想在年終飯局上再瘦一點？試試風靡日本的無負擔瘦身湯
《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》書中收錄日本模特兒都在喝的「低醣高蛋白瘦身湯」；低醣、高纖、高蛋白的湯料理，食用2週，體重減輕、小腹明顯變平坦！只要食材精心搭配，有菜有肉有魚，天天變化喝不膩，而且快速方便，烹煮或微波5分鐘，立即享用。（編按）
文／Atsushi
不需挨餓！配合目標一日１～２餐
只需以瘦身湯替換正餐就能美美地瘦身，同時改善身體各方面的煩惱。想要減脂瘦身，建議早上只喝水加一點水果就好，把多餘的廢物排出體外。
想在短時間內儘快瘦下來的人，午間和晚間可依照自身的煩惱選擇適合的瘦身湯替換原本的餐點。若想在兩星期內沒有負擔的減重，可在午間正常進食，晚間替換成瘦身湯。
如果想維持目前的體重，則是午間食用瘦身湯，晚間正常進食。成功瘦身後可改成兩天一次，或在吃太多的隔日任選一餐替換成瘦身湯，以維持體重與健康。
消除水腫瘦身湯：鮪魚菇菇湯
具有利尿作用的小松菜和牛蒡、洋菇，搭配含鉀量豐富的鮪魚組合而成的湯品。牛蒡同時含有能調節體內水分的皂素。醋的酸味、鹽麴的溫醇口感、芝麻油的誘人香氣，加上一味唐辛子的柔和微辣，融合出這碗令人沉迷的美味瘦身湯。
材料（１人份）
水煮鮪魚（罐裝• 帶汁水）⋯１罐
小松菜⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/8 把（30g）
牛蒡⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/4 根（40g）
洋菇⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ３朵（30g）
乾香菇⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ４∼５朵（5g）
水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 200ml
一味唐辛子⋯⋯⋯ 少許
調味料A
雞湯粉（顆粒）⋯１½ 小匙
鹽麴⋯⋯⋯⋯⋯ ２小匙
醋⋯⋯⋯⋯⋯⋯ １大匙
白芝麻碎⋯⋯⋯ １大匙
料酒⋯⋯⋯⋯⋯ ２小匙
蒜泥、薑泥⋯⋯ 各１小匙
芝麻油⋯⋯⋯⋯ 少許
作法
STEP1 小松菜切碎，牛蒡切小段，洋菇切薄片。
STEP2 將食材、水、調味料A放入耐熱調理碗，輕輕攪拌混合後包上耐高溫保鮮膜，放入微波爐（500 瓦）中加熱５分鐘。
STEP3 裝盤，撒上一味唐辛子。
有效消除水腫的食材
有利尿作用的食材：小松菜、牛蒡、洋菇
鉀質：鮪魚、洋菇、乾香菇、醋、白芝麻碎、料酒、大蒜
檸檬酸：醋
皂素：牛蒡、大蒜
加速代謝、改善體寒瘦身湯：明太子花椰菜湯
使用能溫補身體的雞絞肉、洋蔥、鴨兒芹，加上含有大量維他命Ｅ的辣椒和富含維他命Ｃ的花椰菜。雞絞肉搭配鹽麴更顯醇和美味，再融合明太子的鹹香，令這道湯品的滋味更具層次感。
材料（１人份）
雞絞肉⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 50g
花椰菜⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ２朵（50g）
洋蔥⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/2 小顆（40g）
金針菇⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/2 袋（40g）
鴨兒芹⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 少許
水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 200ml
明太子⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 50g
調味料A
雞湯粉（顆粒）
鹽麴⋯⋯⋯⋯⋯ １小匙
料酒⋯⋯⋯⋯⋯ ２小匙
辣椒（切圈）⋯ １根
蒜泥、薑泥⋯⋯ 各１小匙
作法
STEP1 花椰菜、洋蔥、鴨兒芹切碎，金針菇切除根部後切細碎。
STEP2 將鴨兒芹和明太子以外的食材、水、調味料A放入耐熱調理碗，輕輕攪拌混合後包上耐高溫保鮮膜，放入微波爐（500瓦）中加熱６分鐘。加熱後，撒上鴨兒芹。
STEP3 裝盤，加入明太子做點綴。
有效加速代謝、改善體寒的食材
能溫補身體的食材：雞絞肉、洋蔥、鴨兒芹、辣椒、大蒜、薑
維他命Ｅ：辣椒、明太子
維他命Ｃ：花椰菜
●本文摘自 采實文化 出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》。
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