藉由規律的正念練習，就能打開屬於你的《奇蹟開關》

文／哈利斯三世（Harris III）

正念讓你在做事時有辦法關掉其他令你分心的事物，使你學著活在當下並存於當下。正如人們常說的，你是人，而不只是人力。當你學會存於當下，你就能感到自在，並且正念以對那些令你分心與不安的想法和感覺。在重新學習並回到最初的奇想狀態前，你得先揚棄舊習。

冥想的英文meditation，這個字的原意是「變得熟悉」，當你熟悉了自己的偏執後，才能攤開那些謊言作為回應。我們得透過像冥想這樣的練習才能更深入地了解真實，諷刺的是，真實也同時是那些注重事物的絕對性與正確性的人所追求的。

然而，多數人都沒有真的在執行與冥想或正念相關的練習。我在為這本書找資料時，讀到一個針對兩百多人的調查，調查顯示，只有百分之三十五的人每天會撥出點時間來反思或冥想。在同樣的調查中，有百分之七十三的人表示他們享受在隨性的發現中學習到新事物，百分之七十五的人說他們希望自己對新的可能性能有更開放的心胸。這個研究顯示出我們在「對自己的期望」與「真正透過練習去達成期望」之間有著巨大的鴻溝。

冥想是對我們非常有幫助的練習，不過，要培養正念並不限於冥想。我認為正念比較像是一種生活方式，而非一件你得坐下來且閉上眼睛才能做的事。所以無論身在何方，你隨時都能藉由關注且投入在當下來練習正念。有些人會說抱持正念就是用省思來生活，而省思本來就有各種方式。不過如果沒有奇想，人是幾乎不太可能去省思的。

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當我們的意識越覺醒、擁有越敏銳的覺知時，就越能夠維持奇想心態，即便生活中有再多不受控制的狀況會製造謊言和局限性的信念來奪走奇想。學著觀察自己的和他人的故事之間如何互相影響，進而編造出謊言和局限性的信念，也能幫助我們進一步整合自我的覺醒與覺察。所謂他人的故事，也包括了生活環境中的訊息，這也是為什麼我們生活與工作的環境也是保持奇蹟開關開啟的關鍵。事實上，環境非常的重要，這正是下一章的主題。

在啟程踏入奇想樂園之前，讓我們先來練習正念以應對那些局限性的信念。當你越能全然地專注於當下，你就越能注意到自己的舊故事與新故事兩者在交會時所產生的內在衝突。當大腦試著要延續舊故事並視之為真時，你的奇想會說：「等等，你還沒看到新故事會帶領你去到哪裡呢！我會讓你相信新故事是可能的。」奇想說，別相信那些謊言，尤其在限制性的信念開始發揮作用，試圖讓你因恐懼而想安於現況，最後改變你的態度和行為的時候。

那你該如何回應那些試圖要奪走奇想心態的謊言與局限性的信念呢？又要如何才能對付默默跑回來的定型心態？從按下暫停鍵與反思開始吧。當你感覺自己搖搖欲墜，目標變得遙不可及時，按下暫停鍵，停下來反思，觀照此時此刻的真實吧。藉由客觀而非主觀的真實來省思眼前的狀況，並自問：「這些想法是從哪裡來的？」

是不是其實是你的想像力在故弄玄虛呢？你所感覺到的恐懼是源自於真正存在的危險，還是只是某個過往事件所誘發的非理性恐懼呢？有任何的證明或依據能證實你在告訴自己的這個想法是真的嗎？ 創傷治療最主要就是在培養我們應對往事的能力，讓我們和自己說：「那些痛苦的經驗的確是發生了，不過我也明白，它雖然發生了，但也不是現在進行式了。」如果這是你受困已久的情況，我懂，最好的療癒途徑還是有專業認證過的經驗治療。

當你以真實為依據，就越能辨識出別人告訴你或你告訴自己的謊言，也越能辨認出故事中不真實的部分。你更可以試著找出製造那些謊言的是什麼東西，藉此培養辨別真理與謊言的習慣，以便往後當謊言再度浮現時能更快且更容易認出它來。當你順利地為自己按下暫停鍵來反思，辨認腦中的故事中有哪些部分是不真實的執念後，便可以拿真理來與之應對。我得再次強調，有時候參與由專業治療師或諮商師引導的和解療程仍是必要的，這取決於造成你局限性信念的是什麼樣的轉捩點。就算你感覺自己不需要，這樣的療癒經驗仍十分有幫助。

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養成奇想心態後，我們可以藉著不斷複誦相關的信念來維繫它。有些人將這個過程稱為「認定」，有些人可能會覺得這詞怪怪的，我則喜歡把複述真實這件事當作是一種提醒，畢竟叫什麼不是很重要，重要的是能持續地辨識真理，再用真理來應對謊言。你可以用奇異筆把真理寫在浴室的鏡子上，或是寫在便利貼貼在工作的電腦螢幕上。多多肯定這些信念不會讓你吃虧，也能幫助真理奪回它應有的力量。我都會放一支奇異筆在浴室梳妝臺的抽屜裡，因為我很愛在鏡子上留言來表達我對我太太的信任，她也很愛我這麼做。

身在這個熱愛濫用這種「認定」，甚至把勵志標語當作一種成功捷徑的文化中，我覺得有件重要的事得提醒一下：只有在我們已經成功從舊故事中療癒，並走進新故事後，認定才有提醒我們真相的功用。

光是在浴室鏡子上寫「我夠好了」來對抗謊言，每天早上對自己大聲唸出來，並沒辦法真的改變你的人生。這種硬是灌輸某個觀念的方式，對大腦不只沒用，還會造成反效果。當「我不夠好」這個念頭是來自於某個創傷經驗，若不針對創傷進行療癒，就像是對著空氣大喊真理，再任由謊言的風把它吹走，最終仍無法降落在你心中。

當你踏上通往真實與療癒的旅程時，記得時時提醒自己真相是什麼，並為自己也為他人而肯定真理。因為只有這樣，奇想心態才會開始萌芽，局限你的信念也才會開始消逝。

●本文摘自究竟／圓神出版之《奇蹟開關：改變生命，掙脫束縛，讓想像力、創造力源源不絕》。