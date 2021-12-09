洪偉凱／運用大腦的成癮機制，培養正向好習慣──讀《快樂成癮》

上癮，意味毫不費力、毫不猶豫地渴望做某件事，而且停不下來。一般人想到的癮頭，多半是負面行為，但如果能對正面的事上癮，一切就大不同了。 《快樂成癮》本書作者是兩位世界頂尖的心理治療師，不但幫讀者考慮到成癮路上的所有障礙與克服方法，還精心規劃了30天的自我改變步驟，每一步都超簡單！他們身經百戰，快、狠、準地解除無數病患痛苦，你的不夠快樂，只是蛋糕一小片。（編按）

文／洪偉凱（本書《快樂成癮》譯者）

這本書翻譯完後，我花了幾天時間讓自己靜默，回想過去薩德老師在我身上所做的一切事情，以及他在自己身上所做的一切。我發現薩德老師是一個言出必行的人，他總是以身作則地教導我們所謂的「正向成隱」。

一本面向社會大眾的心理學書籍，除了要提供簡單易懂的方法讓人們能夠確實執行，還需要有完整的理論基礎。而薩德老師這本書兩者兼具。他最早時曾說過，他腦子裡總是有超過五十種的催眠方法可以幫助人們改變。然而，隨著他自己的進步演化，相容世界上各大心理學派的精華，他最近說的是，他腦子裡經常有超過五十種各個心理學門派的治療方法可以幫助人們。很多時候，人們需要的是快速、有效、深入的說明，不見得需要用到催眠，而這本書完全證明了這一點。

薩德老師慣常用神奇的方法做治療與催眠。而這本書裡，我看到薩德老師不講神奇的方法，講的是簡單易懂、實用的方法。試想，你是不是會去參加一個厲害大師的演講，然後獲得很棒的激勵，回家之後堅持了兩天，然後就停止了，然後你再去聽另一位大師演講，再次獲得激勵……。沒有人告訴你如何堅持下去，直到成為人生成功的勝利一族，但薩德老師全部都設想到了，每一個一般人可能會遇到的障礙和困難，他都詳細告訴我們如何面對，讓我們可以準備好面對這些挑戰，活出真正成功快樂的人生。這是一本很難得的書，結合心理學和社會大眾的需求，我相信這本書會幫助到很多人，我就是其中一個獲益良多的人。讀這本書，可以從頭到尾照著做，也可以跳著讀、跳著做，不論哪種方式，都能夠改變你，讓你擁有更棒的生活。

（圖／Unsplash）

禪是什麼？禪有動中禪、靜中禪；吃飯是禪、睡覺也是禪。禪只能體驗，無法被說出來。而薩德老師把禪的道理用心理學的方式說出來了，而且是確實可行的方法。一個偉大的心理學大師，可能有高深的理論，可能有難懂的技巧，能夠把這些理論技巧轉化成一般大眾易懂易行的練習，才是大師中的大師。薩德老師是大師中的大師。書中所有的技巧方法練習，我都親身做過好幾次，證實非常有效，就連這本書的翻譯過程也是採用書中的方法進行，讓我得以在人生最忙碌的三個月之內，抽空把書翻譯完成。書中的練習就是一種生活禪，幫助你在生活裡可以得心應手，如魚得水。薩德老師書中提到的許多細節，都是珍貴的經驗分享。面面俱到地關注每個細節，帶著覺察，創造高品質的生活，就是生活禪的最高原則。中國人說，三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而隨心所欲不逾矩。我們學會書中的方法，不用等到七十歲，就能夠隨心所欲不逾矩。這書是薩德老師對現代人的另一偉大貢獻。

薩德老師有次在紐約大師督導班裡做治療，我親眼見證他跟一個想要戒酒的學員訂下合約。薩德老師跟他說，「我們兩人互相激勵，每個月我們都互相回報彼此進度，為了說服你戒酒，我決定戒甜食，為期一年的時間。」然後，薩德老師從隔天開始，任何甜點都不吃，真的戒掉甜食，幫助自己回復健康的身體。而他們兩人真的在接下來的一年內每個月定時互相提醒對方，一個戒酒，一個戒甜食。時至今日，已經好幾年過去，我看到薩德老師對於甜點還是幾乎完全不碰。這真是親身做到他所謂的正向成癮。薩德老師每年都會給自己定下新的正向成癮目標，並且每年確實執行。看著薩德老師的榜樣，我也承諾自己，每年都要學習一個新事物，這些年，我學會攝影、拍紀錄片、當演員、學長笛、上擂臺打泰拳，這都是拜薩德老師之賜，我才擁有一個精彩豐富的人生。

只要你堅持完成書中的30天計畫，這本書將會是改變你人生的一本書。精彩過癮的人生就從今天開始。堅持完30天，你就踏上一條不歸路了，正向成癮的不歸路。這條路會帶給你多采多姿、冒險刺激的感覺，一種在自我關係、人際關係、家庭關係、工作事業、健康各方面都提升的快樂幸福感受。一起翻轉人生，從負面成癮變得快樂成癮！

●本文摘自 心靈工坊 出版之《快樂成癮：不費力的練習，從此幸福戒不掉》洪偉凱譯者序。