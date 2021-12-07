《亂，但是更好》要有超強生產力，多元勝於能力

文／提姆．哈福特（Tim Harford）

我們大多數人都害怕不同意見，因為不同觀點常讓人感到混亂又尷尬。

密西根大學教授佩吉（Scott Page）專門研究複雜系統，他在《差異》（The Difference ）一書中指出，從很多問題解決的脈絡來看，「多元勝過能力」。

如果你已找了四位傑出的統計學家來解決重大政策問題，要再找一位，那麼與其找最厲害的統計學家，不如找一位社會學家；如果你是網球選手，希望增強實力，和網球教練、營養學家和健身教練一起合作，要比請三位網球教練來得好。

認知差異能擦出創意的火花，矯正群體思考的迷思。佩吉說：「如果一個組織裡每個人都用同樣的方式思考，每個人都會卡在同一處。」要是每個人解決問題的技巧不同，「就算一人卡住，還是可以藉由其他人的力量尋求突破。」

心理學家菲立普斯（Katherine Phillips）等人也設計一個團隊實驗，希望找出團隊成功的祕密，他們發現必須採納陌生人意見的團隊，解題率遠高於由好友組成的團隊。

除了看各組實際表現為何，這個實驗還有個驚人發現，研究人員進一步詢問這些小組成員覺得自己的表現如何。結果，成員包括陌生人的小組團隊明顯比較謹慎，不確定自己的答案是否正確；而成員都是好友的團隊，他們對自己的答案顯得胸有成竹——但他們提出的答案卻是錯的。

差異本身就能幫助我們解決問題。就算是最聰明的一群人，面對複雜難解的問題也可能卡住。從新的觀點或用新的技能切入，即使觀點很瘋狂，技能不是最高超，卻能讓人解套。

我們應該特別注意那些想法不同、有不同經驗和訓練背景的人，甚至看起來跟我們不一樣的人。這樣的人往往能帶來新鮮的觀點，或激發我們最好的一面。因為每個人都一樣，當觀點遭質疑，才會想得更多、更深入。

許多發明家、天才、我們眼中的成功人士，後來都領悟到「要不是那些混亂的刺激，人生恐怕就是一灘死水。」

（圖／Unsplash）

換一件事來做，不要被眼前挫折卡住

我們不免碰到困境，走入死巷，這時，最好改做其他事，轉換思緒。

哲學家齊克果以「輪耕」來比喻，一塊土地如果老是種同一種作物，土壤養分很快消耗殆盡，但採用輪耕法，栽種新作物，反而可增加土壤養分。我們的心靈也是。

心理學家伊杜生（Bernice Eiduson）和同事以40位男性科學家為研究對象，長期追蹤他們的工作方式。在二十年間，有些科學家逐漸邁向生涯巔峰：這40位科學家中有4人後來成為諾貝爾獎得主，還有兩位是全世界公認諾貝爾獎級的科學家，另有幾位是國家科學院院士，其餘的則乏善可陳，沒有亮眼表現。

這項研究企圖找出成功模式：一個科學家在長達數十年的研究生涯中，能一再突破研究瓶頸，不斷發表重要研究結果的關鍵因素為何？

研究人員發現，這些頂尖科學家有個共通點：他們不會獨沽一味，只鑽研一個題目，而是同時研究好幾個題目。一個題目有了初步成果之後，就去研究另一個題目，然後再回到原來的題目，就這樣不時轉換。

創意的敵人是無聊，機警才是創意的朋友。當你踏進一個陌生的境地，自然會全神貫注，步步為營，機警應變。

不只伊杜生的研究有這樣的結論，她的同事也發現科學史上有兩種天才，一種是長期皆有出色表現的科學家，例如發現青黴素的弗萊明、微生物學之父巴斯德；另一種則有如曇花一現，像是發現DNA雙螺旋結構的華生和研發出小兒麻痺疫苗的沙克。

第一種天才悠遊於多個領域，經常變換研究題目；另一種天才則否。

致力於創造力研究的心理學家索耶（Keith Sawyer）和提出「心流經驗」的齊克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi），他們找來將近100位具有非凡創造力的奇才，深入研究他們的工作習慣，也有相同的發現，這些創造力豐沛的奇才，每一位都是一心多用的專家。

如果一個人可以同時進行好幾項工作，不斷展現豐沛的創造力，要他只專心做一件事，豈不是太可惜？

最有創造力的工作方式

美國偉大編舞家夏普（Twyla Tharp）提出一個好方法。過去五十年來，她獲得無數獎項。她善於跨界，舞作運用的音樂類型更是五花八門。在忙碌的創作和演出行程中，她還能擠出時間，寫出三本書。

（圖／Unsplash）

夏普說：「你什麼都得做，為什麼要把某些事情排除？」

為了激發靈感，她為每一個工作計畫準備了一個箱子，把隨手記錄的紙條、錄影帶、表演節目單、書、雜誌文章等東西統統丟進去。如果一個箱子不夠，那就再加一個。萬一有項工作卡住，很簡單，就是把箱子的東西一樣一樣翻找出來看。她寫道：

「這樣的箱子讓我覺得我的心和工作計畫是相連的。這些箱子就是我的土壤，即使是次要工作也是。箱子上用黑色、粗大的字體寫的計畫名稱提醒我，我曾經有個點子，也許很快就能付諸實行。最重要的是，這些箱子讓我覺得很安心，不必擔心我會忘記。對創意人來說，最大的恐懼就是你沒把絕妙的點子放在一個妥善的地方，最後就不見了。我不必擔心這點。我知道我的點子在哪裡。」

我也有一個類似的做法。我在辦公室牆上釘了一塊金屬板子，上面貼滿用磁鐵吸附的小卡片。每一張卡片上面都寫了一項工作，有些比較費事，可能需要一天以上的時間才能完成。在我提筆的這一刻，我的板子上貼有十五項以上的工作。

看來，我可能要忙得暈頭轉向，解決方式其實很簡單：我會把三項最重要的工作貼在板子上方，任意擇一進行。其他貼在板子中間和下方的，都是次要工作。我不必擔心會忘了做什麼，所有要做的事，都在板子上。這些工作不會讓我有壓力，也不會讓我分心，在工作過程中，有些絕妙的點子說不定已悄悄在我的潛意識滋生。

你可以用箱子或是可吸附卡片的板子來管理多個計畫。很多點子可以安全儲存在心靈的某個角落，在靈感的刺激下顯現出來。

●本文摘選自天下文化出版之《亂，但是更好：亂中取勝、即興發揮、攻其不備、創造機會》，未經同意禁止轉載。