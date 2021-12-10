風靡全世界溫馨之作《清秀佳人》 滿臉雀斑、愛幻想的紅髮女孩成長史

文／露西．蒙哥瑪麗

《清秀佳人1：綠色屋頂之家的安》選摘

第十三章〈期待的喜悅〉

「安，該做縫紉的工作了。」瑪麗拉看了一下時間，自言自語道，同時用有些疲倦的眼睛探了探窗外。「距離我規定的活動時間已經超過半小時了，還以為是和黛安娜在一塊兒玩，誰知竟是和馬修坐在柴堆上說個沒完。這個孩子，她明知道要做事了呀，馬修也眞是的，那麼老實，像傻子似的在那兒聽上了癮。安簡直越來越會說了，還有點兒得意忘形了。喂！安．雪莉，馬上給我進來！」

瑪麗拉用指尖敲了敲玻璃。聽到叫喚後，安的臉頰微紅，披散著一頭紅髮，趕緊從院子裡跑了回去。噢，瑪麗拉。」安喘著氣對瑪麗拉說道：「下星期主日學校要出去郊遊，地點就在『耀眼之湖』附近，哈蒙．安德羅斯山地上的一片草地。聽說貝爾校長的太太和林德夫人還會做霜淇淋呢！瑪麗拉，我可以去參加嗎？」

「好了，好了，你看一下，安，我說你要幾點回來的？」

「兩點。可是瑪麗拉，我到底可不可以去呀？雖然我曾經做過郊遊的夢，可是直到現在，我都還沒有……」

「是呀，我是說讓你兩點回來，可現在已經兩點十五分了。安，你為什麼就是不聽話呢？」

「我不是不想聽話，我是眞的想聽話，可是郊遊對我來說那麼具有吸引力，所以我自然忍不住要向馬修說幾句郊遊的事，因為馬修和我最談得來了。求求您，給我一個痛快，我到底能不能去郊遊呀？」

「我要是說幾點回來，就是指『正好』幾點要回來，而不是過了半個小時才回來，也不要藉口和誰最談得來之類的。至於郊遊的事，你當然可以去，因為你也是學校的學生，而且別的孩子都去了，我並沒說不讓你去。」

「可是……」安吞吞吐吐地說：「黛安娜說每人都得帶一籃東西分給大家吃，可是我不會做飯，瑪麗拉。沒燈籠袖衣服倒無所謂，若是因為無法帶食物而放棄郊遊的話，那眞是太沒臉見人了！自從黛安娜吿訴我之後，我就一直愁眉苦臉的。」

「好啦，不必煩惱了，我幫你做點東西吧。」

「眞的嗎？瑪麗拉！您眞是疼我，太謝謝您了！」安說完，便一頭撲進瑪麗拉的懷裡，在血色欠佳的瑪麗拉臉上吻個不停。

瑪麗拉有生以來頭一次被小孩親吻，心裡有股說不出的甜蜜。安的擧動讓瑪麗拉高興得不得了，但她的口氣反而變得冷漠。

「行了，行了，親一下就好了，不過還是要照我說的規矩去做。我過些時候再教你烹飪，等你平靜下來後再開始。烹飪這東西要非常專注，過程中是不能心不在焉的。好了，把那些碎布拿來，儘快在喝茶以前縫成一個四方形。」

「我不喜歡這些碎布。」安不悅地嘟噥，同時找出針線盒，在紅色和白色的菱形花布堆前坐了下來。

「我本來以為是個快樂的縫紉工作呢，可眼前卻是一堆破布，根本沒有幻想的空間。縫完了一個接下一個，一點兒也沒減少。當然，一個在綠色屋頂之家中縫紉的安，總比只顧著玩、卻無家可歸的安要好得多，不過，要是縫紉時間可以和黛安娜跟我玩的時間過得一樣快就好了。哎，瑪麗拉，通常我到了幻想的時間，不幻想就不行。幻想可是我最拿手的，而黛安娜在這一方面就稍差了點，還需要再加把勁兒。您看，我們家農場和貝瑞山地之間有片普通的山地吧，就在小河對面，那就是威廉．貝爾山地。那裡有個角落長了一小圈白樺樹，是個非常浪漫的地方，那裡就是我和黛安娜玩家家酒的地方，我把它取名叫『威頓野地』，很有詩意吧？我絞盡腦汁想了整整一個晚上哩，就在要入睡前，彷彿受到神的啓示，靈感就從腦海裡閃現出來。我對黛安娜說的時候，她竟然聽得入神，總之，取這個名字實在太難了！

