利與價差

文／江季芸

股災，低價買進潛力股的好時機

2015年，大陸股災引發全球股市同步下挫，終於讓我等到進場時機。

一些存股達人都蠻偏好中信金（2891），由於我有它的信用卡且發現每家統一超商都有它的提款機，而且分行到處林立，所以能見度相當高。此外，中國信託商銀非常創新、也很會做行銷，we are family 的slogan 更讓人朗朗上口，再加上過去配息和配股的歷史紀錄很不錯，所以便認定它是一個深具潛力且安全穩健的投資標的。

由於當時中信金從24元一路往下跌到18元，我覺得機不可失，便開始買進。巴菲特說，你要把雞蛋放在同一個籃子裡，然後專心看好它。所以，我便把資金300萬元，在2015年9月後，從18元向下買進中信金。

2016年1月，我以15元的價格買進最後一筆中信金後，銀彈便全部用光，後來中信金最低價格曾經跌到近14元，那時覺得好可惜沒錢繼續撿便宜，總共買了185張，均價16元。很幸運，這185張中信金在2016年配息0.81元、配股0.8元， 所以我領了149,850元股利和14.8張股票。為了將0.8張股票湊成整數，股利入帳後，我再買了

200股零股，所以中信金持有張數便增加至200張。

選股方向有兩種：生活、產業發展

藉由閱讀投資理財的書籍後，我也漸漸培養出自己的選股能力。

我的選股方向分兩種 ，一個是透過觀察自己的生活環境來選股，我稱為「生活選股」；另一個是藉由閱讀各種商業雜誌了解產業發展趨勢、開發潛在標的，我稱為「產業發展選股」。

一般民眾的垃圾是由公有清潔隊清理，但我發現，許多餐廳打烊時，都會有民營清潔公司去回收一袋一袋的垃圾，或是在後面巷子裡有專用的垃圾桶，由於垃圾是每天會源源不絕產生的東西，而且屬於政府特許行業，必須有合法執照和掩埋場，有點類似巴菲特說的，好企業要有很寬的「護城河」概念。

我研究了以後，發現有好幾家類似的公司，甚至包含醫療廢棄物處理公司，其中可寧衛（8422）每年的「每股盈餘」（Earnings Per Share, EPS）約有12∼13元，而且配息很大方，大概有10元左右，股價也算合理，評估後便很安心進行投資。為了加速投資成效，之後每年也努力儲蓄，再繼續投入30萬∼50萬元的資金。

調整投資策略：「波段價差加上股利再投入」

巴菲特有句大家耳熟能詳的名言：「如果你不想持有某檔股票10年，最好連10分鐘都不要持有。」此外，《我把套牢股變搖錢樹》作者老農夫的一句話：「慢慢來、比較快。」也深深打動了我的心，所以我便抱著要和我的股票天長地久的心情重返股市。

我打著如意算盤，200張中信金繼續配息0.81元加上配股0.81元的話，2017年，我就能再增加16張股票，並領到16.2萬元股利。如果能以這樣的方式持續「複利」成長下去，我便能順利的達成投資目標。

然而，人算不如天算，2017年中信金公布不配股、只配息1元，這樣一來，200張股票只能領到20萬元股利。我估算1 年若想領到100萬元股利，至少需要1,500萬∼ 2,000萬元的本金。我一開始的本金只有300萬元，以為自己買了1張由台北前往高雄的高鐵車票，哪知道開心過了板橋站，才發現這張票只能搭到新埔站，之後必須轉搭台鐵普通車前往高雄。眼看這樣的速度無法讓我達成10年離開校園計畫的目標，所以必須調整原先的投資策略。

當你把股票賣掉，有些人便會用「如果你不想持有某檔股票10年，最好連10分鐘都不要持有。」這句話來批評你背離巴菲特的投資原理，覺得你是炒短線的人。為了避免只知其一、不知其二所造成的影響，若能仔細閱讀、反覆思考巴菲特的投資原理，將會獲得更多的啟發。

