重考大學到成為「英文寫作專家」，GRE分析寫作5.5高分的學習方法大公開！

文／崔正淑

由於我出生於一個清寒的家庭，父親早逝，母親必須獨力扶養五個女兒，上英文補習班是我連想都不敢想的事，英文成績也總是遊走於倒數幾名之間。商職畢業後我到國中總務處工作，在那之前，英文對我來說一直就像「外星語」一樣。為了在無趣的職場生活中尋求突破，我決定重考大學，直到考進一所外縣市大學的夜間部就讀之後，我才深切地體會到英文的必要性。

同時要工作又要上學，讓我覺得時間總是不夠用，身體也感到非常疲憊。然而越是這樣，我就越想趕快把專業知識學好，迫切期望著自己可以隨心所欲工作賺錢的那一天早日到來。突然間，我想起這段期間我相當熱衷學習的英文。如果我能持續練習把母語翻成英文，總有一天可以用英文說出心裡想說的每個句子，這麼一來就能夠自由自在地運用英文，說不定還能如願地靠英文維生呢。於是我心裡產生了期待，從此，不論在辦公室，或是在搭公車通勤的路上，只要一有空檔，我就會瘋狂地獨自試著用英文寫作，一邊比較英文母語人士所寫的句子，一邊背誦，開始了「我和英文的對戰」。

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眾所皆知 GRE 寫作，無論對母語人士還是外國學生來說，都非常困難，而我的學習策略是一如既往地把作文範本背起來。我以句子和段落為單位，分析母語人士流暢的表達方式、精采的句型結構、絕妙的寫作技巧，在學習過程中我總是不自覺地發出讚嘆。考試時，我把那次考試當成是最後一次，全力以赴地應戰，結果獲得 5.5 分（滿分 6 分，一般台灣考生平均落在 3 分，美國考生落在 4 分）。這次的經驗讓我更加確信，背誦和記憶也有助於英文寫作。

生存英文不是理論，是活生生的語言，而語言的學習是從模仿開始。就像小孩子把從外部環境接觸到的句子無意識地輸入大腦的道理一樣，他們默記並儲存周遭出現過的句子，往後還必須在適當的時機使用，才能夠流利地使用語言。但是已經學習母語的人，當他們較晚學習其他外語時，就不得不增加一個把母語轉換成英文步驟。我們的母語早已成為你我思考的核心系統，將母語訊息架構快速轉換成英文的過程中，難免覺得力不從心。

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英文實力的差異在於精確布局單字的造句速度。那麼，我們該如何快速又精確地造出英文句子呢？首先我們必須在腦中存入英文句型。儲存的句型越多，造句的速度就越快，說話也越流暢。大腦記憶的句型將決定我們成為生活英文高手還是學術英文高手。想說寫出高級英文，就必須經常試著把高級句子轉換成英文，模仿母語人士使用的高級句型，並且把它們牢記在大腦裡。而且，在這個過程到達某種水準以前，都必須不限次數地的反覆以上步驟。

我們應該怎麼做才能有效地掌握並熟記這些句型呢？最重要的還是得靠自己多造句練習。鉅細靡遺地研究文法，單獨記憶每個詞彙，這些都是過時的語言學習方式，土法煉鋼低效率地將語言當成知識學習。將每個訊息區分成個別知識，自然會降低最終的造句速度。如果能夠反覆造句、背誦的訓練過程，就可以有條不紊地在腦海裡累積句型，不久後，英文便能自然脫口而出，運用自如。

書名：《高階英文寫作課：精雕句法、段落，GRE寫作大師帶你完成論文攻上英文寫作巔峰》 作者： 崔正淑 譯者： 謝宜倫 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年12月2日

本書內容涵蓋文法解說、單句及段落作文導寫、單字詞彙運用，以及構成一篇短文的寫作技巧。第一部收錄了依據我個人經驗而領悟到的寫作方法以及高級文體介紹，還有寫作 TASK 和詞彙分析。第二部說明寫作必備的三種能力，也就是技術力、組織力和資訊力。我將寫作類型分為提出根據型、詳細分析型和批評攻擊型，並針對各類型提出寫作策略，說明段落完成過程。此外，本書也提出五個理想的寫作原則，有助於打破亞洲學生特有的寫作盲點。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《高階英文寫作課：精雕句法、段落，GRE寫作大師帶你完成論文攻上英文寫作巔峰》。