施昇輝／投資和理財不能混為一談！

文／施昇輝

投資和理財並不難，但正因為大家以為是同一件事情，才覺得難。投資的目的是賺錢，但並非所有理財方式都要賺錢。安心理財第一步，就是讓投資歸投資，理財歸理財。

大家好，我是人稱「最樂活的理財專家」施昇輝，很高興能在這裡為大家講述有關於投資理財的系列課程，叫做「零基礎的佛系理財術」。

這個系列總共有24 堂課，我會用最簡單的方式讓大家了解，投資理財其實一點也不困難。而且請大家放心，所有的內容幾乎都沒有複雜難懂的專業術語，就算你不是商學相關科系畢業、就算你只知道把錢存在銀行裡，我保證一定都能看得懂。

只有觀念改變，投資理財才可能變簡單

這堂課算是開學典禮，我必須先給大家一個心理準備。我有百分之百的信心，可以讓你用一種安心不焦慮的方法，透過投資賺到一點錢，在薪水之外，能夠增加一些收入，提升你的生活品質。不過，千萬不要期待我的方法能讓你很快就賺到很多錢，然後去買豪宅和超跑。因為高報酬一定伴隨著高風險，這樣做絕對不可能讓你的生活安心不焦慮。

這24 堂課的內容，一開始會有幾堂先從觀念講起，這些觀念徹底顛覆了既有的理財觀念，大家看了可能會嚇一跳。但是只有觀念改變了，才可能讓投資理財變得簡單，而且輕鬆賺到錢。

接下來，我會個別介紹所有的金融工具，包括存錢、保險、股票、基金、債券、外匯、黃金、期貨、房地產等等。覺得種類太多嗎？請放心，我不是要大家每一項都去投資，而是聽完之後刪掉其中幾項，只要選擇兩、三項最適合自己的金融工具來操作，就可以了。

當然，我會直接建議是哪幾項，不會介紹完了之後讓你自己決定，不然你一定會不知所措。

最後，我會把重點放在進入門檻相對較低的股票，花比較多堂仔細講解。我想，聽到「股票」就害怕，這是人之常情； 但我保證看完這幾篇之後，你就會知道，股票其實一點都不可怕。

投資只是理財的一項

首先，第一個會顛覆你觀念的就是「投資和理財不能混為一談」。什麼？投資和理財不是同一件事情嗎？正因為大家認為是同一件事情，所以才會覺得那麼難。

我有兩次到高中給學生講投資理財，整整兩小時，其實只是在講投資和理財是不一樣的。簡單來說，理財的範圍比較大，投資只是其中的一項；投資的目的就是賺錢。但難道所有的理財方式都是要賺錢嗎？如果大家以為每一件事情都是為了賺錢的話，那就大錯特錯了。這樣會浪費你很多時間和精力， 甚至用了最沒效率的方式賺錢，然後感到非常挫折和焦慮。

最明顯的例子就是，你怎麼可以把存錢當做是投資呢？存錢注定是賠錢的。因為現在銀行的定期存款利率大概只有1% 左右，但每年的通貨膨脹率一定超過2%到3%。雖然你的錢有增加，但實質購買力是降低的。

舉例來說，現在一個排骨便當要100 元，你把這100 元拿去銀行存定存，一年後領出來是101 元，但我相信這時候排骨便當應該已經漲到105 元、甚至110 元了。你的錢是增加了1 元沒有錯，但你已經買不到一個排骨便當了。這就是所謂的「實質購買力降低」。

雖然存錢不會幫你賺錢，但是為了安全起見，你還是必須存在銀行裡，所以這只能說是理財，不能說是投資。因此，聽完這篇開學典禮的內容後，請你一定要先做這件事：如果你有定存，到期時請把它解掉。讓錢做最有效的運用，也就是把錢拿去投資，因為這樣才能真正賺到錢。

保險不能以賺錢為目的

再來，很多人也把保險當做賺錢的投資工具。但是，你保醫療險是希望自己生病，還是希望自己健健康康呢？你會因為繳了保費，如果沒有生病、得不到理賠，就覺得很可惜嗎？應該不會吧？所以保險怎麼可能是拿來賺錢的呢？

