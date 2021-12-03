顛覆聖誕節歡樂氣氛靈異集《詭軼紀事‧肆》12/4即將上市！

以聖誕節為主題，血淋淋的聖誕樹、聖誕老人連環命案、神秘的平安夜宴、火車上的失蹤人口，顛覆聖誕節歡樂氣氛的全新四段故事，恐怖驚悚靈異懸疑一次到位，記錄詭譎散軼的靈異短篇故事集！ 《詭軼紀事‧肆：喪鐘平安夜》由暢銷恐怖奇幻作家Div（另一種聲音）、《太歲》暢銷作家星子、輕靈異天王龍雲、華文靈異天后笭菁，四大華文創作大家聯手打造聖誕最強驚悚合輯，今年冬天，不可錯過！（編按）

【聖誕 失蹤人口】 Div（另一種聲音）

前言

「你知道，在這個世界上，每年有幾個節日嗎？」

「我知道，有很多節日，中國有清明節、中元節、元宵節，外國有復活節、萬聖節、聖誕節，還有……」

「等等，暫停。」

「喔？」

「那你知道，根據統計，每年的哪一個節日，失蹤人數最多嗎？」

「咦？失蹤人數和節日哪有關係？」

「原本也以為沒有關係，但事實上，當開始調查，才發現比例異常的驚人呢。」

「那是哪一個節日？」

「我和你說，就是天空下著雪，巷口播放著溫馨音樂，人們躲在溫暖屋子裡和家人團聚，舉起酒杯互相擁抱的那個節日……」

「聖誕節？」

「對。就是聖誕節。」

「啊？真的假的！」

「每年世界上失蹤人口最多的一天，就是聖誕節，而且，是其他節日，整整二十倍。」

每一年，聖誕節失蹤的人，是一年其他日子的二十倍？

第一章 火車上的失蹤案

小梅，就是在三年前的聖誕節失蹤的。

對阿盛而言，小梅的失蹤就像是生命中一個永遠關不起來的盒子，不只如此，盒內還不斷發出各種呢喃低語，糾纏且困擾著阿盛。

阿盛和小梅，以及小安，三人從小一起長大，小梅失蹤的時候已經十七歲，高中二年級，絕對是已經能夠照顧自己、遇到危險知道躲避的年紀。

不過雖然一起長大，但阿盛的成績卻和小梅天差地遠，阿盛是那種萬年吊車尾，而小梅卻是師長眼中品學兼優的學生。

他們兩人卻很常走在一起，小梅總是笑阿盛的名次從後面數起來比較快，而阿盛則說小梅是標準書呆子。

不過，當有人對小梅問起阿盛，小梅的回答卻是真心的讚賞。「他啊，其實超聰明的，就是不愛唸書，你沒看過他玩電腦，架設網站的樣子，連我都比不上喔。」

另一邊，當阿盛對其他人描述起小梅，阿盛則會揉揉鼻子，露出有點害羞的表情。「坦白說，小梅才不是一般的書呆子，小時候我跑步還跑輸她勒，她眼鏡只要一脫掉，超正的。」

不過，阿盛與小梅的默契，卻在三年前的聖誕節戛然而止，因為小梅從此失蹤了。

阿盛永遠記得那一天，他和小梅約好在月台碰面，一起搭火車回家。

阿盛早了小梅五分鐘到月台，站在人來人往的月台上，等著火車到來。

很罕見的是，向來做事俐落、受人稱讚的小梅，卻差點遲到了，她驚險的衝到月台上，要不是阿盛趕快跑來，提著小梅的行李，衝向火車，這一趟火車可能就趕不上了。

好不容易跳上火車，阿盛正要唸小梅兩句，卻發現小梅的神色好蒼白。

沒有血色的蒼白。

「欸，幹嘛啦，妳昨晚沒睡覺喔？」阿盛幫小梅把行李托高，放到了行李架上。

「沒……沒有。」小梅臉色發白，雙手互握，指尖微微顫抖著。

「那妳臉色怎麼這麼糟？」阿盛回到了座位上。

「我……我最近，遇到了一些怪事。」

