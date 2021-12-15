褚士瑩／對話的過程，就是一個人的成長過程

文／褚士瑩

大家好，我是褚士瑩，接下來這九堂對話課的設計者和引導者。

現實生活中的我，雖然讓人有很樂觀正向的感覺，但骨子裡其實是一個很悲觀的人。證據？我認為每個人都是薛西弗斯（Sisyphus）。

真的啦！先不要笑。聽過他的故事嗎？

這傢伙是希臘神話中一位被懲罰的人。他很狡猾，機智幫助他賺了大量財富。當然，很會賺錢不是問題，問題在當他感覺到死神差不多要來帶他走時，竟然用他的聰明騙死神戴上手銬，結果不只自己繼續活下來，並且再也沒有人從人間被帶入冥界。

既然人不會死，勢利的人類就停止對冥王獻祭，這個利潤豐厚的產業供應鏈等於被截斷，大老闆宙斯超級不爽（後來還發生很多讓沒完沒了的鄉土劇也自嘆不如的劇情，因為篇幅關係就先在這裡省略）。薛西弗斯最後被判要天天將大石推上陡峭的高山，每次他用盡全力，大石快要到頂時，石頭就會從其手中滑脫，又得重新推回去，永無止境地重複下去。

雖然後來英文中用sisyphean（薛西弗斯式的）這個單字來形容「永無盡頭而又徒勞無功的任務」，但是我不怎麼同意這個解釋。

薛西弗斯這麼聰明的人，連死神都騙得過，難道想不出辦法逃避這個幼稚的懲罰嗎？不可能！既然天資過人，應該槓桿、輸送帶，甚至機器人也很快就被他做出來了吧！但是他既然願意繼續接受這個懲罰，表示聰明的他，應該是喜歡推石頭到山頂，再讓它掉下來這件事的！

我並不認為薛西弗斯是抖M，也不認為他健身中毒（不信的話去看畫中的薛西弗斯，那每天推石頭練出來的核心肌群！），而是在反覆的過程中，得到了最有價值的生命禮物：看見自己。

薛西弗斯知道他無法「改變自己」，但是通過這反覆徒勞，他學會用這種外人看來是懲罰的獎賞，終於能夠清楚地「看見自己」，並且「面對自己」。

而每天與人、與自己的「對話」，其實就是我們的徒勞。

這些對話，其實改變不了別人，也改變不了自己，但是好的對話，卻會讓我們自己，和我們對話的人，都能夠看見自己，面對自己。

「對話」這個詞源於希臘文中的dialogs，意思是「兩者之間的穿越」，也就是兩個主體之間的平等交往。這種交往是穿越式的，是雙方真誠的互動與溝通，是一種特別的語境和範疇，具有深層的哲學意涵；只是我們日常對於「對話」這件事的理解，太過馬虎，才造成了對話無效、對話很簡單，或對話沒有價值的偏差印象。

首先，對話是充滿人文色彩的，必然從人的需要出發，沒有人文情懷，就沒有對話。如果我們檢視蘇格拉底的對話，就會發現表面上傲慢的蘇格拉底，其實從來沒有對人進行直接的批評和訓誡，總是從對方的立場和觀點出發，使用「問答式」的對話，引出一連串的問題和衝突，讓對方在自我矛盾和衝突中，出現很深的自我覺察，不但看見自己、也看見自己的盲區，認識到自己的錯誤和偏見，使對方在看見自己的對話中，接納自己、覺醒和成長。

十九世紀以來的工業革命，讓人開始以追求「效率」為目標，蘇格拉底這種必須有平等互助的人文情懷的對話，就被上級對下級、老師對學生、家長對子女，這種控制型的對話場面取代了。對話變成權力大者單方面的告知、命令、灌輸，或是說服，站在權力低位的人，只是在必要時做出簡單的回應，對話因此失去了應有的人文深度和涵養。

如今我們的學校教育、家庭教育、社會教育，其實仍然延續著工業革命的「效率觀」，因此需要耐心、辯證能力的人文對話，是需要學習的。對話的過程，就是一個人的成長過程，在這個過程中，對話雙方都能夠在彼此的提問中，引發自覺的審視和反思，看見自己。

我們都遇過很「難聊」或是「難搞」的人，話不投機半句多，但是這個對象，偏偏是我們不得不保持好關係、權力不對等的「大人」，像是我們的父母、老師、上司、前輩。我們都聽過人說「你有你的邏輯，我有我的邏輯」，實際上，根本沒這回事。

這個世界上，邏輯從來只有一套，但是通往人文對話的方法卻有很多。進行對話的過程，就像挖水井，在找到湧泉之前，有時候是柔軟卻沉重的濕土，有時候是乾燥堅硬的乾土，還有時候會遇到難以穿越的大石頭。所以我們必須要找到適當、省力的方法，讓我們可以克服障礙，繼續透過對話往靈魂的深處挖掘。

世界上雖然每天都有新理論、新方法，坊間有很多書教我們該如何學會高明的話術，但是這本書說的都不是這樣，這本書九個章節介紹的九個工具，都是我這幾年在引導「蘇格拉底對話」哲學思考工作坊中，覺得最重要的對話工具，同時也是九把進入思考對話的鑰匙。我想要使用讓我情有獨鍾、古老而純粹的蘇格拉底對話方法，希望讓還沒有機會親自參加我的哲學思考工作坊的人，也能夠安心地打開一扇通往邏輯的門戶，透過穿越式的對話，窺探思考對話的世界，體驗能在日常生活中踐行的哲學。

想要透過對話「看見自己」的我，都是蘇格拉底；而每個願意接受「對話即是徒勞」的你，都是薛西弗斯。

●本文摘選自大田出版社 出版之《看見自己說的話：9堂雙向思考練習，解鎖你的對話力》。