自由社會中的貨幣──我們的錢為什麼變薄了？

文／莫瑞‧羅斯巴德

極少經濟主題比「貨幣」更糾纏不清、更令人摸不著頭緒。舉凡「緊縮貨幣政策」相對「寬鬆貨幣政策」、聯邦準備體系相對於財政部的角色，以及各個不同版本的黃金本位等，辯論之聲不絕於耳。政府究竟該把銀根注入經濟體系，還是抽銀根？由政府的哪個機構來做？政府該鼓勵貸款，還是加以約制？該回歸黃金本位嗎？如果是，以什麼比率？無數的問題愈滾愈大、沒完沒了。

貨幣問題的各種歧見，或許是源自人類的「務實」傾向——只想研究跟自己切身相關的政治經濟問題。但是，如果讓自己完全沉浸在日常瑣事，不再探究根本的差別，也不再問些真正基礎的問題，久而久之，基本問題就會被遺忘，而漫無目標地隨波逐流將取代了對原則的堅持。人們往往有必要取得某些觀點，跳脫日常事務，以便獲得更完整的理解，對於經濟體制尤為如此，體制中的交互關係是如此錯綜複雜，以致必須將幾個重要因素孤立出來並加以分析，而後追蹤它們在複雜世界中的運作情形。以上是「魯濱遜經濟學」的重點，也是最受古典經濟理論喜愛的情節，儘管許多評論家認為，分析孤島上的魯濱遜和星期五的經濟行為，實在與現實世界脫節，但它其實有個極有用的功能：突顯出人類行為的基本原理。

在所有經濟問題中，貨幣可能是最糾纏不清，也是最需要採取某種觀點的。此外，貨幣這個經濟領域，覆蓋交織著數百年來最多的政府干預，許多致力研究自由市場的經濟學家，卻刻意略過貨幣，堅稱貨幣不一樣，一定要由政府供給、受政府約束。他們從不認為國家管制貨幣形同干預自由市場，貨幣的自由市場是他們無從想像的，政府必須鑄幣、發行紙鈔、界定何謂「法定貨幣」（legal tender，譯註：法律賦予在一國境內有強制流通能力的貨幣）、創造中央銀行、調控貨幣供給、「穩定物價」等。

由歷史觀之，貨幣是政府最先控制的事物之一，十八、十九世紀的自由市場「革命」，對於貨幣少有著墨。因此，現在是回歸基本面，來到「貨幣」這個經濟體系命脈的時候了。

讓我們先問自己： ● 貨幣能在自由的原則下被組織或安排嗎？ ● 我們能夠擁有如財貨、勞務一般的貨幣自由市場嗎？ ● 這麼一個市場會是什麼樣子？ ● 各式各樣的政府控制會造成哪些效果？

如果我們偏好其他方向的自由市場，希望消除政府對個人和財產的侵犯行為，當務之急就是：去探索貨幣的自由市場有哪些做法與手段。

一、交換的價值

錢從哪裏來？魯濱遜顯然不需要錢，他可吞不下金幣。魯濱遜用魚換取「星期五」的木材時也無須為錢傷神，可是當社會上不光只有幾戶人家時，錢就派上用場了。

為了解釋錢的角色，我們得退一大步，問道：人究竟為何交換？交換是人類經濟生活的基石，沒有交換，將沒有真正的經濟制度，也不會有社會。自願交換之所以發生，是因為雙方期望從中獲益，A和B協議將各自的財貨或勞務轉給對方，如此就形成交換。雙方顯然都獲益，因為每個人對換來的財貨或勞務，評價都比所付出的更高。當魯濱遜用幾條魚換取木材時，他認為「買來」的木材，比「賣出」的魚更有價值；星期五的想法則恰好相反。從亞里斯多德乃至馬克思，人類誤以為「交換」代表某種價值均等性，換言之，如果用一籃子魚換十根木材，表示魚和木材之間存在某種均等性（equality）。其實交換之所以成立，只是因為兩種東西在兩造心中的地位不同罷了。