「怪事？」

這時，他們感覺到位置微微一震，火車開始行駛了。

「嗯，我也不確定究竟是不是我的幻想？還是真的發生了？」小梅身體發抖著。「我常聽到，我周圍有聲音。」

「聲音？」

「是的，房間裡面明明只有我一個人，卻有一張紙，或一枝筆掉落，鏘的一聲。」

「是風吧？」

「沒有風。」小梅用力搖頭，「就算有風，也不足把筆吹落在地。」

「嗯。」

「一個人在廁所裡面，也可以聽到門外有聲音……」小梅繼續說著，眼神中充滿了恐懼。「細碎的腳步聲，在門外徘徊著。」

「嗯。」

「但當我上完廁所推開門，卻又空無一人。」

【平安夜宴上的漂亮姐姐】 星子

#.01

寒冬夜裡一戶人家，昏暗房間小木桌上，擺滿高低不一的蠟燭和一只黃銅檀香爐，燭光搖曳閃爍，檀香煙霧裊裊升起。

檀香爐前，橫擺著一把生魚片刀，刀身上寫著密密麻麻的血色符籙。

一對小姐弟淚流滿面地跪在小桌前，雙手合十祈禱。

房門外響著一聲聲男人哽咽哀求。「瓊姑仙……求求妳……放過我兒子女兒，妳要命，我的命給妳……我孩子還小……他們……」

男人還沒說完，彷彿受到襲擊般痛苦哀號起來，伴隨著一記記沉重擊打聲。

「爸爸……」姐弟倆相望一眼，忍不住站起身，抹著眼淚往房門走，探頭偷瞧外頭動靜。

客廳陰深晦暗，男人站在客廳自搧巴掌、扯耳朵揪頭髮，喉間滾動著猶如陰邪凶獸般的聲音。「不……好……」

「咳咳……瓊姑仙、瓊姑仙……」男人一面賞自己巴掌，一面哭著說：「放過我孩子吧……不甘他們的事啊……」

「不……好……」男人喉間響起這兩個字，一手揪住自己後腦頭髮重重一按，將男人臉面往玻璃廳桌重重一按。

磅啷──玻璃廳桌被男人用臉撞裂炸碎。

男人跪倒在地，鼻梁歪斜，臉龐破出好幾道可怕裂口，鮮血瞬間染紅了整張臉。

「爸爸──」姐弟倆哭叫著奔到男人身旁，不顧一地碎玻璃，噗通跪下，抱著男人大腿，大哭哀求。「瓊姑仙不要打我爸爸……」「瓊姑仙，求求妳放過我們……」

「嘻。」男人露出奇異笑容，倏地站直身子，揪住小姐弟頭髮，拖著兩人往房間走去。

「瓊姑仙！不要！」「好痛！」小姐弟驚恐哀求，但男人手勁奇大無比，轉眼就將姐弟倆拖回房中，推倒在小桌前，接著一把拿起桌上那柄寫滿血字符籙的生魚片刀。

「請瓊姑仙……做事……」男人兩隻眼睛閃爍著奇異光芒、歪著腦袋，握著生魚片刀朝胳臂這兒割割、那兒劃劃，彷彿在測試刀刃銳利程度。「要付出……代價……」

男人挺直身子、仰高腦袋、張大嘴巴、伸出舌頭，舉起生魚片刀，豎著從舌尖往下一拉，將舌頭切成猶如蛇信般的分岔形狀。

「請瓊姑仙做事！」男人彎腰低頭，朝著跪伏在地的小姐弟倆狂笑大吼：「要付出代價──」

「哇！」小姐弟倆被父親這聲厲笑嘶吼噴了滿臉血，登時魂飛魄散、嚇暈昏厥。

「嘻……」男人淌著舌頭，舉著生魚片刀瞧瞧姐姐、瞅瞅弟弟，彷彿在考慮該從誰開始下手。

他做出了決定，將刀尖對準姐姐頸子，緩緩送去。

「不行……」男人陡然用左手抓住右手，將刀尖扳轉，指向自己咽喉。

「噫！」他喉間滾動著奇異獸音，像是驚訝男人此時竟還有餘力反抗，那獸音憤怒嘶吼：「這是代價！這是請瓊姑仙做事的代價！」

「妳要代價，請收下吧……」男人鼓盡全力，將生魚片刀插進自己咽喉，同時踉蹌的往窗戶衝去，轟隆一聲撞破了窗戶，身子翻出窗外。

九樓華廈窗外沒裝鐵窗，男人轉眼墜地，在地上癱出一個古怪姿勢。

鮮血自男人腦袋向四周緩緩散開。

●本文摘選自奇幻基地出版之《詭軼紀事‧肆》。