被情緒勒索而抑鬱嗎？《謝謝你這麼說》一個方法幫助你好過很多！

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聯合新聞網 / 遠流出版社
書名：《謝謝你這麼說》 作者： 金有珍 出版社：遠流出版 出版時間：2021年11月26日
書名：《謝謝你這麼說》
作者： 金有珍
出版社：遠流出版
出版時間：2021年11月26日

文／金有珍

最近與「長輩」的對話方法

我比較晚結婚，是兄弟姊妹中最晚的，妹妹也結婚後，每次參加家庭聚會都會受到長輩們的關注。

「有珍啊，你該結婚了吧。」

「哎呀，什麼時候才要請我喝喜酒啊？」

「唉呦，你該不會不結婚了吧？」

這些是擔憂、指責，或只是單純的問候？是真的擔心沒結婚的我，還是羨慕不結婚、能享受自由的我呢？

我起初承受很大的壓力，但自從得出這只是「打招呼」的結論後，我就釋懷了。

然而，覺得人生就是要依序完成工作、結婚、買房並生小孩的父母一輩來說，選擇不同生活模式的年輕一代似乎很令人擔心。年輕人對這類關心的反抗也很強烈。一則諷刺性新聞大受年輕人歡迎，報導中提到過節時如果要問年輕人私人問題就必須付錢。

父母那輩人沒有意識到這不是個別年輕人的問題，而是社會結構的問題，只會感嘆：「唉，現在的年輕人！」

另一方面，年輕人們則盲目貶低那些想要指導他們的人，或將那些建議視為落伍或固執。他們這樣稱呼所有的長輩：「老頑固！」

這是一個對立言論在網路上快速流通的時代。不知從何而來且如何產生的資訊不知不覺地傳播，並且在沒有餘裕多加思考的情況下就消失。特別是像「最近的年輕人」或「老頑固」之類的話，在社會階級、性別及世代對立的人群中擴散開來，並且進一步擴大了不同群體的鴻溝。許多人都在沒有親自見過某些人的情況下，就將他們放入特定的社會或群體範疇中，並輕率地定義他們。

在網路上罵無禮詢問私事的長輩是「老頑固」的年輕人，多半會把父母那輩，不，是所有年紀大的人納入老頑固的範疇中。相反地，說年輕人「都在玩，該做的都不做，令人心寒」，或是稱他們「無禮八年級生」的長輩，可能會把所有沒見過的八年級生定義為「最近的年輕人」。

但是，在網路上透過文字看到的情況與實際狀況相符嗎？或許會有更糟的情況，但並不是所有的人都是這樣。如果用那些形象定義身邊的人，就無法真正了解他們。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

與情人的關係又是如何呢？沒有人第一次就能熟練地談戀愛。戀愛是談過很多次也很難熟悉的，因為與人交往是很困難的事，所以我們總會很認真地詢問別人的經驗，找前輩或朋友一起喝酒，或上網尋找有用的戀愛資訊等等，這是大家都會做的事。

但是，如此大量的戀愛資訊有時反而會成為妨礙戀愛的因素，因為這會讓我們無法容忍與自己交往的人，脫離大家規定的理想情人標準。看到這些戀愛時至少會經歷一次的煩惱，請思考一下你所擁有的戀愛標準或定義，是出於自己的經驗，還是來自別人的分享。

曖昧、告白相親、戀愛、紀念日、活動、對戒、禮物、旅行、簡訊、聯絡、減肥、執著、爭吵、衝突、風度、金錢、三角關係、傷痛、關懷、幽默、感覺、約會、外貌、離別、接吻、性愛、結婚。

哲學家姜信珠在演講中說過這樣的話：

「我曾以年輕人為對象開了講座，有個年輕的聽眾這麼問我：『老師，我們何時該親吻對方呢？』」

這位聽眾難道真的是因為好奇才問這個問題嗎？如果在實際談戀愛之前要一一掌握戀愛流程、約會方法，甚至親吻時機等戀愛資訊，否則就無法談戀愛的話，最好先檢視一下自己對戀愛的定義。

如果用刻板印象來定義對方，就無法真正了解對方。談戀愛時希望對方像男團或女團偶像，就像世代之間互相把對方視為「老頑固」或「最近的年輕人」一樣。

自己親自去聽、去看對方的言行，才是認識「人」的最佳方法。這是任何方法都無法取代的。

●本文摘自 遠流出版之《謝謝你這麼說》


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