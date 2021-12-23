「內在分裂」是痛苦的源頭？一個練習引導你接納自己

文／瑞克．韓森博士

當你的心智專注於解決問題或神遊太虛時，注意力總是會從某個對象轉移到另一個對象。舉個例子，假設你看到了一片餅乾，這片餅乾的樣子就會成為你意識的一個「片斷」。接著你出現了想要這片餅乾的欲望—「我想吃餅乾！」—這就形成了意識中的第二個「片斷」。你接著想：「噢不，餅乾有麩質和卡路里，我不能吃。」—這第三個片斷也出現在你的腦袋裡。但緊接著又有另一個片斷發出聲音：「你這麼努力工作，值得用這片餅乾來犒賞自己……」意識中的每個片斷彼此連動，卻又經常互相衝突。這就是我們大部分痛苦的結構：心智中的各個片斷彼此槓上了。想想最近困擾你的事情，接著想想其中包括哪些片斷，以及它們是以什麼方式相互拉扯。相反的，只要我們的整體感能夠增加，這樣的內在分裂就會緩和下來，痛苦也會隨之減少。

這種片斷式是我們體驗自己的常見方式，也讓我們很容易就把那些脆弱的、尷尬的或痛苦的感覺推開。心智就像是一棟有許多房間的大房子，其中有些房間因為堆放了令人害怕的東西而被鎖起來。雖然我們可以理解這樣的機制，但長久下來卻會演變成問題。我們把門鎖上，讓自己變得麻木；然而，越是壓抑就越沒有活力與熱情。我們越是把某些片斷驅逐到意識邊緣，就越無法了解自己。我們藏得越多，就越害怕被發現。

以我來說，直到上大學前，我心智中的許多房間都是鎖上的。這麼多年下來，我一直在努力地接受自己—全部的自己，包括大大小小每一個部分的我，害怕的我、生氣的我、沒有安全感的我。臨床心理學家塔拉．布萊克所提出的「全然接受」（radical acceptance）練習（也包括接受你自己），可以幫你重新打開心智中的每一個房間，同時還能讓生活正常運轉。事實上，只有打開這些房間，你才能最好地管理那些被你深鎖在記憶幽境的東西。這就像傳統醫者使用的兩種療癒工具：光與空氣。下面的冥想練習，就是針對這一點所做的自我修持。接受自己會讓你感覺完整，而感覺完整則會進一步幫助你接受自己[註1]。

冥想練習9

全然接受自己

接受意味著無論你喜不喜歡，都要以軟化的心態去承認某個現存的事實，並臣服於這個真實的現狀。與此同時，你仍然可以努力地讓事情變得更好。

選個能讓你開心的對象，例如一個你喜歡的杯子， 探索接受它的感覺。再選一個你不喜歡也不討厭的對象，例如一張米色地毯，然後接受它。接著，再選擇一個讓你稍微感覺不舒服的對象(例如惱人的噪音)，並幫助自己接受它。

明白「接受」是什麼樣的感覺。你的身體會放鬆，呼吸也會放鬆。或許你還會生起這樣的念頭：「事情就是這樣啊……雖然我不喜歡，但可以接受。」你會接受，可能是為大局著想，或是理解事出有因，也可能包括不只一個理由。想像當你面對並接受眼前的現況時，有朋友或其他人在身邊支持你，這可能會有幫助。要注意區分接受的感覺和無助或被打敗的感覺截然不同，接受通常會讓你感到冷靜與平靜。

書名：《心福潛能：經典智慧與科學驗證的七項幸福實踐法則》作者：瑞克．韓森博士出版社：三采文化出版時間：2021年12月17日

從你的正面特質中挑選一個，比如你的專長或一個良好的意圖。看看你接受這項特質是什麼感覺。再選一個中性的特質，比如你是個會呼吸的人，然後接受它。接著，再選一個稍微負面的特質，並試著接受它。然後慢慢提高挑戰程度，鍛鍊自我接納的心理「肌肉」。

允許各種念頭像冒泡一樣，自然浮現在覺知中，看看接受它們是什麼感覺。例如：「啊，我的腰好痠，我接受它；某人好討厭，我接受它；我感覺到內在小孩出現了，嗨，小朋友你好；有些可怕的東西從我的心靈幽境冒出來，我真心希望它們不在那裡，但是，好吧，我也接受它們……」

尋找你內在那些甜美、讓人欽羨、充滿熱情或溫柔善良的一面，花點時間一一接受它們。你可以想像自己對這些意識片斷鞠躬頂禮，歡迎它們、感謝它們，並讓它們成為你的一部分。

接著，尋找你內在那些讓你感到丟臉或懊悔的事，試著接受它們。先從小事開始，同時你知道自己能負起責任並能明智地行動。想像你用慈悲、善意和理解去觸碰你的這些部分。

讓你內在的高牆軟化下來……讓所有一切都順其自然……感覺你是一個完整的存在，並放鬆下來……

附註： *15. Brach, Radical Acceptance.

●本文摘自三采文化出版之《心福潛能：經典智慧與科學驗證的七項幸福實踐法則》，瑞克．韓森博士著。