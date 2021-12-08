快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

想在年終飯局上再瘦一點？試試風靡日本的無負擔瘦身湯

聯合新聞網 / 采實文化
書名：《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》 作者：Atsushi 出版社：采實文化 出版時間：2021年11月25日
書名：《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》
作者：Atsushi
出版社：采實文化
出版時間：2021年11月25日

《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》書中收錄日本模特兒都在喝的「低醣高蛋白瘦身湯」；低醣、高纖、高蛋白的湯料理，食用2週，體重減輕、小腹明顯變平坦！只要食材精心搭配，有菜有肉有魚，天天變化喝不膩，而且快速方便，烹煮或微波5分鐘，立即享用。（編按）

文／Atsushi

不需挨餓！配合目標一日１～２餐

只需以瘦身湯替換正餐就能美美地瘦身，同時改善身體各方面的煩惱。想要減脂瘦身，建議早上只喝水加一點水果就好，把多餘的廢物排出體外。

想在短時間內儘快瘦下來的人，午間和晚間可依照自身的煩惱選擇適合的瘦身湯替換原本的餐點。若想在兩星期內沒有負擔的減重，可在午間正常進食，晚間替換成瘦身湯。

如果想維持目前的體重，則是午間食用瘦身湯，晚間正常進食。成功瘦身後可改成兩天一次，或在吃太多的隔日任選一餐替換成瘦身湯，以維持體重與健康。

（圖／采實文化出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》一書）
（圖／采實文化出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》一書）

消除水腫瘦身湯：鮪魚菇菇湯

具有利尿作用的小松菜和牛蒡、洋菇，搭配含鉀量豐富的鮪魚組合而成的湯品。牛蒡同時含有能調節體內水分的皂素。醋的酸味、鹽麴的溫醇口感、芝麻油的誘人香氣，加上一味唐辛子的柔和微辣，融合出這碗令人沉迷的美味瘦身湯。

（圖／采實文化出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》一書）
（圖／采實文化出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》一書）

材料（１人份）

水煮鮪魚（罐裝• 帶汁水）⋯１罐

小松菜⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/8 把（30g）

牛蒡⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/4 根（40g）

洋菇⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ３朵（30g）

乾香菇⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ４∼５朵（5g）

水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 200ml

一味唐辛子⋯⋯⋯ 少許

調味料A

雞湯粉（顆粒）⋯１½ 小匙

鹽麴⋯⋯⋯⋯⋯ ２小匙

醋⋯⋯⋯⋯⋯⋯ １大匙

白芝麻碎⋯⋯⋯ １大匙

料酒⋯⋯⋯⋯⋯ ２小匙

蒜泥、薑泥⋯⋯ 各１小匙

芝麻油⋯⋯⋯⋯ 少許

作法

STEP1 小松菜切碎，牛蒡切小段，洋菇切薄片。

STEP2 將食材、水、調味料A放入耐熱調理碗，輕輕攪拌混合後包上耐高溫保鮮膜，放入微波爐（500 瓦）中加熱５分鐘。

STEP3 裝盤，撒上一味唐辛子。

有效消除水腫的食材

有利尿作用的食材：小松菜、牛蒡、洋菇

鉀質：鮪魚、洋菇、乾香菇、醋、白芝麻碎、料酒、大蒜

檸檬酸：醋

皂素：牛蒡、大蒜

加速代謝、改善體寒瘦身湯：明太子花椰菜湯

使用能溫補身體的雞絞肉、洋蔥、鴨兒芹，加上含有大量維他命Ｅ的辣椒和富含維他命Ｃ的花椰菜。雞絞肉搭配鹽麴更顯醇和美味，再融合明太子的鹹香，令這道湯品的滋味更具層次感。

（圖／采實文化出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》一書）
（圖／采實文化出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》一書）