還有，大家出國都會買旅行平安險，花一點點保費，萬一飛機失事，家人可以得到很高額的理賠。但你希望得到理賠嗎？我想應該不會有人希望，保這種險也不是以賺錢為目的。

聽到這裡你可能會反駁：還有儲蓄險、投資型保單、年金險等等以投資賺錢為訴求的保單啊 ！沒錯，但這些保單能提供給你的報酬率，其實只比定存利率高一點點而已，甚至有些保單還不保證賺錢喔 ！我只能說，把保險當投資，報酬率是非常差的。保險一定要保，但希望大家回到保險的本質，也就是追求保障，而不是追求賺錢。

那房地產總該是拿來投資賺錢的吧？我偏要說：「不一定喔 ！」要靠房地產賺錢，重點就是要地點好；但是地點好就是會很貴、買不起。絕大多數的人一輩子頂多買得起一間房子， 大家為了要自己住，也就不可能拿去賣，所以又何必一直去想「增值」這件事？

很多人以為買房子是為了賺錢，最後反而買不起。如果只是拿來自住，那就只要考慮是不是買得起就好了。為什麼我說房地產「不一定」是投資，而不是說房地產「不是」投資呢？ 道理很簡單，因為第一間房子是拿來自己住，不該當做是投資，但第二間以上的房子就該拿來做投資。

（圖／Unsplash）

買股票但不選股

股票呢？當然百分之百就是投資了。買股票的目的是什麼？當然是為了賺錢。

我孩子小的時候，還以為我買股票的目的是為了領紀念品。這當然是童言童語、笑話，但你一定會問：股票價格每天都不同，甚至盤中分分秒秒都不同，上上下下讓人好緊張，而且有一千六百多檔股票，究竟該買哪一支才好？然後，什麼時候該買？什麼價錢可以買？什麼時候該賣？該用多少錢賣？這麼多疑問，真是太難了，怎麼可能像你說的安心不焦慮？

我先跟大家說結論。其實，只要你不選股，就會變得非常簡單。「不選股」是不是完全顛覆了大家的想法呢？先賣個關子，我會在後面許多堂課仔仔細細說明白。

和股票類似的基金和期貨呢？這些當然都是投資，差別只在於你是要自己買股票，還是把錢交給別人買股票（也就是買基金）？你想要用少少的保證金以小搏大，賭指數是漲還是跌（也就是去玩期貨），或是其他的衍生性商品？

買基金太保守、不相信自己有投資股票的能力；玩期貨又太高估自己判斷股市短期行情的能力。該不該買基金？該不該玩期貨？我分別都有幾堂課分析它們的優缺點。

債券、外匯、黃金呢？大家可以先考考自己：這些是理財還是投資？請一定要記住以下這句話：「不要把什麼都當做投資。」有些事情明明和投資理財扯不上關係，但大家都想錢想瘋了，總以為到處都可能有賺錢的機會，這樣當然就會很焦慮。

書名：《零基礎的佛系理財術》 作者：施昇輝出版社：天下文化 出版日期：2019年2月27日

讓投資歸投資，興趣歸興趣

最後跟大家分享一個好朋友的真實故事。他是一位醫生， 是無敵鐵金剛的超級粉絲，家裡收藏的大大小小公仔可能超過一萬件。有一天，一家財經電視台去訪問他，問他哪一件公仔增值最多？結果他有點生氣，因為他蒐集是為了興趣，根本不是為了賺錢，就算增值也不會賣。

但他最後還是靠這些公仔賺了大錢。因為太太看家裡公仔堆得滿坑滿谷，非常生氣，叫他另外買一間房子放這些公仔。後來房地產大漲，他靠這間放無敵鐵金剛的房子賺了大錢。

這個故事告訴我們，就讓投資歸投資、保值歸保值、保管歸保管，然後讓興趣歸興趣吧 ！

投資和理財不能混為一談，這就是我要顛覆大家的第一個觀念。下一堂課我更叛逆，因為我認為投資千萬不要用腦筋。你沒看錯，投資真的不該用腦筋。投資不用腦筋，怎麼可能賺到錢呢？不相信，就請你繼續看下去。

●本文摘選自天下文化出版之《零基礎的佛系理財術》，未經同意禁止轉載。