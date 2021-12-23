龐帝克戰爭是原住民族對英國權威的挑戰？還是貿易網絡的中斷？

文／克勞迪奧．桑特（Claudio Saunt）

黑山與拉科塔民族

從明尼蘇達河往東觀看龐帝克戰爭，跟由曼哈頓島往西望向這場戰爭，兩者似乎有很大的差異。在阿默斯特看來，這場戰爭是蠻人叛徒對英國威權的挑戰，不可饒恕，但在站牛的族人眼裡，他們看到的卻是自己從事大西洋貿易的活動受到了嚴峻威脅。每年春天，蘇族會在明尼蘇達河的岸邊舉辦盛大的市集（拉科塔人往西遷移後，市集改在南達科他州的詹姆斯河舉行）。一名英國商人在密西西比河上參加了類似的市集後，寫道：「這裡匯聚了各式各樣的娛樂活動。」蘇族集會總是吸引了上千頂帳篷和上萬人到場，「每個人都會帶來不同的東西，看他先前流浪到哪些地方。」原住民族的產品有很多，包含大草原的野牛皮、帳篷套、皮革上衣和緊身褲、明尼蘇達州西南部菸斗泥製成的菸斗，以及南方的桑橙製成的弓。然而，槍枝、火藥、鍋子等英國製品就不常見了。因此，一名英國商人便說，印地安人「缺乏商品」。

商品稀少的部分原因，是因為距離遙遠。在到達蘇族的領土之前，英國商品首先得從哈德遜灣公司送到阿西尼波因人手裡，再送達五大湖區或密蘇里河上游。或者，商品可以經由聖羅倫斯河，送到位於休倫湖和密西根湖交界處的英國據點米奇利麥基諾（Michilimackinac），接著再抵達格林貝。又或者，東西可經由陸上運輸送到匹茲堡，改水上運輸沿俄亥俄河而下，接到密西西比河，然後往上游送抵接近伊利諾伊河（Illinois River）交界處的沙特爾堡（Fort Chartres）。一群商人寫道：「相關的龐大花費時常叫我們暈眩。」即使完成了這一千多公里的迂迴路程，還要看蘇族願不願意跋涉最後的五百公里，從家鄉前來獲取商品。有一份地圖標註：「商人來到這些瀑布後便不會續行。」指的是位於蘇族領土東邊很遠的一個地點。另有一條往密西西比河上游走的路線，因為西班牙人控制了位於東岸的紐奧良而變得不可行。一名英國官員挖苦道：「我認為（《巴黎和約》）的和事佬並不清楚這點。」他還表示：「自由航行密西西比河這件事根本是個笑話。」

然而，造成商品稀少更直接的原因是龐帝克戰爭。在包含七年戰爭在內的一系列阻礙衝突當中，龐帝克戰爭是最先發生的事件，切斷了蘇族的大西洋貿易網絡。一七六三年六月初，英國通往西部的入口米奇利麥基諾堡正逐漸淪陷，奧吉布瓦族的族人，如同長曲棍球選手把球拋過警戒線般，迅速的衝進了堡壘。一名對球賽的激烈程度習以為常的目擊者寫道：「提前緊張並無助於解決問題。」奧吉布瓦人成功進入堡壘後，偷襲駐防的士兵。幾週後，英國人完全沒有反擊，就棄守最西邊的據點──位於格林貝的愛德華奧古斯都堡（Fort Edward Augustus）。即使和平在一七六五年正式降臨，貿易仍恢復得很慢，原住民族持續劫掠英國商人。帝國商人埋怨：當地人「難以管教，總是強取豪奪。」

美洲原住民男子。（圖／Unsplash）

在離阿默斯特位於紐約的總部十分遙遠的地區，站牛的族人努力承擔這一切的苦果。達科他人（the Dakota，蘇族三大支最東邊的一支）的酋長瓦巴沙（Wabasha），一再慷慨激昂地提及「跟英國人維持暢通的交流之必要性」。這位六十來歲的首領曾被一名友人形容成「充滿朝氣與抱負的天才」。他分別在一七六七年和一七七五年主動與英國人接洽，另外也派遣達科他使節團順著密西西比河而下，前往西班牙統轄的聖路易斯（St. Louis），但是在回程途中，有五個成員不幸病死。

一年後，也就是一七七六年時，商業活動再次被帝國戰爭給打亂，瓦巴沙和五百名左右的印地安人一起來到蒙特婁，要幫助英國人從大陸軍手中奪回皮草貿易重鎮。他們在美國人撤退後才抵達，但是這名達科他酋長心意已決，繼續沿著聖羅倫斯河來到魁北克，希望達成軍事與商業同盟。他在那裡跟當地的總督一起抽菸草、享用了一頓國宴，並接受旗艦伊西斯號（H.M.S. Isis）的八砲禮敬。

達科他人往東前往大西洋那端，從英國人那尋找恢復貿易穩定的辦法，而拉科塔人則是往西尋求解決之道。到了十六世紀，密西西比河以西的原住民族貿易活動已經出現三大中心，在北美洲的西半部構成一個倒三角形。倒三角形的內外存在數個較小型的市集，把整個大陸以中樞和輪輻的結構連接在一起，只是這個系統不像現今是由飛機航線組成，而是由步徑、馬路和河道形成。

倒三角形下方的尖端地區，是普韋布洛人和西班牙人位於西南地區的村莊。動身橫跨科羅拉多高原前不久，弗朗西斯科．多明哥斯曾造訪陶斯（Taos），陶斯是個人口僅四百人左右的小殖民印地安村莊。後來，科曼契人來到這個地方後，此地變成熱鬧的市鎮，槍械、菸草、斧頭、奴隸、牛皮、馬騾、玉米等各類商品在此買賣，有時候一天就能易手多次。陶斯是這個地區數個市場之一，吸引數百公里以外的人前來。

第二個點位於西北方一千六百公里外的達爾斯（The Dalles），也就是哥倫比亞河在流向太平洋途中，切穿喀斯喀特山脈（Cascade Mountains）的起始地。在綿延數公里的湍流之中，很容易就能獵捕到鮭魚，因此這裡每年可能有產出多達五百噸的魚乾。十九世紀初，梅利韋瑟．路易斯（Meriwether Lewis）與威廉．克拉克（William Clark）在淡季期間曾造訪其中一處淺灘，見到五噸的魚乾，被「非常牢固地綁成一大捆一大捆」放在河邊的臺架上。豐富的漁獲量吸引了山脈兩側的人前來，他們會集結在達爾斯，交易魚、皮革、皮草、羽毛、貝殼、根莖類等來自太平洋沿岸和大平原地區的商品。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《1776革命未竟之地：煙硝、貿易與生態瓦解，不為人知的美洲史》。