材料（１人份）

雞絞肉⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 50g

花椰菜⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ２朵（50g）

洋蔥⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/2 小顆（40g）

金針菇⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1/2 袋（40g）

鴨兒芹⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 少許

水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 200ml

明太子⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 50g

調味料A

雞湯粉（顆粒）

鹽麴⋯⋯⋯⋯⋯ １小匙

料酒⋯⋯⋯⋯⋯ ２小匙

辣椒（切圈）⋯ １根

蒜泥、薑泥⋯⋯ 各１小匙

作法

STEP1 花椰菜、洋蔥、鴨兒芹切碎，金針菇切除根部後切細碎。

STEP2 將鴨兒芹和明太子以外的食材、水、調味料A放入耐熱調理碗，輕輕攪拌混合後包上耐高溫保鮮膜，放入微波爐（500瓦）中加熱６分鐘。加熱後，撒上鴨兒芹。

STEP3 裝盤，加入明太子做點綴。

有效加速代謝、改善體寒的食材

能溫補身體的食材：雞絞肉、洋蔥、鴨兒芹、辣椒、大蒜、薑

維他命Ｅ：辣椒、明太子

維他命Ｃ：花椰菜

●本文摘自 采實文化 出版之《有菜有肉，微波5分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》。


維他命 采實文化 閱讀風向球

延伸閱讀

薛仕凌「不想太舒服」 甜曝與8年女友好事新進度

宋慧喬維持曲線的6大法則！利用這食物成功減去17公斤。

金馬影后賈靜雯從妝容造型到身材膚況都完美！解密她的40+凍齡瘦身保養秘訣

廣告寵兒朴敏英畫報拍不完，優雅「微性感」引盛讚！維持完美狀態的保養瘦身祕訣公開

相關新聞

《惡名昭彰的詛咒物》舊式水手服的羅伯特娃娃

當你在凝視它的時候，它也在黑暗中凝視著你......

高價好物不用多，選對了一輩子愛用！葉怡蘭談餐桌「選物」：這些最值得投資

對我的早期文字有些印象的讀者可能還記得：曾經，我收集杯子、特別是西式的有耳附碟杯。當年，家中玄關與廚房中間，立著一座由地頂天餐具櫃，裡頭琳琅滿目陳列堆疊的，盡是一組又一組的杯。 那時的我，每天每天、早上午後，每次喝茶，不僅茶款不同，且定然伴隨輪替換用各式各樣的杯子，從視覺到滋味都執拗著，次次都得新奇新鮮....

《白銀、刀劍與石頭》是如何交織成拉丁美洲的歷史傷痕？

文／瑪利．阿拉納（Marie Arana） 沒有盡頭的戰爭 對美洲的征服是殘酷的，如同史上所有的征服，我們必須以批判眼光看待其遺續，別忘懷那些罪惡與掠奪的行凶者就是我們自己的祖父母與曾祖父

口臭、胃脹氣都是胃酸逆流惹的禍？10招讓你遠離酸害困擾

胃食道逆流在歐美國家始終是一種相當常見的消化道疾病，而台灣近幾年或因飲食習慣改變，或因工作壓力大，胃食道逆流的發生率也呈現高幅度的成長。 儘管胃食道逆流的發生率是隨年齡增長而增加，但近年來的研究都顯示，年輕族群罹患胃食道逆流的比例有逐年增加的趨勢。

吳明益／作為凡人，聆聽凡人──談關於阿布的《萬物皆有裂縫》

最完美的傾聽，就是讓對方的眼神穿過你，彷彿他在對一個似遠似近，不存在的對象傾訴。

他是恐怖情人嗎？《渣男，病態人格》教你看穿危險愛情，逃離情緒勒索！

近日，立委家暴事件震驚社會，如何辨別「恐怖情人」成為人人關注的話題。在一段戀愛關係中，難免會擔心另一半會是恐怖情人嗎？當吵架或分手後自己會受到傷害嗎？ 寶瓶文化出版《渣男，病態人格》，由精神科醫生王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。