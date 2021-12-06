他是恐怖情人嗎？《渣男，病態人格》教你看穿危險愛情，逃離情緒勒索！

文／王俸鋼

偏執型人格渣男:

多疑與敵意；缺乏安全感與自信，總認為別人會剝削他們。

「我一定要告他！他根本是瘋了！」

臉上青一塊紫一塊的風鈴，在急診室歇斯底里地哭喊。急匆匆趕來的風鈴爸媽一方面心疼女兒，另一方面，卻也滿臉錯愕。原本表現得謹小慎微，對女兒也還算體貼的男友，怎麼變成今天這副模樣。只有同樣在床邊關心的好閨密，才明白冰凍三尺，非一日之寒。

「他看起來真的很老實啊！」

風鈴是系上研究所教授的助教。其實從某個角度看，風鈴的男友多少可以算是風鈴「倒追」過來的。至少在這段戀情開始時，朋友們沒少這樣取笑過風鈴。

「可是，他看起來真的很老實啊！」

男友阿岩雖然和風鈴同年，但他其實比風鈴還小了一屆。聽說是大三那年被某些同學霸凌，阿岩的父母還因此特別讓他轉校、轉系，之後才順利畢業，考上風鈴學校的研究所，因此阿岩晚了同齡的人一年才入學。

但阿岩入學後，似乎也還沒能從過去的陰影走出來。阿岩總是表現得畏畏縮縮，還因此特別得到導師的關注，導師因此安排大一屆，但同齡的風鈴照看著阿岩在研究所的學業適應。

「學姊，我這樣是不是很糟？」「我知道你只是不想罵我而已……」「學姊，你還是去帶別人好了，我真的就是朽木……」

也許是勾起風鈴的母性，也許是日久生情。風鈴對阿岩的耐心和溫柔，不只讓阿岩重新站穩腳步，也讓他增強對自己的自信。

「不可能的，學姊怎麼會喜歡我呢？一定是那些人在騙我、想讓我丟臉……」就在風鈴「倒追」阿岩的耳語，隨著兩人形影不離不脛而走時，風鈴偶然在教室旁偏僻的樓梯間，聽到來回踱步的阿岩，不停喃喃自語。

一方面心疼，一方面也覺得好氣又好笑的風鈴，只好一把拉住阿岩，直接展開「女追男，隔層紗」的戀情。兩人的關係急速升溫。有主見的風鈴，配上老是「三思而後行」的阿岩，在甜蜜戀情的滋潤下，很快地，推進到一起在校外租屋同住的程度。

風鈴甚至還拉著阿岩和自己的父母見面。風鈴大方地在父母和阿岩面前，提出打算和阿岩在外同居的計畫，不但打消阿岩原本瞻前顧後、猶豫不決的態度，也讓阿岩見識到風鈴父母對女兒的無條件支持。

然而，所有的問題就在兩人共同生活在一個屋簷下後開始。

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風鈴熟知男友畏畏縮縮的個性。雖然作為一個現代女性，風鈴知道自己可以主動，但也沒有急著和男友發生親密關係。

不過，當看著自己和男友精心布置的小窩，兩人在笑鬧慶祝之餘，還喝掉整瓶朋友帶來的甜酒，風鈴和阿岩順理成章地用激烈的性愛，掀開同居生活的第一頁。

放假日的隔天清晨，阿岩明顯比風鈴早起，但阿岩鬱鬱的臉色，讓風鈴不由得追問起來。

「嗯……學姊，你也不是很愛運動吧……」一直沒改口的稱謂，這回卻找不到過去常有的那份言談間的甜蜜。

「也不一定是運動，沒什麼啦……」

禁不住風鈴不斷追問，阿岩坦承了自己的想法。

原來他倆的第一次親密關係，風鈴並沒有出現處女膜流血的現象。這點，風鈴當然很清楚，因為她在大學就交過男友，並且也很清楚地告訴過阿岩，自己和當時的男友曾經一度論及婚嫁，只是後來仍不幸分手。

