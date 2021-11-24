什麼是「感恩年挑戰」？試著把疫期斷開連結再溫暖接軌吧！

文／吉娜．哈瑪迪（Gina Hamadey）

二○二○年早春，如我們所知，新冠肺炎讓生活停擺，而我也留意到另一種感染性的爆發。周遭人們面對極端的孤立，近乎幽閉恐懼症，或過度的親密無間，導致持續不斷的焦慮。疫情所造成嚴重的損害與不確定性，讓我們活在恐懼之中，擔心失去工作、家庭或摯愛──即便如此，仍有些人懷抱著滿溢的感激之情。

我有個朋友因丈夫是急診室醫師而沒能住在一起，然而，總有人「每天為我老公送來晚餐，在我們家的草坪上放置標語；或在他獨自一人時，晚上過來陪伴他」，這些人讓她充滿喜悅及感激。另一位在深受疫情衝擊的紐澤西醫院工作的大學友人，則說：「感謝所有願意留在家裡、保持社交距離、戴上口罩的人。儘管這些事讓人無聊、寂寞、挫折、難耐，甚至流汗、發癢、有點噁心，而且不方便。」

一位老師分享了她對過去生活的感激之情，她說：「未來的不確定性讓我對於過去人生中所累積的經驗和回憶，心懷感念。」

也有人感謝能夠每晚坐下來與家人共進晚餐，和朋友重拾聯繫，「放下手機，拿起羽毛球拍」，品味總是被忽略的事物。一位開始每天陪小孩散步的前同事說：「我開始追逐吸引兒子目光的東西。他今天發現了一棵很酷的樹，我明明騎著單車經過許多次，卻從未留意到它暴露在地面上的獨特樹根。」

我確實聽到許多對於大自然的感謝。像我妹妹，就對她在布魯克林公寓外頭的樹木，產生了一種親近感；一名鄰居說他開始喜愛「春天花開，鳥兒啾鳴，以及日落時刻」；有位老師甚至在看到討人厭的松鼠啃食她的蔬菜幼苗時，內心充滿歡欣。

而我的媽媽雖然隻身在庇護所，然而她說：「儘管和孩子、孫子及家人離得這麼遠，但知道你們全都安然無恙，我就覺得平靜及感恩。」

缺乏治療方法及疫苗的情況，讓我想起了在書寫三百六十五張感謝卡的那年，我所學到最寶貴的一課就是體悟到感謝是強效藥物。它讓我們看見自己擁有什麼，而不是喟嘆失去什麼；它激發我們的同理心和同情心，更是一種解毒秘方，專治自我中心的牢騷抱怨（不過，有些牢騷抱怨最好能拿著一杯梅茲卡爾酒，和老朋友通電話。事實證明發牢騷有其必要且帶有療癒效果。）

（圖／Unsplash）

在朋友和家人陸續分享他們的感激之情時，這本書正好接近完成，這也使得某些章節展現了新意義。我再也不用勸說大家在碰不到面時，保持聯繫很重要。以往視為理所當然的快樂──像是旅行、光顧餐廳、舉辦晚餐派對，都成了遙不可及的夢想。而我進行了一個月的感謝醫護工作者活動，現在則成為全民運動。

在我們布魯克林的家，晚間七點是一天當中最令人振奮的時刻。此時鄰居會從窗戶探出頭來或走到陽臺，敲打鍋碗瓢盆，鼓掌喝采，為醫護人員表達感謝。我的兩個兒子會大喊：「醫師加油！你們行的──我知道你們行的！」這提醒了我從感恩年學到的事──我們必須適時表達感激。不花一毛錢，卻很有價值。說謝謝不只能展現友好，更是不可或缺的行動。

甚至當屢見不鮮的不公不義引發激烈抗議時，這依舊必不可少。在紐約市，即使實施八點宵禁，七點的鼓掌行動仍然繼續存在。感激和怒氣並非互不相容，我們可以為社群中的勇敢人士鼓掌，也同時抗議世界的惡行。

雖然現在很難想像，但我知道我們必將再次相聚於餐廳、再次走上擁擠的街道、再次去看場百老匯表演，再次毫無遮掩的、與鄰居面對面閒話家常。或許當你讀到這裡時，我們已經辦到了。或許，部分的你會想念在黑暗時期成為唯一亮點的感激之光。

這本書提供了持續將感謝納入生活的方式。好消息是，你不需要像我一樣寫下三百六十五張感謝卡。你的感恩年要寫多少張卡片由你決定，可以是每週一張，或每月一張。也可以省下郵資，直接打電話給朋友，或寫電子郵件給你很久以前的導師。

只要做到上述任何行動，你就可以感受到表達感謝的種種好處。就像對我一樣，我希望感恩這件事也能夠為你的生活帶來同樣的快樂和連結。

●本文摘選自悅知文化於11月22日暖心上市新書《我想說聲謝謝你：12個月的感恩練習，每天找到一件值得感謝的事，讓生命更豐富》。