熱愛整理到成為時代雜誌百大世界最有影響力人物，麻理惠夫妻的新人生整理術

文／川原卓巳（Kawahara Takumi）

「就這樣放棄太可惜了，應該更努力一點。」 「不合理的要求就當磨練，撐過去就是你的了。」 「現在離職之前的努力都白費了，再忍一忍吧……」

你可曾想過為了符合他人所說的「應該」，失去了多少寶貴的自己？

當你積極把握每個挑戰，又錯過多少了解自我的機會？

其實，豐盛的生命向來不需要追求更多，而是懂得整理並捨棄多餘。

我是川原卓巳，現在與我的妻子、日本整理教主近藤麻理惠一起住在美國洛杉磯。同時也是將麻理惠品牌化並推向全世界、Netflix實境節目「KonMari～怦然心動的人生整理魔法～」（Tidying Up with Marie Kondo）的執行製作人和她的經紀人。我從學生時期就認識麻理惠，一路陪伴她從「熱愛收納的女孩」成為從日本紅到歐美的國際級整理大師，甚至於2015年獲選為「時代百大世界最有影響力人物」。

如果用一句話形容我和麻理惠嶄新人生的轉捩點，我認為是從我們下定決心捨棄做自已的念頭，練習「成為自己」。「做自己」和「成為自己」有什麼不同？這兩者乍聽起來是一樣的，其中卻藏著極大的差異。比起前者，後者更強調「放下過度的自我期許，用自己最舒適的狀態，邁向嶄新的人生」。

（圖／天下雜誌出版社 提供）

違反特質的行動，只會換來燃燒殆盡的自己

「成為自己」是我們轉變的起點，也是我一再強調的核心宗旨。而觸發我們轉變的事件，至今我都無法忘懷。那是我們到美國的第二年，已經很習慣每天在不同的城市醒來的忙碌生活，那天早上麻理惠受邀在德州的西南偏南多媒體藝術節（South by Southwest, SXSW）中演講。這是麻理惠第一次要在這麼大型的舞台上演講，她本性其實很害羞，花了很多時間練習才慢慢敢在眾人面前發言，加上對自己的英文還不太有自信，我很明白這場演講對她而言壓力有多大，但她非常努力地練習也完美地完成任務。

活動結束後我們馬上趕回紐約，因為隔天還有一場在曼哈頓的演講，出版社的夥伴很貼心，幫我們訂了一間位於曼哈頓的豪華大飯店，但我們到飯店報到時已經是深夜了，簡單梳洗後就準備就寢。

那天半夜我醒來發現麻理惠坐在窗邊看著窗外發呆，我可以感受到一種很壓抑的情緒，彷彿她就要往下跳了。我立刻跳下床走了過去，將她抱入懷裡說：「我們去睡覺吧，明天還要早起。」並牽著她到床邊看著她睡著。結果換我失眠了，因為我看見了麻理惠的疲憊，她幾乎耗盡了所有力氣。

二○一五年到二○一六年是我們最瘋狂的一年，事業正在衝刺，我們生了兩個可愛的孩子，雖然獲得許多人的支持和幫助，其實麻理惠的身心已經撐到了極限，她後來也跟我分享了那段時間的心情，的確是讓她很辛苦的一段時期，因為她花了很多時間，扮演「別人期待的自己」。

我那天一夜未眠，等麻理惠起床就告訴她：「讓我們停止演講吧，採訪也要減少一半。」她聽到後，微笑的說：「謝謝你，我很高興聽到你這麼說。」那瞬間，我感受到她身邊那焦慮的氛圍消失了，她正在找回自己的力量。

以感覺擇事取代感情用事，五步驟找到自在發光的捷徑

後來我們改變審核工作邀約的方式，九九％根據麻理惠的「感覺」評估，只讓麻理惠做她有把握也願意嘗試的事，為此我們一週最高紀錄曾經拒絕四百個案子。身邊的人聽到我們這樣做，紛紛勸我們應該把握這段時間好好衝刺，辛苦歸辛苦但很多機會錯過就不會再有了。不過我深信，只有麻理惠才知道哪些事能與她的特質結合，好好地發揮。

結果，憑著感覺反而能與人的情感產生共鳴，加上大幅刪減工作量，讓麻理惠身心上不再感受到壓迫、焦慮，讓她能用最真誠的情感與他人互動，產出的作品反而效果更好，也更有力量。令我們都意外的是，工作減少後，她創造出來的價值更是過去數倍、數十倍，甚至讓她成為2015年《時代》雜誌年度百大影響力人物。我們才發現，「真正讓你發光的既不需要用更多工作磨練能力，也不用要求自己提高抗壓性，只要敢於放手。」

而當你真正了解自己的特質時，才能更從容地找到自己的舞台，盡情地發光發熱。我和麻理惠只是比別人更早了解這件事，因此，我將我們實踐的過程整理成五個步驟：

1. 找尋特質

2. 活出自我

3. 肯定自我

4. 營造環境

5. 持續成長

請享受這個過程，用最放鬆的狀態去探尋你的特質，找到合適的場域，綻放你真正的光采與魅力。

●本文摘自 天下雜誌出版之《我要的新人生》。