當人生遭逢困厄，我們很容易就陷入過度沮喪的狀態，此時，最重要的是，相信困厄終將結束，有朝一日必有轉機。 身處如此痛苦、辛苦的時刻，學習轉念，讓心情開朗起來，並不是空話。在日本有「心靈名醫」美名的齋藤茂太，以他的人生經驗和逾半世紀的心理臨床治療所見，淬煉出深具撫慰力量的短文，11月24日即將出版上市的《人生不是一夜干》正是給予因挫折或煩擾無法前進的人們溫柔的支持。（編按）

文／齋藤茂太

煩惱，是因為你誠實面對，完全無須因此否定自己。

陷入困境中的你，一定心想著該如何是好？

我認為答案很簡單。你只要改變以前的行事方法，或者改變自己，就會發現慢慢擺脫困境。

不過，這話說來容易，實行起來可就沒有那麼簡單了。

首先，你必須先否定你所相信的以前的生活方式。這是很痛苦的事情，因為這會造成認同感的危機。因為別人勸你「何不試著這樣做」時，大多數的時候你是很難接受別人建議的方法。例如：

「你和那個人處不好的原因，是你看起來太冷漠了，何不稍微改變一下自己，讓自己看起來更親切一點？」

你被別人這樣勸告了。但是，一直以來你就不喜歡隨聲附和，也不是會拍馬屁的人，你總是抱持著自己的正直與信念而活。雖然你對別人的勸說也覺得「原來如此呀」，但隔天你就能變成會隨聲附和的人了嗎？

我不那麼認為。

至少我相信我本人不是那麼輕易就會改變自己的行事作為的人。

我認為遵守自己的行事作為生活，即使在遇到必須改變的痛苦時，仍然願意堅持痛苦到底的人，是可靠而值得信賴的人。還有，這樣的人在改變的時候，必定是真正的改變，而不是在虛應。

圖：Unsplash

總之，你正在煩惱的事，其實就是你之所以真誠地做為自己而活的證據。這也證明你是謹守自己的信條，貫徹自己的信念而生活著的人。所以，請你要有自信。

你完全沒有必要否定一直以來的自己。如能在認同一直以來的自己的基礎上，再逐步一點點地做改變，或許就可以了。不過，儘管只是逐步地一點點做改變，其過程也是辛苦的，並且會有許多煩惱。說起來這就像生產時的疼痛；生孩子沒有不痛的。但痛苦、煩惱之後， 一定會有一個新的自己。

遇到困境時，盡情迎接煩惱吧！那是打造出全新自己的好機會。

你當然有做不到的事情，但別忘了，你也能辦到許多事。

人，只要活著，就必須不斷地吸收、學習新的事物。小學畢業了，就進中學學習；中學畢業了，接著來的就是高中的學習。而離開學校後，必須面對的是工作上的學習。好不容易學會了工作上的事情，做為前輩的你，這次又有必須負起照顧後輩的責任。

如果人能夠只做自己擅長的事就好了，但人生不是那麼輕鬆的事。

人生不是想怎麼樣就可以怎麼樣的，反而經常處於想要那樣做，卻偏偏不能那麼做的狀態。

於是，人便陷入進退維谷的處境了。

很多人會在這種時候失去自信心。但是，請好好想一想，不論是誰，在開始面對新的事物時，在那個新領域裡，都會和剛入小學的一年級新生一樣，什麼也不知道。

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就如同，你認為自己在某個領域已經努力了二十幾年，但初到一個完全不同領域的公司，也會是公司裡什麼都不清楚的新鮮人。在這種情況下，就算面對上司嚴厲的態度，以及很多事不能如自己所想的進行，也都是理所當然的。

再以慢跑來舉例。因為之前可以輕鬆地跑完五公里了，於是魯莽地把慢跑的距離一下子延長為十公里，結果卻讓自己精疲力竭，進退兩難。

但其實，這並不是因為你的實力不如從前了。現在讓你跑五公里，你還是有輕鬆跑完五公里的實力。雖然說延長為十公里的慢跑讓你痛苦不堪，但你也無須因此感到沮喪。

所以，當你感到困窘，覺得進退兩難而心煩氣躁時，何不試著退回到能讓自己如魚得水的地方呢？試著去做自己輕鬆能夠完成的事情，你一定就會發現你並沒有失去努力至今培養出來的實力。

遭遇到面對自己做不到的事情而心灰意冷時，不妨先去做自己做得到的事，把信心尋回來再說。我很希望你也能活用這個技巧。

拿出勇氣正面對決，就會明白煩惱沒有想像的大。

你應該有過這樣的經驗：當你要經過有狗的地方時，想到狗的狂吠叫聲，就覺得很不舒服。結果，等你經過狗的旁邊時，果然就被狗的狂吠聲嚇得心驚膽跳。但你可知道，當你對狗的吠叫聲感到恐懼時，其實狗也嗅到了那個氣氛才會對你狂吠。

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害怕狗的人自然會盡量想要避開遇到狗的機會。但即使如此，還是會有無論如何也避不開的時候。這時人就必須冷靜下來，好好地思考如何應對了。而這時候你要做的，就是別害怕，正面去面對吧！你會發現一這麼做，竟然狗也不叫了。

不只對狗如此，面對人生種種不幸時的應對之道也一樣，就是正面去面對。遇到討厭的事情、麻煩的事情、不和諧的人際關係、工作上的障礙時，克服這些阻礙的要訣，不外乎就是「不要背對」這些阻礙。

書名：《人生不是一夜干》作者：齋藤茂太出版社：遠流出版出版時間：2021年11月24日

就像狗會在你的背後追你一樣，當你越是「背對」不幸，不幸便越會追著你跑，讓你的心無法平靜。

當然，你在當下也會有種「為什麼會遇到這種事」的憤怒情緒。但其實，這種情緒有其存在的必要性，因為根據實驗顯示，憤怒的情緒可以產生暫時對抗壓力的作用。

不過，憤怒的情緒以存在五天為限，如果一直處在憤怒的情緒中，反而會降低對抗壓力的抵抗力。所以說，生氣的時候不妨盡情地生氣，但要很快地忘記生氣這件事。

不管是憤怒還是悲傷，為了對付這些負面的情緒，就要正視帶來這些負面情緒的原因。可以說這就是克服危機的最佳手段。只要正面面對，就會發現危機其實沒有我們所想的那麼大。

●本文摘自 遠流出版於11月24日上市新書《人生不是一夜干》，請勿轉載。