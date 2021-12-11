快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

《鬼滅之刃》風靡全球，最受歡迎的「日本鬼」其實有原型！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖：Wachiwit / Shutterstock.com）
（圖：Wachiwit / Shutterstock.com）

文／EZ叢書館

《鬼滅之刃》有許多個性鮮明的鬼，鬼王鬼舞辻無慘，與他的部下十二鬼月最搶眼。他們明明是反派人物，卻深深抓住讀者的心。大概是因為他們就像一面鏡子，彷彿讓人看見自己內心深處的人性弱點，還有善與惡的天人交戰。

十二鬼月中最強的劍士• 黑死牟，原本是出生於戰國時代的伍氏家族，名為繼國巖勝。當時雙胞胎被視為不祥徵兆，通常雙胞胎的弟弟會被送到佛寺出家，例如德川家康的兒子結城秀康也是雙胞胎，秀康被當作武將培養，但是他的弟弟則成為神社的神主。成年後的繼國巖勝在戰場受到鬼的襲擊，意外得到弟弟緣壹的幫助。雖然兄弟兩人都成了鬼殺隊的成員，但巖勝始終忌妒弟弟的才能勝過自己。他在無慘的慫恿之下，成為十二鬼月頂點的上弦之壹。即使成為鬼他仍然一心追求劍術極致，總是堂堂正正迎戰敵人的模樣，受到讀者的靑睞。

（圖：Wachiwit / Shutterstock.com）
（圖：Wachiwit / Shutterstock.com）

黑死牟臉上有六隻眼睛，並將自己的肉體化為刀刃。為什麼是六隻眼睛呢?也許是象徵他對弟弟緣壹得忌妒心。日文有個成語「八面六臂」，用來形容活躍於各種域，所以在漫畫裡面的特訓人偶，緣壹零式安設了六隻手臂。除此之外，黑死牟的造型可能跟櫪木縣宇都市境內的古地名「百目鬼」的傳說有關。平安時代，藤原氏出了一個斬鬼的英雄藤原秀鄉，某天有位老者出現在他面前，指引他去打倒百目鬼。據說百目鬼長著一百隻眼睛，毛髮就像刀刃般鋒利。百目鬼敗給了藤原秀鄉，倒在山腳下不斷噴出毒氣跟火焰，最後被僧侶度化成佛。此後這個地方就被稱為百目鬼。

（圖：Wachiwit / Shutterstock.com）
（圖：Wachiwit / Shutterstock.com）

書名：《日本鬼秘話：Nippon所藏日語嚴選講座》 作者： EZ Japan編輯部, 月翔, 游翔皓, 王文萱, 林立萍 譯者： 田中裕也 繪者： 馮思芸 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年12月2日
書名：《日本鬼秘話：Nippon所藏日語嚴選講座》
作者： EZ Japan編輯部, 月翔, 游翔皓, 王文萱, 林立萍
譯者： 田中裕也
繪者： 馮思芸
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2021年12月2日

藤原秀鄉除了擊敗百目鬼之外，他還接受了龍神之女的請求，射殺了近江國的大百足妖怪。獲得龍宮的寶物「無盡俵 」，這個米俵裝著取之不盡的白米，因為這個寶物，人們又稱藤原秀鄉為俵藤太。他奉朝廷的命令，討伐被稱為關東最強怨靈的平將門。如果黑死牟的原形是百目鬼的話，鬼滅之刃的日之呼吸創始人，緣壹的原形也許是藤原秀鄉。

忌妒是人性的弱點，可以做為努力的動力，但一不小心會讓人誤入歧途。繼國巖勝被忌妒迷惑心智，化成了十二鬼月的黑死牟，雖然年老的緣壹曾經試圖阻止他越陷越深。但是要徹底消滅心中的鬼，關鍵還是深藏在黑死牟內心深處的人性。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《日本鬼秘話：Nippon所藏日語嚴選講座》。


鬼月 雙胞胎 EZ叢書館 閱讀風向球

延伸閱讀

75 年的歷史 最後一屆福岡國際馬拉松圓滿落幕！

雙胞胎赤鯮與盤仔有價差 專家教秒懂盤仔假赤鯮免被騙

台中警值勤撞違規轎車亡 留2年幼雙胞胎同袍悲痛

金馬58紅毯／這是雙胞胎？徐鈞浩「99%撞臉温貞菱」　兄妹臉PTT鄉民看呆：超像！

相關新聞

為何7-Eleven一條路開兩家也不賠錢？2個省成本、還能搶佔市場的經營策略

1. 7-Eleven等超商所採用的商業模式「密度經濟」，指的是在特定地區集中展店，可減少物流費、廣告宣傳費等成本，也能讓總部的營運指導更有效率。 2. 百元剪髮店QB HOUSE則是採用「藍海策略」：「縮減、去除」多餘的服務（如：洗髮、修容），並「提升、創造」看得到顧客潛在需求（剪髮只要10分鐘），打造出沒有對手的競爭優勢。

《鬼滅之刃》風靡全球，最受歡迎的「日本鬼」其實有原型！

2019~2020年間，「鬼滅之刃」無疑在全球颳起了一陣旋風，躋身日本的國民動畫行列。細數日本的影劇歷史，也不難發現「鬼」這個題材一直都是顆長青樹。究竟日本的「鬼」什麼樣的存在？又為何能直到今天都還深植人心，讓人們持續創作和他們有關的故事呢？《日本鬼秘話：Nippon所藏日語嚴選講座》將會帶你看到日本的鬼的定義，以及剖析鬼滅之刃中最受歡迎的鬼們，看看他們在傳說故事中可能的原型為何，領略鬼滅之刃隱藏的魅力之處。

被情緒勒索而抑鬱嗎？《謝謝你這麼說》一個方法幫助你好過很多！

語言本該是關係的橋樑，卻時常在無意間加深了你我之間的牆。換個角度解讀對方的言下之意，能讓自己少受點傷。

《海上傭兵》奪首屆「亞洲圖書獎」年度最佳亞洲圖書，評審：「呈現歷史多變的處境，與發生在其中的邊界跨越」

由韓國出版人協會（Korea Publishers Society，簡稱 KOPUS）主辦，首屆「亞洲圖書獎」（Asia Book Awards）日前公布得獎名單，中研院台史所副研究員鄭維中的著作《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》（衛城出版），榮獲「年度最佳亞洲圖書－人文學術類」（Best Asian Books of the Year）。

《那些生命中的微光》生命轉彎處，看見幫助的力量

在人生的道路上，難免有先天的困境，或是後天的險阻，每一個人生命多少都會遇到橫逆。 當低潮來襲，我們該如何衝出人生的黑暗期、撞牆期呢？ 台灣「最會說故事的主播」陳雅琳，再度以深厚的採訪功力， 與眾多嘉賓一同回顧人生中的幽微與難關，碰衝出一個又一個深刻、動人的火花。 這次除了回顧每個人心中最深刻的記憶和初心， 她也大方分享本人從貧苦出身、為了追夢不惜放棄穩定教職的心路歷程， 就是要告訴大家：只要堅持愛與勇氣，即使身處逆境，仍然可以找到屬於自己的微光， 在追夢的路上，你我都不孤單。

風靡全世界溫馨之作《清秀佳人》 滿臉雀斑、愛幻想的紅髮女孩成長史

露西．蒙哥瑪麗風靡全世界之作，最膾炙人口的女孩成長史，且帶讀者同遊風和日麗的愛德華王子島，共譜歡笑與淚水並存的溫暖樂章。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。