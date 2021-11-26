跨語作家鄭順聰首本母語詩集　打開全新台語閱聽體驗

文／鄭順聰

後錄（Āu-lio̍k）

十七歲起蒂我攑筆來寫詩，踮紙面遨遨輾，傍文字消敨我的心情，這條文學的路彎斡來行，有時緊，定定是趖，嘛捌斷去，橫直，就是堅心行落去。

就按呢來到四十歲，出是出兩本詩集矣，見若落筆寫詩，就是感覺略略仔礙虐：意思袂透機，字句硬掙，喙口無利便，我的詩句和我的心啊！就是無法度全然對同。

仝款上卌不惑這時，我蹽落去推展台語，共該當的爸母話講轉來，華轉台改換書寫系統，像轉去十七歲青春時，用詩來拍開文學的門路。拄起步的澀氣和艱難是四常，嘛毋知終其尾會成做啥物形，堅心寫落去就是。

自按呢愈寫愈順、那寫那濟，按2014年年尾到2019年規冬，從到今料想袂著，煞粒積做一本冊的額。我勻仔整理勻仔倒絞來想，較早的華語詩是鬱卒蹊蹺較濟，現此時咱欲來出新時代的台語詩囉，就愛來改換氣味，用樂暢順耳的歌詩攑頭旗。

共規本冊的冊底巡了閣再巡，予我上蓋輕鬆清心的是：我就欲來去，冊名就按呢生來決。

這本詩集通來出版，真多謝濟濟的有志，無論是審定建議、編輯校對、配音配樂、畫圖設計、推薦宣傳……順聰是真感心。

《我就欲來去》共五年額的詩敆做伙，嘛是順聰頭一本台語詩集，是我對台文詩（Tâi-bûn-si）的鑿雕、實驗和楦闊。有三大類，分三大章，嘛是三款形式：

十四逝詩（Tsa̍p-sì-tsuā-si）：是我佇咧翻譯英語詩的過程中，發現Shakespeare彼Sonnet的氣味參台語真成，就那翻那唸那共彼氣口盤入去我的創作，順彼聲說來鋪排，予情愛綿綿，感慨透流，悲傷無底。逐首詩十四逝，計共十四首詩，詩無號名，憑頭就是一首十四逝詩。

自由詩（Tsū-iû-si）：較時行的講法是「新詩」。詩逝欲扯由在人，掠葩無限制，字跤的韻通押嘛會當莫押，共鬥句的束縛敨開，啥款主題、風格、聲韻攏通入來，自由自在，華彩盡展。

心情字（Sim-tsiânn-jī）：2019年十一月初一透早，我一个人坐車去機場，彼時天猶未光，我人眠眠，想欲寫寡物件，眼著窗仔外的滓雲，這散文詩的穎就來發。紲落來，自桃園機場飛到福岡市，按九州的小倉城、門司港咖哩、下關赤間神宮，坐新幹線串過本州的山陽道，參訪廣島原爆和岡山後樂園，閣踅去嚴島神社、岩國錦帶橋、山城尾道和倉敷的水路白牆……按呢八工貼貼，隨時行踏隨時攑手機仔落心情字，我，是寫台文詩的松尾芭蕉。

這三章的三款形式，有三種無仝的鋩角：十四逝詩著一逝一逝，自由詩是一橛一橛，心情字一葩一葩。

台語是我落塗時頭先聽著，嘛是唯一的言語。用母語來寫詩，礙虐無去矣，艱難無去矣，心思和文字是遐爾仔鬥搭，上深的感情就來霧出來，予我真真正正揣著我家己的聲音。

感謝天公伯仔，賜予咱歌詩、目屎和幸福。

2021.09.13

本文摘選自前衛出版之《我就欲來去：鄭順聰詩集》。