「可是，你就是沒說。我怎麼知道你的交往就是這樣交的。」色厲內荏的阿岩，幾乎在第一時間就觸及了風鈴的逆鱗。

「這是什麼時代了，而且那早就是過去的事情，我也跟他說過好多次了！」對著閨密抱怨的風鈴，邊哭邊嘶吼。

雖然風鈴心中很不平，但兩人的關係畢竟也不是一朝一夕的事，再加上阿岩又再度回到謹小慎微的態度。阿岩低著頭，彷彿不敢再面對風鈴似的表情，讓風鈴選擇和阿岩重修舊好。

爭執的導火線

然而，可能也是因為這樣一次關係中的裂痕，風鈴開始用另一種角度，回頭審視自己對阿岩行為的解讀，並重新觀察阿岩的所作所為。

隨著各種生活中的細節被發掘，風鈴無法置信地發現，自己的機車竟然被阿岩偷裝GPS。風鈴的行事曆被翻閱，電腦被裝了鍵盤側錄程式，連電子郵件信箱、學校帳號，都有被阿岩私下登入的痕跡……

而讓風鈴最後和男友大吵的導火線，是風鈴應教授的要求，出席學長出國進修前的歡送會。當晚也只不過比約定時間稍微晚個二十分鐘回家，阿岩就衝進教授的研究室大吵大鬧，讓風鈴面子全失不說，更在回家後，強脫風鈴的內褲，說要「聞聞看有沒有男人精液的味道」。

「天哪……原來我每天只要晚點回家，他都會偷拿我脫下來的內褲去聞，甚至還有幾件，我以為是弄丟了的，結果是他留下來要『保存證據』，做比對用的。」

憤怒至極的風鈴當下就奪門而出，但男友不僅沒有承認自己的錯誤，還因為風鈴的舉動，認定那就是風鈴在外面「另有愛巢」的證據，不然「不可能這麼晚了，什麼東西都不帶就敢出去……」

拉扯之際，阿岩出手毆打了風鈴。

（圖／Unsplash）

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「他們都在欺騙我、利用我。」「他們都在背後算計我。」「你一定是教授派來監管我的。」「我要反擊，這個汙辱別想叫我吞下去……」

在警察護送阿岩就醫時，風鈴在淚眼婆娑間看到的，是阿岩充滿憤恨、哭喊的眼神，那樣的影像是如此地熟悉。對了，那不就和初見面時，那個「受傷」、「被霸凌」的阿岩所表現出來的行為幾乎一模一樣嗎？

其實阿岩的表現，那種極端多疑的人格特質，有很大部分與偏執型人格違常相近。

依據美國《精神疾病診斷準則手冊》第五版的描述，下述的特殊人格模式中，只要存在其中四個或以上的特質，就很有可能是偏執型人格違常。

1.在沒有充分基礎下，懷疑他人在剝削、傷害或欺騙自己。 2.不合理、沒道理的懷疑身邊的人的忠誠，並沉浸在這樣的想法裡。 3.因為莫須有的恐懼，認為和自己有關的資料會被利用，而拒絕相信他人。 4.將善意的話語或事件，視為其中隱含著對自己的貶低或威脅。 5.長久地心懷怨懟。例如，不能原諒他人的輕視、侮辱或傷害。 6.即使在他人看來並不明確，但仍然感覺他人在打擊自己的人格或名譽，並且快速地要做出 憤怒的應 對或反擊。 7.儘管沒有證據，還是對配偶或伴侶的忠貞，表示反覆的猜疑。

基本上，這種人格違常的核心特質是多疑與敵意。雖然這樣的表現，似乎與其他同時有著嚴重情緒變化的人格違常十分相似，但在多疑的本質起源上，卻有很大的不同。

◇像時常在「全好」及「全壞」之間擺盪的邊緣型人格，他們的多疑是產生在兩個極端之間。從原本的完全信任，往另一個極端推進，從而產生了極度的不信任。

◇而自戀型人格呢？由於一直處於嚴重的妄自尊大的想法中，但當現實無法和那份自尊相容時，自戀型人格就會把那樣的挫折，完全投射到四周所有人身上，並因此認定一切的問題，都是他人對自己的嫉妒所衍生出來的結果，所以才會對他人充滿了懷疑和敵意。

◇而偏執型人格的多疑，背後真正展現的，是當事人對自己缺乏安全感與自信。他們的自我意象基調是「脆弱」與「不足」。因為脆弱，所以對於受傷有超過現實的恐懼；因為自認不足，所以對周遭的善意或至少是中性的訊息，仍然主觀地截取可能對自己有傷害的假設，並將這樣的假設認定為真實。

自我實現的預言

他們最常面對的，就是所謂的「自我實現的預言」。這類行為的特徵就是，自己先有特定先入為主的認定，結果這個認定，影響自己的行為，扭曲了自己的認知，最後反而是自己的認知與行為，把現實改造成和自己內在的預言相同的樣子。

