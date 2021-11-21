《野球．人生Ⅱ》收錄17位中華職棒傳奇教頭與他們的故事！

當教練最需要的是什麼？《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》收錄曾公與17位中職傳奇教頭的對話，不以成敗論英雄，一本寫「人」的書！不只記錄許多動人故事，這些教練敘說過往時的情緒，也在曾公筆下格外栩栩如生。(編按)

文／曾文誠

《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》選摘

李來發──教練就是以身作則！

身為教練的哲學

我是一個很怕遲到的人，當然也討厭別人不準時。那天和李來發總教練約了早上七點半碰面，應該創下了和所有總教練訪談最早的時間，雖然是一大早，怕遲到的我提前十五分鐘到達，結果，李總已經坐在飯店大廳等我了。

和李總聊了一個多小時，先把最後一個問題放在文章開頭好了。我問李總：「在你四十年的教練生涯當中，你覺得身為一位教練最重要的一件事是什麼？」他頓了一下回答我：「以身作則！」教育百科網站上對「以身作則」這四字的解釋是：以自己的言行舉止做為他人的榜樣。所以他的不遲到也是一種多年來以身作則後的習慣養成嗎？是的，肯定是如此。這讓我想到一件事，以往他在帶中信鯨隊時，隊中的主力投手宋肇基，球技沒問題，麻煩的是集合老是比別人晚到，晚很多，李總當年說到宋投手這個行為，那種咬牙切齒的表情至今我依然清晰記得。

談到以身作則這四字，翻回他教練生涯，從三級棒球、業餘成棒、國家隊總教練再到最高級別的職業棒球，不論哪一個層級，做給選手看，似乎是他帶隊的準則。這個準則的最佳化顯現，是一九八三年奧運代表隊的訓練，那一年李來發和高英傑從日本職棒回來，儘管日職選手生涯成績不是很耀眼，兩年期間只留下七十四個打數而已，不過除了數字紀錄，在日本職棒七百多個日子裡，李來發是有相當收穫的，所以他和高英傑把日職所學的全數帶回台灣。

台灣曾五度參與過奧運棒球賽（含表演賽），這五隊之中我認為最強的當屬一九八四年那支，是的，我了解你會跟我辯拿下銀牌的一九九二年或是有王建民、曹錦輝的二○○四年那隊比較厲害，沒關係，反正這只是個人主觀看法而已，沒有標準答案。認為這隊超強的我，就很愛聽選手提當年事，杜福明跟我說那一年在左營集訓，每天被操到無法蹲著上廁所，睡上鋪的他根本爬不上床，只能硬擠在下鋪沒兩下就打鼾了；而李居明則說為了練好滑壘，褲子都不知磨破了幾件。

培訓國手的左訓中心位於高雄左營軍區，依當年選手們的回憶，他們被操的程度絕對比海軍陸戰隊嚴上數倍，而負責把選手操到爆的魔鬼班長就是李來發，巧的是李來發當年入伍的軍種就是海軍陸戰隊，不過此時在左訓中心帶操的李來發並不是像電影演的那般，只站在旁邊喊聲而已，每個動作他都先親自示範一遍，接著跟著選手再來一次，他是這麼跟我說的，但我想再確認一次：「每個動作都做一次？」

「是啊！因為我那時還很少年，呵！」

李來發回答時的表情感覺像重回三十幾年前那年輕無比的歲月，更像他剛才從左營操完選手後來赴我的約。

我一直以為李來發操選手只是集訓一個過程而已，但深問後才了解那是他教練的哲學，這很值得特別寫一下。李來發說到棒球訓練分成三大塊，即打擊、守備還有體能。一般人都愛練打擊，因為有趣又有成就感，打擊好也容易被看見，更直接地說，打得好，在職業層級是薪水往上調的重要依據；而練守備是單調、枯燥的，會把心力放在此的球員並不多；那體能呢？喜歡強化體能的球員，我相信一定有，但要很認真很認真地去找才能挖得出來。

（左起）美國職棒大聯盟的球員陳偉殷、李來發、高英傑。記者藍宗標攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

但沒人想練的體能卻是李來發最重視的。更直接的說法是，組成有競爭力球隊的過程中，李來發訓練的順序是體能、守備，再來才是打擊。聽起來有點違反棒球運動的本質，棒球比賽是比誰得分多的，如果不重打擊得不了分，那麼如何贏球？我沒來得及質疑李來發，因為他自己做了解釋：「我的觀念是打『速度野球』，如果有速度，守備跑壘都能強過別人，速度的底在體能，應該說棒球訓練的基礎在體能，體能好了再強化其他項目就容易，打擊當然也要練，但打擊是很吃天份的，很殘酷的是，打擊率一成的人，常常怎麼練都還是停在那裡。」

李來發相當以能連續參與三屆奧運教練團為傲，一九九二年那屆他還是執行總教練，結果我們都知道李來發帶領球隊拿下了舉國歡騰的奧運銀牌。但如果光是練體能那套就可以在奧運拿牌，是說什麼都沒有人信的。

一塊奧運棒球獎牌是很多很多因素組合而成，關鍵之一就是採用執行教練制，簡單說就是把隊伍交給你，最後成敗都由總教練李來發來扛。和現今的代表隊可能在前一個月才開始組訓不同，為了一九九二年奧運，遠從一九八九年開始，李來發就帶著準國手們進駐左訓中心，執行長達三年的奪牌計畫。這些培訓隊員並沒有球迷熟悉的面孔，因為棒球好手都在一九九○年選擇加入職棒，李來發手中可用之兵就只有被視為國家隊二軍的年輕球員了，投手有郭李建夫、林朝煌、黃文博；捕手是白昆弘、張正憲；內野手有黃忠義、王光熙、張耀騰、羅國璋；外野手則是陳威成、廖敏雄、張文宗等。這些選手現在聽來自然都是響叮噹的名字，但在當時只是無人聞問的菜鳥球員而已。

李來發升中信鯨一軍代總教練。記者陳明正攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

既是菜鳥，就表示球技及作戰經驗有不足之處，所以不是狂操體能就能馬上提升戰力，然而要從青澀的隊伍變成奪牌雄獅，得經過多少努力？直接問李來發最直接，但如果從當年選手的角度來看呢？有一次和黃忠義，國家隊當家二壘手聊起來，他記憶中一九八九到一九九二那三年時間是這樣度過的：「接內野滾地球練習不是用顆來算的，而是一籠一籠持續接，接到成為反射動作為止。那時李來發教練常帶我們出國打比賽磨經驗，美國、日本、中南美洲到處跑，一開始比賽只有打七局，因為我們都被提前結束，但慢慢可以把分數拉近打滿九局，有時還能先得分，最後贏對方的次數也有了。」

這是一支從失敗中不斷成長的隊伍，看起來是只要花時間有耐心去等待收成就好，但事實上李來發要做的事更多。安撫球員心緒是其中之一，在不斷揮汗訓練、不斷比賽受挫之餘，要怎麼保持球員鬥志，讓他們相信有機會在奧運拿牌，或是別看到職棒打得熱鬧就心癢，這些都不是容易的，如今講起來好像幾個字就可以帶過，但那三、四年間對李來發而言很辛苦，至少「羅敏卿事件」、「陳一平行政干涉技術」對他都是很大的考驗，終究最後還是挺過去了。

●本文摘自好讀出版於11月12日上市新書《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》。