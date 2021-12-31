深入潛意識的精神分析，威力有多強大？讀《從殊途走向療癒：精神分析躺椅上的四個人生故事》

文／沃米克．沃爾肯

當佛洛伊德、安娜．佛洛伊德、克萊恩和溫尼考特等大師共同治療一位病人，會是怎樣的情景？

致力於團體衝突間的對話與理解，因而享譽國際的精神分析師沃米克．沃爾肯，出生於土耳其賽普勒斯，在華盛頓精神分析學會受嚴謹訓練，並在美國服務及教學長達半世紀。戰爭頻仍的故鄉，讓他對不同文化、族群、信仰對人類心靈的影響，特別留意。

享譽國際的精神分析師沃米克．沃爾肯，從半世紀的心理治療經驗中，淬鍊出4段最極端的代表性案例。其精湛的心理治療技術，也讓四個患者皆走向療癒的結果。（圖／心靈工坊提供）

他將精神分析帶入國際糾紛的現場，從一對一的分析，走向一群人對更大團體的治療工作。他創造出嶄新的精神分析工作，具有劃時代的意義，因此沃爾肯廣受肯定，獲得諸多心理專業獎項，更多次獲諾貝爾和平獎提名。

本書是沃爾肯的精神分析專著，同樣體現出融合多元觀點的精神。在四個完整的極端案例故事中，不僅突顯出精神分析解決不同類型心理疾患時的魅力，更勾勒出一個經驗豐富的分析師，如何在多元的精神分析世界中自在漫遊，將紛繁的臨床資料轉換成富有深意、引人入勝的故事。

沃爾肯的治療，不拘泥於固定流派，而是信手拈來、融會貫通。彷彿不同年代、不同派別的分析師們會聚一堂，共同治療眼前的病患，彼此毫不扞格。他所呈現的治療，是屬於患者的精神分析，而非屬於治療師的。

這樣的治療與記錄難能可貴，為心理治療界帶來「雖然殊途，卻同歸於療癒」的啟發。

他將治療的開端、發展以及結束都極為完整地呈現了出來，極為清晰的展現了治療師在治療不同階段所採取的不同治療技術。在他的治療過程裡面，經典與當代的精神分析理論與技術極為巧秒地融合在一起。――成顥（本書譯者）

他是一位一流的心理故事寫作者，所有治療室躺椅上的人都變得活靈活現。然而，他寫的是精神分析故事，引導讀者看到生活裡面的喜怒哀樂以後，開始慢慢穿越，進入到這個人整個成長過程，甚至進入到黑暗的無意識世界。――王浩威（華人心理治療基金會執行長、IAAP台灣榮格發展小組負責人）

●本文摘自心靈工坊出版之《從殊途走向療癒：精神分析躺椅上的四個人生故事》。