就像阿岩，風鈴對他存在的一直都只有關懷。是阿岩片面的認定，導致風鈴最後不得不選擇離開他。並不是阿岩成功地預言了風鈴的離去，而是他認定風鈴會離去，之後衍生的偏差行為，導致風鈴不得不走上離開的這條路。

容易對偏執型人格的行為，存在善意的解讀及美化

近二十年來，對於偏執型人格的研究顯示，他們在人口中約占百分之一點七，而且以男性居多。另外，也不容易在他們身上找到過去就醫的紀錄。他們在就醫排名上，不像邊緣型人格那樣高居就診的第一位，而是在十種人格違常中，排名第六。

偏執型人格在以怪異、特立獨行為特徵的A群人格違常中，被診斷出來的平均年齡，要比其他人格違常者稍老。

也就是說，在較早的青少年時期，他們的問題，相對上不會太顯眼。但在親密關係上，獨居、單身、離婚的比例，和其他人格違常比較起來都算多。會造成這種結果的主要原因，與他們內在累積的長期不信任感、假設別人會常想剝削他們有關。

因為這樣的想法，使得他們一開始就很難和身邊的人，產生更深入的人際關係與彼此之間的信任，外顯表現上，就容易變得孤僻。

通常，這樣的男性若仍然能與異性形成親密的連結，除了當事人可能因為行為偏差得還不算嚴重，也可能是因為外界對於他的行為成因，產生太多「善意」的解讀。

例如風鈴，她一開始就把男友阿岩的離群與多疑解釋為被「霸凌」的結果。但事實是，這些行為有很大的部分，是根源自阿岩內在的行為偏差，甚至，我們還可以大膽猜測，所謂的「霸凌」，或許都不能排除那只是阿岩的一面之詞。真正的起源有可能是阿岩偏執個性下，所投射出來的某種「被害意念」，但都被阿岩單方面地給合理化了。

另一種常見的「美化」，就是把當事人的小心翼翼解讀成「他很在乎我」。然而，這種行為背後真正的原因，其實是明顯的不信任。

在這種狀況下，如果還是期待能夠改變偏執男，或者就算不改變他，也還希望能和他維持穩定的關係，那麼，所要面對的第一道關卡就是，如何與當事人形成一定程度的聯盟（alliance）。因為只有如此，才有機會在建立起足夠的信任關係後，進一步改變他對外界，或至少是對親密另一半的扭曲認知。

一定程度的忍耐與「非反擊」對應方式

首先，要有的心理準備是，當事人會不分青紅皂白，將你的行為往「占便宜」、「打算傷害我」、「一定在騙我」的方向做解讀。所以一定要理解任何形式對偏執男的「批評」，幾乎都只會帶來負面的結果，並且引發後續的退縮或敵意。因此，一定程度的忍耐與「非反擊」（non-retaliation）的對應方式是必須的。

你需要理解的是，偏執狂內在的本質是嚴重的不安全感，而不是對你的否定與質疑，因此，如前所述，過度善意的解釋固然會蒙蔽自己的雙眼，導致看不清偏執男的行為本質，但反射性的反擊和直覺式的惡意解釋，最終也只會導致關係破裂。

另外，由於和偏執男的相處，難免都會「殃及無辜」地把周遭的人也拖下水，所以最佳的方式是，藉由專業治療師的協助，將「他者」的存在，寄託在治療師的身上。

畢竟旁人就算有心成全或協助你和偏執男的關係，通常也沒有那麼大的力氣去包容偏執男的行為，直到他產生足夠的改善。

但即使是專家，也還是需要當事人最重要的親密伴侶的配合，包括事先就規劃得很清楚的治療、會面時間（避免不確定性，這會誘發偏執男的懷疑），還有所有共享的當事人資訊，都要很清楚地界定資訊的內容和來源。

例如，如果數天前兩人曾產生過爭吵，那麼，一定要先說明「自己打算和旁人提及這樣的事件」，然後，如前所述，在足夠的涵容、忍耐過程下，避免任何反射式、具有反擊意味的批評式溝通。像是即使你認定對方的指控子虛烏有，也不要以「你這根本就是亂想」來做回應，而是「我知道你是在擔心我，但我確實沒有做那樣的事」來做回應。

然後在達到彼此的認可後，再來與兩人之外的第三人（最好是專業治療者），一起討論重大生活事件的感受，並改變偏執男的錯誤解讀，建立起比較中性，符合現實的解釋方式，這樣才有可能讓偏執男在親密關係中，建立起比較正向的循環。避免過去造成關係破壞的「自我實現的預言」，再一次出現在兩人之間。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《渣男，病態人格》。