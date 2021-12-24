與人閒聊卻感到不愉快？可能對話過程沒留意到這件事

「我不過是講得直率了一點，你也太敏感了吧？」當他人侵門踏戶化身情感剝削者，予取予求地進行友情、親情勒索，想維護自己的感受卻被大肆指責──我們難道只能咬緊牙關、微笑以對嗎？ 韓國30萬冊暢銷精神科醫師劉恩庭全新力作《不是我太敏感，而是你太過份了》，YES24網路書店讀者評價10顆星！在本書中，提供豐富的心理學知識與表格，幫助你檢核情感表現方式、認清敏感狀況，成為有能力關照彼此的帥氣大人！（編按）

文／劉恩庭 （유은정）

「人的生命中有兩個重要的日子：一個是自己的生日，另一個則是知道自己為何誕生在世界上的那天。」這是美國小說家馬克．吐溫（MarkTwain）的經典名句。如果要用心理學的角度來解釋何謂「知道自己為何誕生」，我想應該就是「找到自我認同」的那一天。所謂的自我認同，指的是對於「我是誰」這個課題的整體感受與認知。

針對「我是誰」這個提問，有多少人能夠自信地回答呢？絕大多數的人即使年過四十，仍然認為自己是徬徨徘徊在孩子與大人之間的「成年人」，亦即「我認知到的自己」，所謂的自我認同「勉強算是」成年人。

是不是把「我是誰」這個問題想得太簡單了呢？美國的心理學家愛利克．艾瑞克森（ErikHomburgerErikson）在自己認知到的自我旁邊，另外再並列了一個自我｜他人認識的我。所謂「他人認識的我」，是自覺地意識到別人如何看我、如何認可我這個人，在確立自我認同方面是非常關鍵的要素。

舉例來說，作家即使融入自身的靈魂寫成小說，如果沒有人能讀懂，便是失敗的作品；成功的暢銷書即使被拍成電影，如果得不到觀眾的掌聲，也會淪為眾人的笑柄。必須擁有「優秀的小說家」、「出色的電影原著」之類的他人認可，方才得以獲得「人氣小說家」這樣的自我認同感，這並不是只有「我單方面做得好」就可以解決的問題。

我們在社交軟體的「按讚」數上卯足全力的原因也在於此，「這裡！請看一下這裡！我正帥氣、開心地享受生活。這就是我！這就是所謂的我啊！」希望他人肯定光鮮亮麗的自己，這是自我認同感發出的無聲吶喊。

不因他人而崩壞，不因他人而偉大，我要活出自己的人生

我們偶爾會因意想不到的提問，進而確切地掌握到自己現在所處的位置。當然，那樣的過程並不是非常愉快。

「你說你念的是什麼學校？」

「對於就業方向有計畫嗎？」

「有交往的對象嗎？對方是做什麼工作的呢？」

「上次聽你說要結婚，新房在哪裡？最近很多人都是先從三十坪左右的公寓開始的。」

這些話之所以讓人感到不舒服，就在於對話內容並不只是閒聊近況，而是直搗自我認同感的核心。因此，如若不能針對這些提問給出適當的回答，不僅會感受到驚慌與不悅，嚴重時還會陷入羞恥與自責的泥淖。此外，我們在無意識中清楚地知曉，對方感到好奇的究竟是我的近況，或者只是想利用我的現況當作墊腳石來檢視自己的優勢。每當遇到刻意拋出這種問題的人時，自我認同感就會粉碎殆盡，自尊心也會受到嚴重的傷害。

書名：《不是我太敏感，而是你太過份了》 作者： 劉恩庭 （유은정） 出版社：大好書屋 出版時間：2021年12月02日

小說家金薰曾在一場採訪中說過這樣的話：「我不會因為你們這些傢伙的謾罵就崩壞，也不會因為你們的稱讚就變得偉大，所以隨你們想說什麼就說什麼吧！我不會因為你們而崩壞或偉大，我要活出自己的人生！」讀完這段話之後，我不禁再三地感嘆，感受到的衝擊力之強，讓我有好一陣子都覺得這段話像魔法咒語一般，是為了那些努力塑造健康的自我認同之人所施展。

每當我的自尊心受到動搖時，就會想起金薰作家說的這番話。然而，今天的我依舊因為他人的認可而感覺自己變得偉大，也因為他人拋出的一句惡言惡語而差點屈服。有時我會這麼想，強迫自己要從他人的視線中擺脫，似乎反倒讓自己變得更加在乎外界的眼光。

●本文摘自大好書屋出版之《不是我太敏感，而是你太過份了》。