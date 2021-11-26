快訊

歐盟規定打3劑才出國 我16輪仍有250萬人等打第2劑

有證券商遭駭客入侵 證交所證實2家已通報資安事件

跨語作家鄭順聰首本母語詩集　打開全新台語閱聽體驗

聯合新聞網 / 前衛出版社
書名：《我就欲來去：鄭順聰詩集》 作者：鄭順聰 出版社：前衛出版社 出版日期：2021年11月23日
書名：《我就欲來去：鄭順聰詩集》
作者：鄭順聰
出版社：前衛出版社
出版日期：2021年11月23日

《我就欲來去：鄭順聰詩集》本書為多元跨界跨語作家鄭順聰首本台語詩集，他藉由找回母語台語靈活的氣口聲韻，展現具象物事，更利用台語優美的修辭內裡，鍛造抽象靈思。歷時五年，詩人找回真正的聲音、唯一的言語，貼合心思感情，進行語言的雕琢、實驗與開拓，完成一部新時代、新氣味的樂暢歌詩。跨界共鳴，名聲唸讀，打開台語詩的閱聽新體驗。（編按）

文／鄭順聰

後錄（Āu-lio̍k）

十七歲起蒂我攑筆來寫詩，踮紙面遨遨輾，傍文字消敨我的心情，這條文學的路彎斡來行，有時緊，定定是趖，嘛捌斷去，橫直，就是堅心行落去。

就按呢來到四十歲，出是出兩本詩集矣，見若落筆寫詩，就是感覺略略仔礙虐：意思袂透機，字句硬掙，喙口無利便，我的詩句和我的心啊！就是無法度全然對同。

仝款上卌不惑這時，我蹽落去推展台語，共該當的爸母話講轉來，華轉台改換書寫系統，像轉去十七歲青春時，用詩來拍開文學的門路。拄起步的澀氣和艱難是四常，嘛毋知終其尾會成做啥物形，堅心寫落去就是。

自按呢愈寫愈順、那寫那濟，按2014年年尾到2019年規冬，從到今料想袂著，煞粒積做一本冊的額。我勻仔整理勻仔倒絞來想，較早的華語詩是鬱卒蹊蹺較濟，現此時咱欲來出新時代的台語詩囉，就愛來改換氣味，用樂暢順耳的歌詩攑頭旗。

共規本冊的冊底巡了閣再巡，予我上蓋輕鬆清心的是：我就欲來去，冊名就按呢生來決。

這本詩集通來出版，真多謝濟濟的有志，無論是審定建議、編輯校對、配音配樂、畫圖設計、推薦宣傳……順聰是真感心。

《我就欲來去》共五年額的詩敆做伙，嘛是順聰頭一本台語詩集，是我對台文詩（Tâi-bûn-si）的鑿雕、實驗和楦闊。有三大類，分三大章，嘛是三款形式：

十四逝詩（Tsa̍p-sì-tsuā-si）：是我佇咧翻譯英語詩的過程中，發現Shakespeare彼Sonnet的氣味參台語真成，就那翻那唸那共彼氣口盤入去我的創作，順彼聲說來鋪排，予情愛綿綿，感慨透流，悲傷無底。逐首詩十四逝，計共十四首詩，詩無號名，憑頭就是一首十四逝詩。

自由詩（Tsū-iû-si）：較時行的講法是「新詩」。詩逝欲扯由在人，掠葩無限制，字跤的韻通押嘛會當莫押，共鬥句的束縛敨開，啥款主題、風格、聲韻攏通入來，自由自在，華彩盡展。

心情字（Sim-tsiânn-jī）：2019年十一月初一透早，我一个人坐車去機場，彼時天猶未光，我人眠眠，想欲寫寡物件，眼著窗仔外的滓雲，這散文詩的穎就來發。紲落來，自桃園機場飛到福岡市，按九州的小倉城、門司港咖哩、下關赤間神宮，坐新幹線串過本州的山陽道，參訪廣島原爆和岡山後樂園，閣踅去嚴島神社、岩國錦帶橋、山城尾道和倉敷的水路白牆……按呢八工貼貼，隨時行踏隨時攑手機仔落心情字，我，是寫台文詩的松尾芭蕉。

