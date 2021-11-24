公共空間堆雜物恐觸法？你該知道的生活法律常識與對策

文／雷丘律師

有一天，小明下班回家，發現家裡都沒人，於是心想：去吃個宵夜吧！

小明來到一家麵攤，點了乾麵，老闆問他要大碗還是小碗，小明便唱起了大碗寬麵……呃不是，小明想，宵夜不要吃太多，就問老闆：「你店裡的大碗乾麵很大嗎？」

老闆回答：「我的很大，你忍一下！」小明想了想，最後還是點了小碗乾麵。

小明兩分鐘就吃完了小碗乾麵，便開始用牙籤剔牙。沒想到肚子還餓，於是又去便利商店找點東西吃，結果在那裡遇到了小豪。小豪提議去唱KTV，順便吃點小菜、喝點小酒，小明心想自己反正也沒事，就去了。

酒酣耳熱之際，KTV突然發生火警。沒想到逃生通道上堆滿了雜物，小明逃生無門，只好破窗跳出，結果跌斷了雙腿，在醫院躺了半年。

小花去探望小明時，只見小明一直喃喃自語：「早知道就點大碗乾麵了！」

＊雷丘律師有話要說＊

小明的想法並非完全沒有道理。這是科學上的一種理論，稱為蝴蝶效應（Butterfly effect），是指在一個動態系統中，初始條件的微小變化，能帶動整個系統長期且巨大的連鎖反應，是一種混沌現象。「蝴蝶效應」這個名詞在混沌學中也常出現。對這個效應最常見的闡述是：「一隻蝴蝶在巴西輕拍翅膀，可以導致一個月後德克薩斯州的一場龍捲風。」

在一般人的概念中，「蝴蝶效應」是連鎖效應的一種，意即一件表面上看來毫無關係、非常微小的事情，可能帶來巨大的改變。此效應說明事物發展的結果，對初始條件有極敏感的依賴性；而初始條件的改變，也將引發結果的極大差異。以此為題材的電影非常多，例如：《蝴蝶效應》《雙面情人》《真愛每一天》。

小明心裡想的可能是，如果當初他點了大碗乾麵，肚子就不會餓，吃完應該就會回家睡覺了，也就不會跑到便利商店並遇到小豪，當然更不會在KTV遇上火警，跌斷腿躺在醫院裡。這種思考模式非常蝴蝶效應，不過雷丘律師認為，如果KTV有好好遵守消防法規，即使失火了，也不至於讓小明逃生無門、跳窗逃生跌斷腿。所以守法才應該是這個故事中更值得我們注意的地方。

KTV負責人或管理人在逃生通道上堆滿雜物的行為，可能觸犯了《刑法》第189條之2第1項前段的公共危險罪①，可以處三年以下有期徒刑。幸好小明只是受傷躺了半年，並沒有到重傷的程度②，否則就變成可以處五年以下有期徒刑的加重結果犯了③。

另外，大家應該也發現到，這同時是一個具體危險犯的規定—只要阻塞逃生通道的情況足以造成他人生命、身體或健康的危險性就能構成，並不要求實際造成危害（比如受傷）。

所以，不要覺得「這是我的店，東西愛怎麼放就怎麼放」，亂堆雜物的結果可是很嚴重的！

（圖／Unsplash）

雷丘律師也提醒大家，並不是只有戲院、商場、餐廳、旅店或其他公共場所的負責人或管理人要注意逃生通道的問題，《刑法》第189條之2第1項後段，同樣針對集合式住宅（即公寓大廈）的住戶規定，如果為了自己方便，而阻塞公共區域的逃生通道，一樣有可能觸犯公共危險罪④。

最常見的情況就是頂樓加蓋。許多頂樓住戶都認為自己有屋頂的使用權，因此往往在通往頂樓的樓梯間加裝鐵門，如此一來，就能把頂樓變成自家的生活空間。

但是頂樓平臺同時也是消防逃生空間，實務上認為，如果因為在樓梯口裝設鐵門並上鎖，阻塞了公寓大廈的逃生通道，導致其他住戶在火災或其他災難發生時，無法經由頂樓的逃生門進入頂樓平臺避難，已足以使他人生命身體陷於危險，是可以成立本罪的。

①刑法第189條之2第1項前段：「阻塞戲院、商場、餐廳、旅店或其他公眾得出入之場所或公共場所之逃生通道，致生危險於他人生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑。」 備註 ②刑法第10條第4項：「稱重傷者，謂下列傷害： 一、毀敗或嚴重減損一目或二目之視能。 二、毀敗或嚴重減損一耳或二耳之聽能。 三、毀敗或嚴重減損語能、味能或嗅能。 四、毀敗或嚴重減損一肢以上之機能。 五、毀敗或嚴重減損生殖之機能。 六、其他於身體或健康，有重大不治或難治之傷害。」 ③刑法第189條之2第2項：「因而致人於死者，處七年以下有期徒刑；致重傷者，處五年以下有期徒刑。」 ④刑法第189條之2第1項後段：「阻塞集合住宅或共同使用大廈之逃生通道，致生危險於他人生命、身體或健康者，亦同。」

●本文摘自究竟／圓神出版之《小心，原來這樣也有事！：腦洞大律師雷丘的生活法律常識與對策》。