陸達誠／《是與有》譯者序：馬賽爾對存有的詮釋改變傳統哲學的視野

文／陸達誠（本書譯者，法國巴黎第四大學哲學博士）

《是與有》是馬賽爾承接前一本《形上日記》而寫的第二本《形上日記》，二者相隔五年，但作者已從極度抽象的《形上日記上冊》轉至具體，並把前書思考的若干主題，如：「我與你」、「身體主體」、「信仰」、「忠信」、「生死觀」等在本書中加以更透徹的探討。

「是」的原英文是Being，法文是Etre，中文譯成「存有」。亞里斯多德把此概念放到「形上等級」諸範疇的頂峰，使它成為可適用在一切存在事物的總共相。「存有」一詞本身不提供內容，它是空無所有，懸浮於萬物之上的符號，僅為知識論加持，對實際的存在來說，是無關緊要的「東西」。

馬賽爾在二十五歲前，完全服膺這種傳統哲學的觀點。他在巴黎大學寫《宗教之可理解性的形上基礎》博士論文，以純理性的思考來鑽研這個問題。他與外界斷絕來往，一心投入研究。其間，他把一些臨時有感的心得記下，這不是論文的草稿，而只為提醒自己有過的思緒。前半年前寫的日記，後來成為他的《形上日記》的上冊。

第一次世界大戰時，馬賽爾被召人伍，使他走出他的研究室，開始接觸具體的人。他因體弱而未上前線，被派留在巴黎的紅十字會中心做尋找遺失官兵的工作。在這個中心，他天天遇到的是前來詢問丈夫、兒子下落的婦女。

他在她們的臉上看到了一個一個有強烈痛苦、焦慮和失望的面容。這些面容使他逐漸從自我轉向「他者」。這些婦女原是陌生人，但現在變成一個一個具體的「你」。就這樣，馬賽爾在戰場的後方學到他未來一生要鼓吹傳揚的「我與你」哲學。

他終於從純理性的牢籠中脫穎而出，此後辯證式地追求純客觀性的研究已不再能吸引他。生命的真實體驗遠遠高過於一切由抽象獲得的概念。他終於有了自己的詞彙來表達他的見解：真正的存在是「臨在」，是「共融」，是「愛」。換言之，「我們」才是建立「主體性」的真正關鍵。孤立的我或「獨我」是「低存在」或「不存在」。他把原為空洞的總共相「存有」作了新的界定，以「互為主體性」來詮釋「存有」的真諦。

本書《是與有》是馬賽爾的第二本《形上日記》。他原寫了五個月的《形上日記》（1914.01.01-1914.5.8）在第一次世界大戰初期時停筆。一年半後（1915.09.15）重新執筆撰寫該日記的下冊。此時，他已經歷了一個哲學的皈依，他的步調與關切的事物已改變了：他從一個理性主義者蛻化成一個以生命哲學家。他不再踞縮在概念的框框內，而要直接地去接觸存在。他以「我與你」、「互為主體」、「臨在」來表達他的新穎思想。

台灣心靈工坊出版社有志於推廣馬賽爾哲學，從商務印書館取得《是與有》一書的版權後，邀請譯者寫序，筆者樂予應允，謹願略為介紹一下此書的特點。

《是與有》是馬賽爾「哲學皈依」後寫的日記（1928-1933）。他出版此書時（1935）距他出版《形上日記》（1927）有八年，他受法國學者注目已久。因前書下冊涉及生命的具體經驗，引發了極大的興趣。他在《是與有》一書中隨著新的思緒相當自由地在經驗的海洋中遨遊。故此書一出版即大受歡迎，也奠定了他在歐洲當代哲學中的地位。

筆者認為是他對存有的詮釋改變了傳統哲學的視野。為他，「存有」不是一個符號，或範疇，而是一個活生生的生命重現，是人與人間之「臨在」，他使存有之「概念」起死回生。他寫的經驗是大多數人會有的經驗。而人同心同，故不單西方人，東方人對之亦大感興趣。這才是真正的共相。馬賽爾稱之為「具體共相」（《是與有》，法文版，頁128），並說這是一種「不屬於概念層次的普遍性」。

由「具體共相」所構成的形上思考，必然不同於傳統形上學，但它要發展成一套完整的、有系統的論著才能開創哲學的新時代。在傳統形上學之霸占哲學界主流的時代，馬氏的原創哲學還得等待適當的時機，使它大放光明。或許同東方哲學的互動及交流可開發新契機的火花。

筆者在巴黎時曾拜訪馬賽爾三次。最後一次在他家的客廳中，當他聽說列維那斯教援要我寫以「奧祕與意識」為題的論文時，他一再吩咐我必須仔細閱讀他1933年發表的論文：〈存有奧秘之立場和具體進路〉（見拙著《存有的光環》心靈工坊，2020，頁289-325）。這篇論文撰寫時刻與《是與有》有部分重疊，他用不少篇幅討論此文。筆者曾按馬賽爾之勸導讀過該文多次，深得其益，覺得此文可稱為馬賽爾思想的撮要，對無法念該文原文的讀者，可從閱讀《是與有》一書之記錄中得到極寶貴的啟發。謹為序。

●本篇摘自心靈工坊出版的《是與有》譯者序。