《巴菲特寫給股東的信》（The Essays of Warren Buffett）一書指出，「我們採用雙管齊下的策略投資在企業上（也就是百分百收購，或是在市場上購入部分股權）。當然，有時市場會高估一家公司的價值。在此情況下，我們會賣掉手上的股票。此外，我們有時也會賣掉價格合理，甚至是遭低估的持股，因為我們需要籌措資金，買進價值遭更大幅低估的股票，或是我們覺得自己比較了解的公司。」

由此可知，巴菲特並非只買不賣。一來巴菲特擁有巨額資金，但我的資金只有300萬元，所以不可能收購企業；再來，巴菲特投資的時間已有七、八十年，但我所設定的期限為10年。在認清自己的資金與時間局限後，我便將巴菲特雙管齊下的策略調整為適合自己的「波段價差＋股利再投入」模式，藉此提升股票資產的累積速度！

一方面受到中信金只配發股利1元的刺激，另一方面2017年時，台股開始上漲至九千多點接近萬點時盤旋許久，根據台股的歷史經驗，萬點總是曇花一現，是一個很難突破且持續時間不久的關卡。有鑑於此，除權完，我將均價16元的200張中信金股票，以18.95元賣出158張，把300萬元本金全部回收，在帳戶（開心農場）裡存下42張「零成本股票」，而這42張股票就是16元漲至18.95元的波段價差及配息的成果。

我的波段價差策略，是在股票價格上漲時賣出，可以回收全部本金的張數，並把剩下來的數量當成零成本股票「存」下來。回收全部本金的好處，就是能重新逢低布局一次。由於要歸零重新開始，就會變得更謹慎，也能耐心等待機會、不會躁進。

在這階段，我找到四家很不錯的公司，艾訊（3088）、聯華（1229）、長興（1717）、和創見（2451）。在那段期間各國紛紛投入工業4.0，我循序找到工業電腦大廠研華（2395），但它的股價實在太貴，而且對應的歷史EPS 與股利政策並不吸引人，於是作罷。

然後，突然發現隸屬於研華集團的艾訊（也是工業電腦廠），當年度在處分子公司益網之後，EPS貢獻9.6元，但市場看衰艾訊賣出金雞母後的未來前景，所以股價直直落。我研究發現，艾訊公司體質良好，所以便將售出中信金的300萬資金投入至艾訊，由52元開始往下承接至50元，買了59張。

聯華是麵粉大廠，因為看到雜誌報導董事長苗豐強帶領公司進行一連串創新發展的報導，觀察過去的EPS和配息配股都很穩，便決定投資聯華。長興材料主要做合成樹脂，是歷史悠久的公司，獲利穩健且幾乎都有配息和配股（同時發放股利與股票是我最喜歡的公司類型），所以也開始買進。

我在報導上看到創見連續13年獲得台灣精品獎，而且我工作需要使用隨身碟，在商店架上經常看到創見的產品，所以便研究了一下。它是快閃記憶體大廠，獲利穩健且每年配息豐厚，同時也是0056的成分股，而且價格又來到歷史相對低點，所以也決定買進。礙於股利和儲蓄的新增資金有限，所以只買了零星張數的聯華、長興和創見股票。

書名：《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》作者：江季芸出版社：采實文化出版出版時間：2021年8月26日

好公司的股價2∼3年一個週期

累積了幾年的經驗後，我發現一些好公司的股價每隔2~3年就會有一個循環的週期，所以只要在歷史相對低點的價格買進，之後價格在2∼3年內漲三成不成問題，因此我便將波段價差設定為「漲三成」。買進後若期間內股價沒有上漲，過程中還能領股利，很有保障，一旦到達漲三成的目標價格立即賣出。如果賣掉股票後，它的價格繼續上漲，我也不會覺得可惜，我就祝福它，並很開心自己的眼光真好。

很幸運，艾訊漲了三成，所以賣出48張股票回收300萬元的本金，並在開心農場裡存下11張零成本股票。同年聯華也漲了三成，因為當時買的張數比較少，所以全數賣出，並將波段價差的獲利留下來，之後找機會為開心農場添購零成本的股票。

●本文摘自 采實文化出版之《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》。