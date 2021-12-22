未來經濟動能是強？還是弱？從採購經理人指數提前看市場需求榮枯

文／孫明德、溫怡玲

台灣進口產品中有七成是農工原料，兩成是資本設備，一成是消費品。從這樣的結構來看，進口增減勢必反映出未來某段時間的出口值。

例如，你想訂餐廳聚餐，需要五桌，一定要先訂位，這樣餐廳才能事先準備採買，不然餐廳無法臨時準備這麼多食材。你可能經常聽到的一個指標叫「採購經理人指數」，採購就是進貨，而進口的增加常代表後續的出口會增加。

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進口是預測出口消長的重要指標

要預測出口的消長，不能只看賣出去的，還要進一步了解「進口」。以台灣的產業供應鏈而言，進口是很多產品重要的出口先行指標，無法切割開來；也只有先理解進口和出口之間的關係，才有辦法梳理這些關係背後，可能對經濟成長率與民眾生活產生的影響和意義。

台灣產業特色，農工原料進口占比最高

台灣進口項目中，農工原料占比最高，約占70％，可能比大家想像的高，但這就是台灣產業的特色之一，無論是傳統或高科技製造業，台灣本地能夠供應的原物料都相當有限，大多數必須依賴進口。例如每年要買進600 億至700 億的原油，一小部分是民眾加油這類消費使用，但更多是投入在中油和台塑的石化廠，做為石化原料，經由繁複多樣的加工過程後做成各種產品販售。

石化業、橡膠、塑膠都是台灣重要的產業，每年要買很多石油，所以，油價漲跌不只會影響進口成本，出口報價同樣會受到影響。

需要原料進口的還有科技代工業，台灣雖然是資通訊產品出口大國，但原料同樣必須向外國購買。跟韓國一樣，有很多半導體設備和原物料，例如矽，必須向日本購買，而稀土則必須從中國買入，這些都屬於工業原料。

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農原料則跟大家的生活更加密切相關，例如製造沙拉油、飼料需要進口很多大豆，而製作麵包、饅頭、蛋糕所需的麵粉，則需要進口小麥來加工。

資本設備進口居第二，製造業最重要先行指標

進口資本設備指的是購買生產用的機器，約占進口的20％，是台灣製造業最重要的先行指標。買機器為什麼這麼重要？因為台灣雖然有很多機械設備可以直接由本地企業供應，但目前有不少高階設備還做不出來，不管是半導體、科技產業、鋼鐵廠或石化廠都是如此。所以，台積電若看好景氣或已經確認將有大訂單，從國外採購設備就是必要的投資。

也就是說，資本設備進口量，跟台灣未來某段特定時間的經濟投資與景氣高度相關，但這段時間差會比較長。不像農工原料很可能只是為了下個月或下季出貨所需要的成本費用，資本設備往往必須為長達三至五年的投資預做準備。

很多投資法人與智庫都會密切觀察像台積電這種世界級企業的資本設備進口量，做為評估較長時間產業景氣的重要指標。

●本文摘自 天下雜誌出版之《孫主任的經濟筆記》。