「我們的小屋蓋得很好，瑪麗拉，來參觀吧！求求您了。長滿靑苔的大石頭就當是椅子，在樹枝上搭木板就成了架子，上面放些盤子之類的東西，當然都是些破盤子，可是我們把它們當成新的。還有一些紅色、黃色印有常春藤圖案的盤子碎片，這些碎片可漂亮了，放在客廳裡。另外還有『妖精的鏡子』，美麗極了，是黛安娜在雞窩後面的樹林裡發現的，上面都是彩虹，不過那些彩虹還沒長大，是彩虹寶寶，它是黛安娜的媽媽使用過的吊燈碎片，我將它幻想成妖精在舞會後遺落的，所以叫做『妖精的鏡子』。桌子是馬修幫我們做的。噢，還有，在貝瑞家的田邊有一個小小的圓池，我們叫它『柳樹湖畔』，是我從黛安娜借我的書中借用來的，那是本有點刺激性的書，書中的女主角竟有五個戀人！要是我的話，有一個就滿足了，您說是吧？女主角是個絕世美女，一生遭遇了種種磨難，讀完後眞讓人感慨。

「話說，我雖然瘦小，但還挺結實的，不過最近好像有點胖了，因為我每天早晨起來都會看看我的手臂。黛安娜會穿著短袖的繡花新衣去郊遊。要是因事不能去的話，我會受不了的，這會是我人生中的悲哀呀！即使以後能去一百次，也不可能取代這次。我們要把船划到『耀眼之湖』中，另外還要吃霜淇淋，我從沒吃過霜淇淋。雖然黛安娜跟我解釋過霜淇淋是什麼東西，可我還是想像不出霜淇淋的樣子。」

「安，時鐘已經走了整整十分鐘，而你也滔滔不絕地說了十分鐘。你能在十分鐘以憋住不要說話嗎？」瑪麗拉終於忍不住插了嘴。

安聽從瑪麗拉的話閉上嘴，但從早到晚，她無論是想的、說的、夢見的仍舊是郊遊。

「星期六下雨了！如果雨一直下到星期三怎麼辨？」安想郊遊想得快瘋了，為了讓她靜下心來，瑪麗拉讓安多縫了一條碎布。

星期天從教會回來的路上，安向瑪麗拉說當牧師在講台上大聲宣佈郊遊通知後，她興奮得全身顫抖。

「瑪麗拉，之前我無法相信眞的要去郊遊，直到今天牧師宣佈後，我才眞的相信了。」

「你這個孩子呀，太愛鑽牛角尖了。」瑪麗拉嘆了一口氣，「我看呀，在今後漫長的人生道路上，還會有許多失望的事在等著你的。」

「不過，瑪麗拉，期待也是快樂的。」安大聲地說，「林德夫人說期待越大，失望就越大，可什麼也不期待比失望更令人討厭啊。」

這天，瑪麗拉像平時一樣，別了一只紫水晶別針去教會，這對她來說已經成了習慣。如果忘記戴別針，就如同忘了帶《聖經》和捐獻的錢一樣，會讓她感到十足不安定。

這個紫水晶別針是瑪麗拉最寶貴的東西，是當船員的伯父送給她母親的禮物，母親又把它留給瑪麗拉。這個古樸的橢圓形別針裡裝有一縷瑪麗拉母親的頭髮，四周鑲著一圈上等的紫水晶。瑪麗拉完全不懂珠寶方面的知識，不知道水晶的價値，儘管如此，瑪麗拉依舊認為這只別針是世上最美的東西，即便戴上時自己看不到，卻能感覺到把它別在外出的茶色緞子衣服領口時，閃爍出的深藍色光芒，感覺好極了。

初次見到紫水晶別針的安既興奮又羨慕地誇讚：「哎呀，這別針多漂亮呀！為什麼非得去做禱吿或者聽傳教時才戴呢？這個紫水晶眞是太美了，就像鑽石一樣。我曾在書中讀過對鑽石的描述，還幻想過鑽石的樣子。這塊紫水晶一閃一閃的，一定是種非常美麗的石頭吧！有一天，我看見一位女子手指上戴著眞正的鑽石戒指，但它卻令我大失所望。當然了，鑽石是很漂亮，可它跟我的想像不同。瑪麗拉，讓我拿一會兒好嗎？紫水晶也許是紫羅蘭的靈魂呢。」

●本文摘自好讀出版之《清秀佳人1：綠色屋頂之家的安》【經典新裝版】。