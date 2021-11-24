與精神疾病共存！你知道心理諮商的正確時機嗎？

文／李荷妮

我媽媽很少讓孩子吃藥，如果感冒就給我們喝熱梅子汁，消化不良就用針扎手腳穴道，而且這些方法還真的有效。媽媽說吃藥會有依賴性，以後就得越吃越多，因此從小到大二十多年來，我從來沒有長期服藥的經驗。

被診斷出憂鬱症之後，我希望用心理諮商替代藥物治療。講到精神科，通常會聯想到住院、吃藥、心理諮商，我覺得壓力最小的是心理諮商，其次才是吃藥跟住院。我以為大家都跟我一樣不愛吃藥，但後來才發現某個憂鬱症病友反而最不想做心理諮商，因為他討厭也不擅長在規定的時間內，向不熟的人傾訴心事。

大概治療了兩個月左右，我問醫師能不能停藥改做心理諮商，他不太高興地說時候還沒到。我追問，他只說現階段做心理諮商沒有效，但這兩句根本就是一樣的意思，他沒有誠意要回答我的問題。

我腦中又開始出現荒謬的小劇場，心想該不會他怕我換到其他醫院做心理諮商，這樣就少了一個病人，少賺一個人的錢，所以才不好好回答我。不知道是不是因為焦慮症的關係，只要得不到合邏輯又具說服力的解釋，我就會起疑。疑心逐漸轉化成深信不疑，我開始討厭起我的主治醫師了。

換到另一間診所後，我初診時就問了心理治療的事。過去的經驗告訴我，初診的問診時間最充裕，所以我就趁機會，把這段期間累積的問題通通丟出來。醫師把我目前的狀態比喻成一杯水，杯子是心智力量，水是情緒，現在杯子太脆弱了，稍微搖晃一下水就可能流出來。當杯子出現裂紋正在滲水時，當務之急是把裂紋修補好，也就是做好藥物治療。

我問什麼時候才能改做心理諮商，醫師說當杯子的裂紋都修補好，可以正常過日子了，這時候心理諮商對強化心智力量的效果才開始大於藥物治療，強化一個滿是裂紋的杯子只會徒勞無功。聽了醫師的解釋，我才真正被說服並開始認真吃藥，也不再那麼排斥藥物了。當時的經驗給我很大的幫助，與其懷疑醫師、自尋煩惱，不如厚臉皮打破砂鍋問到底。

（圖／Unsplash）

吃藥之後，我的日常生活漸漸恢復正常。首先，我恢復了食慾。憂鬱症嚴重時我都亂吃，所有食物吃起來味道都一樣，即使肚子餓也沒有想吃飯的慾望。還記得有一次我在高速公路休息站的美食區，那天直到下午都未進食，似乎不得不吃點東西才行。我在美食區繞了好幾圈還是沒有胃口。「這兩個要選哪一個好呢？」旁邊有幾個跟我年紀相仿的年輕人，正興高采烈地討論要吃什麼好，我好久沒有這樣的經驗了，好生羨慕。他們什麼都想吃，甚至煩惱要吃哪個才好，反觀我怎麼會這樣？

吃藥幾天後的某個週末，我打開塞滿食物的冰箱，卻沒有一樣是我想吃的，於是我到附近的超市買了牛奶、玉米片和優酪乳。回家的路上才驚覺，這還是發病後第一次因為「想吃」而去超市。

吃藥讓我變得很好睡，通常一天可以持續睡六個小時，雖然偶爾多夢、睡到一半醒來，但不必忍受失眠之苦已經謝天謝地。以前我每個小時醒來一次，吃藥之後大概三或四個小時才醒來一次，那個時候我還沒開始吃安眠藥，沒想到只吃鎮定劑就能助眠。後來醫師為了提升我的睡眠品質又開了安眠藥，讓我可以連續六到八個小時一覺到天明。

解決了人類生存必要的飲食和睡眠，又有另一類的慾望出現了，我開始聽音樂、閱讀，讀到不錯的句子我還會把它分享到社群，或存在手機記事本。我感到許久未有的快樂，這種悸動好不真實。以前病情嚴重時，我連朋友的訊息都不回，而現在我開始約朋友見面了。

從第一次看病到這樣的狀態大概花了七個月，這七個月來我幾乎沒有跟朋友的合照，也沒有值得分享到社群網站的照片。雖然「杯子」還很脆弱，但裂紋似乎修補得差不多了，我又和醫師提起心理諮商的事，沒想到他同意了。我又驚又喜，終於可以開始做心理諮商了！簡直不可置信。

看精神科和諮商，各有不同療效

我同時看精神科和心理諮商大概兩年，周遭朋友常問我哪個比較有效，因為我不是專家也不清楚提問者的狀態，所以很難給出明確的答案，尤其精神科和心理諮商很看「運氣」，遇到怎樣的醫師或心理師影響很大。不是「好醫師」或「厲害的心理師」就夠了，還要仔細分析自己目前遇到什麼類型的問題，治療者自身的性別和年齡層也必須納入考量。除此之外，雖然很難在第一時間判斷，但是醫師和心理師的風格也是影響因素之一。

書名：《我的疾病代碼是F》作者：李荷妮出版社：聯經出版出版時間：2021年11月4日

就我和朋友的經驗來說，有個朋友曾經想靠心理諮商治療憂鬱症，當時他的心智力量還很脆弱。他很排斥藥物與精神科，聽不進周遭的勸告，堅持不去看病。結果他做了近兩年的心理諮商，日常生活依然問題重重，除了諮商之外幾乎不踏出家門半步。

我認為問題不在於他的心理師，因為離職後大門不出的他居然會為了諮商而出門，而且心理師知道他經濟方面有困難，還主動把諮商費減半。當時他唯一的人際關係就只剩那位心理師了。然而，問題就在於，他為了不辜負心理師的期望而開始在晤談時說謊，假裝病情已經有起色。由此可見，即便遇到了優秀的心理師、雙方互動良好，錯誤的回答方式也很難期待效果。

如今，那位朋友同時看精神科和心理諮商，雖然他依然依賴醫師和心理師，但狀況已經好很多。因此如果有人問我精神科和心理諮商哪個好，我會建議如果日常生活出現問題，應該先求助精神科的治療；感到嚴重的憂鬱或焦慮但不影響日常生活時，也可以先做心理諮商。

●本文摘選自聯經出版之《我的疾病代碼是F：從不知所措到坦然面對，與憂鬱、焦慮、輕微強迫症共處的真實故事》。