科學證實！透過心智訓練，快樂是可以培養的

文/瑞克.韓森博士

✦讓大腦進入學習位置

那麼,你要怎樣才能讓自己變得更好,並保持下去呢?其本質非常簡單。任何一種有效的學習,都包含以下兩個階段:

1.想培養什麼就實際去體驗什麼[註3]

2.把那段體驗變成你大腦中持久的改變

我把第一個階段稱為活化(activation),第二個階段稱為安裝(installation)。這就是正面的神經可塑性(positive neuroplastici¬ty):把轉瞬即逝的狀態轉化為持久的特質(trait)[註4]。第二階段是絕對必要的。體驗不等於學習,如果神經結構或運作沒有產生變化,就不可能對心理狀態有持久的改善。遺憾的是,我們通常都是從一種體驗快速地轉換到另一種體驗,以至於每個當下的想法或感受幾乎沒有機會留下持久的痕跡。在做心理諮詢時,我們或許認為這能為求助者帶來某些好的影響。對某些人來說確實如此(雖然不是很有效),但對許多人來說,心理諮詢的影響其實很有限,或只有短暫的效果[註5]。

結果就是,大部分有益的體驗就像水流過篩網一樣地流經大腦,沒有留下任何價值。你才剛和朋友暢談了一番,或是在冥想中讓自己更加平靜;過了一小時後,這一切就像沒發生一樣。若說覺醒是一座山,有時你會發現自己已經爬到山腰了,但問題是,你能穩穩地待在這裡嗎?或是你會一直往下滑落到原地?

✦負面偏誤,讓我們更容易接收消極的訊息

另一方面,壓力體驗往往會被編入記憶之網中。這就是大腦的負面偏誤,是在惡劣條件下演化出來的產物[註6]。簡單來說,我們的祖先需要得到「胡蘿蔔」(例如食物)的同時,還要避開棍子(例如掠食者)。這兩件事都很重要。想像一下百萬年前的生活:今天沒有找到胡蘿蔔,明天還有機會;但要是今天沒避開棍子⋯⋯砰!一棍打下來,這輩子都不用想吃胡蘿蔔了。

書名:《心福潛能:經典智慧與科學驗證的七項幸福實踐法則》作者:瑞克.韓森博士出版社:三采文化出版時間:2021年12月17日

於是,大腦學會時時掃描壞消息,不僅過度關注、過度反應,還快速地將整個訊息納入記憶庫中,包括殘留的情緒及身體反應[註7]。皮質醇是一種伴隨壓力或沮喪體驗而產生的賀爾蒙,它會使杏仁核變得更敏感,同時削弱海馬迴的功能[註8]。於是,大腦的警鈴響得更大聲,而海馬迴卻無力讓它平靜下來,這就導致更多的負面經驗,從而讓人們更頻繁地反應,形成一個惡性循環。

實際上,我們的大腦一遇到痛苦、有害的體驗就會化身為魔鬼氈,而遇到舒服、有益的體驗卻像不沾鍋。這樣的機制在百萬年前能幫助人類祖先活下來,但到了今天,卻只會為我們製造出許多不必要的痛苦與衝突。

幸運的是,你可以專注於第二個學習階段(安裝),來補償、矯正大腦的負面偏誤,培養更堅定、更穩定的心智及其他的內在力量。這與正向思考不同,因為你仍然會看到問題、不公及痛苦。你所要做的,只是把心敞開去接納任何有益的體驗。透過這樣的方式,你的內在資源會不斷擴大,你也將更有能力處理人生困境。當你逐漸充實自己的內在,就更能斷了貪念的根,而因貪念引起的痛苦也會減少(我們會在第五章進一步探討)。隨著時間推移,你的學習將可以看出成果,也就不再需要積極地做培養練習了:人既然已到達彼岸[註9],自然不再需要船筏。

附註:

1. 從古代的教學故事到現在的心理學研究,一直都高度重視耐心及安全感等內在資源的培養。例如,佛陀提到的開悟七要素:正念、深究、能量、歡喜、寧靜、專注及平靜,沒有一個是虛無縹緲或形而上的概念,每一項都是可以花時間培養而得的特質。

3. 大部分的學習都是從實際經驗開始,例如一個念頭、感知(包括感官感受)、情緒、欲望或對某個行動的感覺。

