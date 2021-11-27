史丹佛經典棉花糖實驗：從孩子享樂行為理解成功關鍵！

文／喬辛．迪．波沙達&愛倫．辛格

喬納森．沛辛這個人，通常都像他酷愛的Brooks Brothers西裝一樣，冷靜、自信。但此刻的他，剛剛結束一場劍拔弩張的會議，看起來卻是無精打采的。沛辛走到他的豪華轎車旁，發現他的司機正把最後一口沾有番茄醬的漢堡塞進嘴巴裡。

「阿瑟，你又吃棉花糖了！」沛辛嚴肅地說。

「棉花糖?!」阿瑟不只被老闆嚴厲的語氣嚇到，還很驚訝這位出版業鉅子竟然說出這樣的話。（喬納森．沛辛向來以說話難懂聞名。）

「呃，其實，我剛吃的是麥香堡。我不知道有多久沒吃過棉花糖了。連今年復活節我都沒有放棉花糖在籃子裡，而且我也很久沒吃過棉花糖霜花生醬三明治了，大概從……」

「別緊張，我知道你不是真的在吃棉花糖，只是我整個早上都被一群愛吃棉花糖的人給包圍，看到你也跟他們一樣，讓我很受不了。」

「我覺得好像有故事可以聽了喔，沛辛先生，是不是可以讓我一邊開車一邊聽你說？」

「那就麻煩你了。如果我沒記錯的話，珮蘭莎說，今天中午要做她最拿手、也是你最愛吃的西班牙海鮮飯來當午餐；而我交代她一點鐘——也就是二十分鐘之後——開飯。這是和這個故事息息相關的重點，等一下你就會知道了。」

「沛辛先生，可是這跟棉花糖有什麼關係呢？」

「阿瑟，要有耐心。你馬上就會知道。」

阿瑟開車穩穩地穿行在城裡的車流中，一邊把他快完成的「紐約時報」拼字遊戲塞到椅背後面。同時，沛辛往後靠進柔軟的皮椅裡，開始了他的故事：

「我四歲時參加過一個實驗，這個實驗後來變得很有名。那時我父親在史丹佛大學修碩士學位，他的一位教授為了要蒐集足夠的研究資料，到處找實驗對象，剛好我的年紀適合，因為，這個實驗是探討小孩子能不能延遲享樂（delayed gratification）對他以後所產生的影響。這個實驗大概是這樣的：跟我一樣大的小孩被帶到一間房間，一次一個人。然後有一個大人進來，在我面前放了一塊棉花糖，她說她得離開十五分鐘，如果她不在的這段時間裡，我沒有把棉花糖吃掉，等她回來之後，她會再給我另外一塊棉花糖當作獎賞。」

「一換二的交易。付出可以得到百分之百的回報。嗯，就算是四歲的小孩都會覺得很划算。」阿瑟喃喃自語地說。

「當然啦。可是，十五分鐘對一個四歲的小孩來說，是很漫長的。再說，身邊也沒人會提醒你不可以吃。所以，那塊棉花糖的魅力突然間變得很難抗拒。」

「那你到底有沒有吃掉棉花糖呢？」

「沒有。但至少有十次以上我差一點就要吃了，我甚至去舔了它一口。讓我看著糖卻不能吃，實在是很痛苦。於是我唱歌、跳舞——所有我想到可以轉移注意力的事我都做了——然後，感覺像是過了幾個小時那麼久，那位和善的女士終於回來了。」

「那她有沒有給你另外一塊棉花糖？」

「當然有。那兩塊棉花糖是我這輩子吃過最好吃的。」

「不過，這個實驗的重點到底是什麼？他們有告訴你嗎？」

「那個時候沒有。我是過了很久以後才知道的。同樣一組研究人員匯集了他們聯絡得上的第一代『棉花糖小孩』——我想第一次的實驗大約有六百個小朋友參加——要求小朋友的爸媽評估他們的某些技能與特性。」

「那你的父母親是怎麼評估你的呢？」

「什麼都沒評估。他們沒收到問卷。因為那個時候我已經十四歲了，我們也搬了幾次家。不過這批研究人員回收了將近一百份棉花糖家庭的問卷，研究結果相當驚人。結果是，比起那些大人一離開，就把棉花糖吃掉的小孩，沒有吃掉棉花糖的、甚至是掙扎了很久才吃的小孩，在學校裡都表現得比較好。他們比較懂得與其他人相處，也比較會處理壓力。這些不吃棉花糖的小孩，最後都比吃棉花糖的小孩要來得成功很多。」

「嗯，這的確很像你的寫照。」阿瑟說：「可是我還是不懂。為什麼四歲不吃棉花糖這件事，可以讓你在四十歲時變成一個身價數十億的網路出版商呢？」

「這當然沒有直接關係。只不過，要預測一個人未來成不成功，能不能延遲享樂是很重要的指標。」

「為什麼？」

「讓我們回到一開始我對你吃麥香堡這件事所做的評論吧。今天早上你不是告訴我，珮蘭莎答應要留一盤美味的西班牙海鮮飯給你嗎？」

「是呀，她跟我保證說，這一次的海鮮飯是最頂級的，裡面的龍蝦多到不行——呃，我其實不應該告訴你才對。」

「那，你在就要吃到全世界最頂級的海鮮飯前的三十分鐘做了什麼？」

書名：《先別急著吃棉花糖》 作者：喬辛．迪．波沙達&愛倫．辛格 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2006年3月27日

「吃了一個麥香堡——吃了棉花糖！我懂了。因為我不能等，所以我為了一個什麼時候都吃得到的東西，壞了自己的食慾。」

「沒錯。你選擇了即時的享受，而不是為你真正想要的東西忍耐。」

「天啊，沛辛先生，你說的一點都沒錯。但我還是不太懂，吃不吃棉花糖，真的跟你坐在那裡放鬆享受，而我坐在這裡開車有關係嗎？」

「沒錯，阿瑟，絕對有關係。不過我要等明天早上九點，你載我進城時再跟你解釋。我們到家了，現在我要去享受一頓美味的午餐，你呢，有什麼打算？」

「在我吃得下任何東西之前，都不要讓珮蘭莎找到我。」

阿瑟將沛辛先生載到門口，幫他開了車門跟大門。這是個多年來付他薪水，而且在他願意聽的時候，還教他些有價值的道理的老闆。此刻他還不知道為什麼，但是他猜想這個有關棉花糖的事，會是老闆教給他最重要的一課。阿瑟離開了老闆的家，不再多想，開車到附近的一家雜貨店，買了一包棉花糖。

●本文摘自方智／圓神出版之《先別急著吃棉花糖》。