為何「交換」在人類之間竟如此普遍？基本上是因為自然界的多樣性（variety），包括人類的多樣性，加上自然資源散處各地的緣故。每個人有不同的技能和性向，每塊土地有各自的特色和特有資源，交換就從這種自然界的外部多樣性而來。堪薩斯用小麥換取明尼蘇達的鐵礦，某人提供醫藥服務來換取另一人的小提琴演奏，「各司其職」讓人人發展自己最棒的技能，並促使各地區開發其特有資源。如果不能交換，如果每個人被迫要自給自足，多數人想必只有餓死的份，活下來的也不好過。「交換」是生命的活水，不僅對經濟是如此，對文明本身也是。

（圖／Unsplash）

二、以物易物

話說回來，直接交換（direct exchange）有用的財貨和勞務，幾乎不足以使經濟制度從原始層次開始提升。這類直接交換（或以物易物〔barter〕）比純粹的自給自足好不到哪裏去，原因何在？首先，想也知道，直接交換幾乎不足以讓生產持續，如果瓊斯雇幾名工人蓋房子，他要付給他們什麼呢？是房子的一部分，還是他們用不上的建材？問題出在「不可分割性」和「碰不上自己想要的東西」。所以說，假如史密斯想用犁換幾樣不同的東西，像是雞蛋、麵包和一套衣服，那麼他該怎麼做呢？他如何把犁大卸八塊，將其中一部分交給農夫，剩下的給裁縫？就算東西可以分割，也不太可能讓交換雙方同時找到彼此，假設A想賣一堆雞蛋，而B有一雙鞋，如果A要的是衣服，怎麼可以硬是把兩人湊合起來呢？再想想某位教經濟的老師，要找到一位想用雞蛋換取幾堂經濟學課程的蛋農，會是多困難的事！由此可知，直接交換是不可能造就任何經濟文明的。

三、間接交換

儘管如此，人類在嘗試錯誤的過程中，發現間接交換是大幅擴充經濟的途徑，在間接交換的機制下，你把東西賣掉後，換來的並非立即所需，你得將它賣掉才能得到真正想要的。這種做法乍看之下既「拙」又拐彎抹角，實際上卻是個妙招，讓文明得以發展。

（圖／Unsplash）

農民A想買B製作的鞋子，他發現B想要的不是蛋而是奶油，於是A先用雞蛋跟C換奶油，再把奶油賣給B來換鞋子。換言之，他先買奶油並非因為他自己想要，而是想用奶油換鞋子。類似地，擁有犁的史密斯願意賣掉犁，來換取一樣更容易分割並出售的商品（比如奶油），然後用部分奶油換取雞蛋、麵包、衣服等。在這兩個案例中，奶油的優勢在於較高的市場性（marketability），這也是一般人除了單純消費外，對奶油還有超額需求的原因。如果某樣貨品較具「市場性」，換言之，如果大家都認為奶油比較好賣，那麼奶油的需求量會因為可做為交換媒介（medium of exchange）而變大，於是某專業人士便可透過這個媒介，用自己的產品換取其他專業人士的貨品。

今日世界存在著各種技能和資源，貨品的市場性也形形色色，有些貨品的需求量較大，有些較容易被分割成小單位而無損其價值，有些比較耐久，有些便於長途搬運，總之所有優點都有助提高市場性。無論在哪個社會，最有市場性的貨品會逐漸被選為交換媒介，一旦有愈來愈多人選作媒介，其需求量便水漲船高，進一步提升它們的市場性。結果變成良性循環：較高的市場性使更多人以它們為媒介，於是進一步提高其市場性，就這樣循環下去。到最後，一、兩樣商品被當成通用媒介，幾乎所有交換行為都派得上用場，而這些商品就叫做「錢」。

書名：《貨幣簡史》作者：莫瑞‧羅斯巴德Murray N. Rothbard 出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2021年11月6日

自古以來，許多不同財貨都曾被當作媒介，像是殖民時代維吉尼亞州的菸草、西印度的糖、阿比西尼亞（Abyssinia）的鹽、古希臘的牛群、蘇格蘭的釘子、古埃及的銅，還有穀物、串珠、茶、瑪瑙貝殼和魚鉤等。經過好幾世紀，金和銀取代其他商品，成為自由競爭市場中的貨幣，兩者都有獨特的市場性，是需求量很大的飾品，而且具備其他商品所無的必要特質。近來銀比金更充沛，多半用在較小額的交換，金則用於較大額交易。無論如何，自由市場發現「金」和「銀」是兩種最有效率的貨幣，而這才是重點所在。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《貨幣簡史》，請勿轉載。