這三章的三款形式，有三種無仝的鋩角：十四逝詩著一逝一逝，自由詩是一橛一橛，心情字一葩一葩。

台語是我落塗時頭先聽著，嘛是唯一的言語。用母語來寫詩，礙虐無去矣，艱難無去矣，心思和文字是遐爾仔鬥搭，上深的感情就來霧出來，予我真真正正揣著我家己的聲音。

感謝天公伯仔，賜予咱歌詩、目屎和幸福。

2021.09.13

本文摘選自前衛出版之《我就欲來去：鄭順聰詩集》。


台語 桃園機場 岡山 前衛出版 閱讀風向球

延伸閱讀

【書評‧新詩】崎雲／符號的可能

倫敦邦瀚斯 「Parry家族珍藏中國藝術」100%成交

第3屆衛星科學工作坊 強化產官學研合作

【追憶似水年華‧系列講座之五】駱以軍v.s鍾文音／今夜星光燦爛──從文學獎談起

相關新聞

親訪耆老、驗證文獻！《拉流斗霸》挖掘三峽大豹社歷史及遺族命運

新店三峽的大豹溪流域，過去曾經是泰雅族大豹社的聚居地，在理蕃政策下，日本統治者藉由「隘勇線」與現代化的戰爭技術，切割、殲滅山林裡的大豹社，隨後引進「三井合名會社」進行標準的資本主義式經營。 「拉流斗

開會常常陷入沉默？心理學這招，讓你輕鬆帶風向又不怕被針對

第一個發言的人強烈影響結果。如同頭幾個聽歌的人會決定哪首歌變熱門，討論或投票的方向也會受恰巧先發表意見的人影響。抱持觀望態度的團體成員一般跟著風向走，如果並未強烈反對，通常不會說出反對意見。

公共空間堆雜物恐觸法？你該知道的生活法律常識與對策

許多頂樓住戶都認為自己有屋頂的使用權，因此往往在通往頂樓的樓梯間加裝鐵門，如此一來，就能把頂樓變成自家的生活空間。 但是頂樓平臺同時也是消防逃生空間，實務上認為，如果因為在樓梯口裝設鐵門並上鎖，阻塞了公寓大廈的逃生通道，導致其他住戶在火災或其他災難發生時，無法經由頂樓的逃生門進入頂樓平臺避難，已足以使他人生命身體陷於危險。

與精神疾病共存！你知道心理諮商的正確時機嗎？

根據調查，在台灣約有200萬人有憂鬱症，但就醫人數卻遠低於這個數字！ 《我的疾病代碼是F》本書不僅談論作者自身的憂鬱症和躁鬱症，還有她如何經歷並對抗社會對精神疾病的成見，文字相當有力量。她以過來人的

吳曉樂／畢竟人們都是那樣的孤寂──《惡魔的女兒》導讀

文／吳曉樂 曾在網路讀到一篇文章，二十不到的女孩追憶她深陷憂鬱的日子，母親做了兩件事，一是牽回一隻狗，陪在她身邊，一是她母親絕不評斷她所發出的任何聲音。女孩發病以後，性情大變，時而恍惚，時而刻意地在

《茶金》掀歷史熱潮！葉怡蘭陪你回顧鮮為人知的台灣紅茶史

公視新劇《茶金》你看了嗎？印度茶崛起後，讓台灣茶業面臨極大威脅。曾經風靡一時的台灣紅茶也跟著沒落。直到1999年後紅茶才漸漸復興......。 今天就讓最懂紅茶的葉怡蘭，用《紅茶經：葉怡蘭的20年尋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。