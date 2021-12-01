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邁向成功的第一步：訂立明確的目標

聯合新聞網 / 遠流出版社
書名：《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》 作者：拿破崙．希爾（Napoleon Hill） 出版社：遠流出版 出版時間：2021年11月26日
書名：《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》
作者：拿破崙．希爾（Napoleon Hill）
出版社：遠流出版
出版時間：2021年11月26日

文／拿破崙．希爾（Napoleon Hill）

清楚知道自己的方向，並以行動證明自己有決心要達到目標的人，人們會讓路給你。這是真實的道理，讀者可以自己嘗試看看，你就會確信。如果你在街上、人群中慢慢行走，表現出一副你不知道自己要去哪裡、無法決定的樣子，再看看人們會不會冒失地將你推開。反之，如果你加快腳步、直視前方、帶著充滿決心的表情，然後看看人們是否很快就讓路給你，任何人群都會讓路給明確知道自己要去哪裡的人。

只要表情和行動展現「明確的目標」，不只是在擁擠的街道上會有人讓路給你，任何從事業務的人都知道，「心態」是銷售的決定性因素。業務員在接近潛在客戶時如果心存懷疑，就會把這樣的心態投射到客戶的身上，客戶會接收到訊息、採取行動、拒絕購買。眾所皆知，保險業務員若能明確知道自己要的是什麼而且決心得到，就能用幾張保單換取數百萬美元。同樣的道理，即使提供的商品既有優點又有價值，缺乏決心和自信的業務員就會空手而回。不論被用在什麼目的、如何使用，明確的目標是一種難以抗拒的力量。

在閱讀湯瑪士．潘恩（Thomas Paine）的作品時，我看到一句非常重要的話：「到目前為止，我所得到最實用的知識，都是在我冥想思考之後靈光乍現。」這是對美國獨立革命具有重大影響力的人所證實的。

在和安德魯．卡內基一起編纂成功之道時，筆者有幸於馬里蘭州雪維察斯鎮，在著名科學家艾爾默．R．蓋茲博士（Elmer R. Gates）的指導下，進行為期三年半的研究。在蓋茲博士門下，我發現他取得專利的實用發明，大部分都是透過「明確目標」的原則所得到的。

他的發現（有些很基本）是這樣進行的：在陰暗、有隔音的房間裡，蓋茲博士會坐在桌前專心思考他已知的事實並連結他想要發明的東西，等待他的思想把新的資訊傳送給他，然後他會開燈、寫下他想到的事。美國有些大型企業每小時支付他巨額的費用讓他「坐等」想法找上他，就算他的想法不是公司想要的，公司也會支付他薪資，而這就是他謀生的方法。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

這就是偉大的科學家採取的方法：透過專注找到「明確的目標」。

大部分的人終其一生都在追尋能讓他們成功的想法或計畫，卻沒發現成功的祕密就在自己的腦海中，但是千真萬確！若要利用這無止境的力量，我們只需要掌控自己的心靈並善加利用即可。

現在，讀者的責任就是善用本章的內容！

你能否成功地運用並受惠於本章所說明的原則，可以用九個詞來總結，九個積極、主動、啟迪人心的詞：明確、決定、決心、持續、勇氣、希望、信念、主動和重複。一再重複你的「明確的目標」，執著地想著你的目標。有空的時候就要想著它，每一天都要做一些事讓你更接近目標，不論這件事有多微不足道。光是重複目標還不夠，坐而言不如起而行，除非你不斷地以行動來支持你的目標，否則就算你一輩子都在重複說著你的目標，也沒有用。

即便你手中沒有握有徹底實現目標所需的適當工具、可用的資本或是人脈，無論如何還是要行動，然後你會很驚訝地發現，或許聽起來還有點神奇、難以理解，但是絕佳的工具就掌握在你的手中。

記住，沒有人完全準備好才開始行動，永遠都會有些不足之處，或是時機還沒到。但成功的人不會等待時機成熟了才開始工作，他們隨時隨地都可以開始。

●本文摘選自遠流出版之《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》。


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