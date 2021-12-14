彼得．格雷／教育和上學是截然不同的兩件事──讀《自主學習大未來》

文／彼得．格雷博士（波士頓學院心理系研究教授）

在你開始讀這本由凱莉．麥克唐納撰寫的精采著作之前，我要告訴你，這本書非常能幫助你廣泛思考教育的意義。在日常的語言中，我們經常把教育等同於上學。當我們問某個人：「你接受了多少教育？」我們預期對方會回答他在學校就讀了多少年，或他們的最高學歷。但是，當我們對教育做嚴肅思考，就需要想得比學校教育更宏觀、更截然不同，而且是一件無法量化的事情。

就人類長久的歷史來看，我們今日常態的學校教育其實是相當新的制度，成為常規只有約莫一百五十年的歷史。其出現的時機是，當時的人們認為，對兒童來說，最重要的一堂課就是服從，為此有些明確的事實（或被視為事實的事情）必須灌輸到每一個人的頭腦中。因此，學校的設計是為了訓練與灌輸服從，而且直到今天，學校仍堅持朝這些目標前進，完全不在乎校內的管理人員、老師、家長、學生本身的目標。

把學生限制在按照年齡分班的教室裡、由上而下的權威階層體系、必修的課程，以及統一的考試與評分制度，學校的種種結構全都表明，服從與記憶是學校教育的主要目標。只要學生服從，做老師要他們做的，記老師要他們記的，他們就能過關。唯一的失敗方法就是不服從。今天，即使不是大部分的人，也已有許多人意識到，針對個人或社會的真正需要，學校並沒有提供完善的服務。學校無法培養孩子的積極主動性、創造力、批判性思考、對學習的熱愛、社交情感技能（social-emotional skills），在今天的世界中想要成功與幸福，這些是非常寶貴的能力。然而， 我們卻非常愚昧地想藉由行不通的方法──要求孩子每天花更多小時、每年花更多天數、人生中花更多年留在學校，以解決這個問題。

（圖／Unsplash）

教育和上學是截然不同的兩件事，只要我們是人，教育就是人類天性的一個必要部分。我們可以把教育定義得非常廣義，它可以是讓一個人能過上一個滿足而有意義的人生所學習的一切事務的總和。這包括不管一個人住在哪裡，他或多或少都要學習的事，例如如何直立行走、如何說母語、如何與他人相處、如何控制自己的情緒、如何制定計畫並貫徹執行，以及如何進行批判性思考並做出良好的決定。此外還包括某些文化上的特定技能，例如在我們的文化中如何閱讀、如何計算、如何使用電腦，也許還包括如何開車，這些都是大部分的人覺得必須學會的事，目的是為了讓他們在他們成長的文化中過上他們想過的生活。但是，對每一個人來說，教育大致上意味著一套個別差異很大的技能與知識，即使是在同一個文化中也是如此。由於每個人對「滿足而有意義的人生」的看法都是獨一無二的，因此每個人需要的教育也是獨一無二的。而社會也能從如此的多樣性中得益。

這樣定義下的教育，就一定是一種自主性的教育。教育來自於自我選擇的活動，然後人就在這樣的生活體驗中完成教育。這樣的教育需要一種主動、質疑式的思維模式，而不是被動、服從式的學校教育思維模式。隨著學校教育占據孩子的人生愈來愈長，已經有愈來愈多的家庭開始意識到，這種方式沒有留下多少時間給自主學習。因此，有愈來愈多的家庭把孩子從標準的學校帶走，不給孩子任何形式的強制性課程，而是提供時間、自由、授權，以及所需的資源給孩子，讓孩子能主控自己的教育。

事實證明，只要我們給予機會，孩子的自主教育也會做得非常出色。這其實不足為奇。在整個人類的歷史中，一直到非常晚近以前，孩子幾乎一直都在負責自己的教育。若非孩子精通於此，人類這個物種也不會生存下來了。天擇已經塑造了孩子的好奇心、玩心、社會性、個人意志，還有一種天生的渴望想在這個世界表現良好，而他們的方式都非常符合教育的目的。

許多選擇退出集體學習的家庭讓孩子成為合法的在家自學生（homeschooler），但他們不是只在家自行教育小孩，而是讓孩子培養與投入自己的興趣。這些家庭的孩子通常自稱為無校自學生（unschooler）。其他人則讓孩子在合法學校中註冊，但是那些學校在結構上允許孩子培養與投入自己的興趣。這樣的學校通常稱為自由學校（free school）或民主學校（democratic school）。不管選擇這當中的哪一種，有愈來愈多的家庭用自主教育（self-directed education）這個詞彙來描述他們的做法，因此我很高興看到凱莉‧麥克唐納在這本書中從頭到尾都採用這個詞彙。這個詞彙可以用來統稱所有選擇以不同方式支持孩子自主學習的家庭，而且也幫助我們看到，這些家庭都是一個更大的世界性風潮的一部分，這個風潮的目的是允許孩子用合乎他們天性、快樂而自然的方式生活與學習。

（圖／Unsplash）

這本書講得很清楚，選擇自主教育並不是要家庭放棄責任，反而是一種勇於承擔責任的表現。因為在這樣的家庭裡，教育的主動性與方向都來自孩子內在的動機，父母與其他成人只是提供孩子需要的環境與安全，以便讓孩子盡其所能地教育自己。

這本是目前為止我看到的書籍裡，對自主教育做出最佳介紹的一本。凱莉．麥克唐納有四個小孩，這四個孩子都負責自己的教育。這本書有許多她的家庭經驗，但絕對不只是她個人的故事。這是一本做過徹底研究，包含充分資料的著作，描述了家庭以及愈來愈多的社會正在協助孩子提升自我教育能力的所有方式。你將在本書讀到主要在家進行的自主教育、世界教育、各種形式的自由或民主學校，以及各式各樣讓孩子能夠追求自己興趣的學習中心與社區資源。就像作者一再告訴我們的，幫助孩子進行自主教育不存在一種唯一的方法，但是所有方法的關鍵在於，信任與支持每一個孩子自身的渴望。

所以，現在就好好挖掘，享受閱讀這本書的樂趣吧。

●本文摘選自木馬文化出版之《自主學習大未來：家長最想知道、認識自學的第一本指南》。