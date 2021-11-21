原來這就是大人！吳旻育《大人症候群》關於成長的惆悵與觸動

他是吳旻育，經營名為「天橋下」的Instagram帳號（@flyoverdown）與〈換氣〉詩刊，寫下正在經歷成長中，那些與長大、與你、與我有關的陣痛，寫出還不算是大人的我們，那些不足掛齒的小事。本篇摘選書中2篇內文，獻給遊走在陣痛邊緣，還不是真正的大人的你。（編按）

文／吳旻育

〈原來這就是大人〉

小學的操場旁邊，有一座大象溜滑梯。

每個假日我都會和朋友在那裡打棒球，雖然說是打棒球，但其實我們用的是從隔壁網球場那撿來的網球，以及在文具店裡買的塑膠棒球手套，兩百塊錢一個。網球彈性很好，即使年幼如我，也常常把球擊到看不見的角落，像是圍牆邊的草叢、花圃間的空隙還有溜滑梯底下的小空間，大象的肚子裡。

大象都吃些什麼呢？我在溜滑梯底下找球的時候常常這麼想。

「大概是吃那些不開心的事吧。」朋友ㄇ這麼說。

「大家玩溜滑梯時都這麼開心，一定是因為難過的事情都被大象吃掉了。」

多有道理的一番話啊，那時候的我將它奉為真理。

升上高年級後，學校在操場的另一端蓋了全新的遊樂區，那裡離教室近，每到下課，大家就彷彿出征般地奔向新遊樂區。沒過多久，大象溜滑梯旁就已經長滿野草，再也沒有人會往那去。

那時網球已經滿足不了年紀漸長的我們，我們終於開始玩起真正的棒球，但學校覺得危險，便禁止在操場上打球，我們只好轉移陣地，從此逐草地而遊玩。連撿球部隊都離開了，就真的再也沒有人會去大象溜滑梯那了，沒有人開心地溜滑梯，大象也就沒有難過的事情可以吃，這樣他會不會肚子餓呢？

怕大象餓著了，於是後來我不開心的時候，就會躲到溜滑梯底下，像是被大人罵了、跟朋友吵架、考試考得不好以及更多更難堪的事。以前時常害怕自己的悲傷有點太多，滿出來了，會淹沒身邊的人，於是很努力地隱藏，直到剩下我一個人，要獨自用心事餵飽大象溜滑梯。

那時候我竟覺得慶幸。好險，我是一個如此軟弱之人。

大象溜滑梯。記者謝恩得攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

時間過得很快，我離開家到台北讀大學，大一的寒假交了第一個女朋友，開學後就分手了。分手後的某天，我找她到學校旁的小公園聊聊，才發現小公園裡頭也有一座大象溜滑梯，我和她坐在溜滑梯底下，有一搭沒一搭地聊著，直到門禁時間到了，我們都必須回去宿舍。

「是不是連大象溜滑梯都有南北的差異啊？為什麼我還是這麼難過，他沒有吃下我的悲傷嗎？」那晚我反覆地想。

然後才明白，這並不是大象的錯，只是那種彼得潘式的魔法，不適用於大人。

小學跑不完的操場，原來也就這麼小。

以前覺得空曠的溜滑梯底下，原來很勉強才塞得進兩個人。

過去讓我們快樂的遊戲，都變得不再好玩了。

曾經那麼開心的事情，會因為失去而讓人感到悲傷。

原來這就是大人。

〈名片〉

長大之後，我多了一張名片。

那是一張比較硬的紙，上面寫著我的名字、職稱、電郵和分機。

從那天開始，每個遇見我的陌生人都能知道我在社會上該什麼樣子。

我明白這是種成人式的提醒：

從名片認識我的人，不會是我的朋友。

●本文摘選自三采文化出版之《大人症候群——原來長大，就是安靜地面對失去》。