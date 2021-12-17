科學證實！透過心智訓練，快樂是可以培養的

文／瑞克．韓森博士

✦讓大腦進入學習位置

那麼，你要怎樣才能讓自己變得更好，並保持下去呢？其本質非常簡單。任何一種有效的學習，都包含以下兩個階段：

1.想培養什麼就實際去體驗什麼[註3]

2.把那段體驗變成你大腦中持久的改變

我把第一個階段稱為活化（activation），第二個階段稱為安裝（installation）。這就是正面的神經可塑性（positive neuroplastici¬ty）：把轉瞬即逝的狀態轉化為持久的特質（trait）[註4]。第二階段是絕對必要的。體驗不等於學習，如果神經結構或運作沒有產生變化，就不可能對心理狀態有持久的改善。遺憾的是，我們通常都是從一種體驗快速地轉換到另一種體驗，以至於每個當下的想法或感受幾乎沒有機會留下持久的痕跡。在做心理諮詢時，我們或許認為這能為求助者帶來某些好的影響。對某些人來說確實如此（雖然不是很有效），但對許多人來說，心理諮詢的影響其實很有限，或只有短暫的效果[註5]。

結果就是，大部分有益的體驗就像水流過篩網一樣地流經大腦，沒有留下任何價值。你才剛和朋友暢談了一番，或是在冥想中讓自己更加平靜；過了一小時後，這一切就像沒發生一樣。若說覺醒是一座山，有時你會發現自己已經爬到山腰了，但問題是，你能穩穩地待在這裡嗎？或是你會一直往下滑落到原地？

✦負面偏誤，讓我們更容易接收消極的訊息

另一方面，壓力體驗往往會被編入記憶之網中。這就是大腦的負面偏誤，是在惡劣條件下演化出來的產物[註6]。簡單來說，我們的祖先需要得到「胡蘿蔔」（例如食物）的同時，還要避開棍子（例如掠食者）。這兩件事都很重要。想像一下百萬年前的生活：今天沒有找到胡蘿蔔，明天還有機會；但要是今天沒避開棍子⋯⋯砰！一棍打下來，這輩子都不用想吃胡蘿蔔了。

書名：《心福潛能：經典智慧與科學驗證的七項幸福實踐法則》作者：瑞克．韓森博士出版社：三采文化出版時間：2021年12月17日

於是，大腦學會時時掃描壞消息，不僅過度關注、過度反應，還快速地將整個訊息納入記憶庫中，包括殘留的情緒及身體反應[註7]。皮質醇是一種伴隨壓力或沮喪體驗而產生的賀爾蒙，它會使杏仁核變得更敏感，同時削弱海馬迴的功能[註8]。於是，大腦的警鈴響得更大聲，而海馬迴卻無力讓它平靜下來，這就導致更多的負面經驗，從而讓人們更頻繁地反應，形成一個惡性循環。

實際上，我們的大腦一遇到痛苦、有害的體驗就會化身為魔鬼氈，而遇到舒服、有益的體驗卻像不沾鍋。這樣的機制在百萬年前能幫助人類祖先活下來，但到了今天，卻只會為我們製造出許多不必要的痛苦與衝突。

幸運的是，你可以專注於第二個學習階段（安裝），來補償、矯正大腦的負面偏誤，培養更堅定、更穩定的心智及其他的內在力量。這與正向思考不同，因為你仍然會看到問題、不公及痛苦。你所要做的，只是把心敞開去接納任何有益的體驗。透過這樣的方式，你的內在資源會不斷擴大，你也將更有能力處理人生困境。當你逐漸充實自己的內在，就更能斷了貪念的根，而因貪念引起的痛苦也會減少（我們會在第五章進一步探討）。隨著時間推移，你的學習將可以看出成果，也就不再需要積極地做培養練習了：人既然已到達彼岸[註9]，自然不再需要船筏。

附註： 1. 從古代的教學故事到現在的心理學研究，一直都高度重視耐心及安全感等內在資源的培養。例如，佛陀提到的開悟七要素：正念、深究、能量、歡喜、寧靜、專注及平靜，沒有一個是虛無縹緲或形而上的概念，每一項都是可以花時間培養而得的特質。 2. 達賴喇嘛及Cutler, The Art of Happiness, p. 44. 3. 大部分的學習都是從實際經驗開始，例如一個念頭、感知（包括感官感受）、情緒、欲望或對某個行動的感覺。 4. 例如，Kiken等人在“From a State to a Trait”一文提到的正念訓練，就是很好的例子。 5. 研究顯示，同樣的干預措施，實驗組的平均反應會比對照組大得多，但實驗組中仍可能有成員沒有出現任何可被測量的益處。或者即使狀態有所提升，從狀態轉化為特質的數據仍可能持平。例如，過去幾十年來心理治療領域出現了許多新概念與方法，但治療效果並沒有明顯的改善趨勢，事實上還有一些下降跡象。參見Johnsen and Friborg, “The Ef¬fects of Cogni-tive Behavioral Therapy”; and Carey et al., “Improving Professional Psychologi¬cal Practice.” 6. Rozin and Royzman, “Negativity Bias, Negativity Dominance”; Vaish et al., “Not All Emo¬tions”; Hamlin et al., “Three-Month-Olds Show.” 7. Baumeister et al., “Bad Is Stronger Than Good.” 8. Harkness et al., “Stress Sensitivity and Stress Sensitization”; and Load, “Beyond the Stress Con-cept.” 9. 這是佛教的核心比喻，參見《中部》（Nikaya）第22經。

●本文摘自 三采文化出版之《心福潛能：經典智慧與科學驗證的七項幸福實踐法則》。