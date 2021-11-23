法白新作《憲政熱映中》 回顧與反思超過百年的臺灣憲法史！

文／王鼎棫（法律白話文運動網站主編）

〈前言〉

憲法能為我們做什麼？幹嘛關心憲法？

作為法律普及工作者，可以發現一般大眾並不太親近法律。

但明明法律與社會生活的律動息息相關，為何大眾仍選擇迴避？從這個問號出發，「法律白話文運動」團隊，不斷努力讓法律被社會大眾理解；透過化繁為簡的書寫，讓大眾願意接觸法律，進而慢慢主動對各種制度提出自己的想法，親手改造自己的生活環境。

因此，本書設定的對象，不只限於學習法律的讀者；在這本書誕生之際，不分藍綠、政局也正有廣泛修憲的聲音，因此也很適合所有關心憲政發展的朋友。

本書的主軸，在於闡述憲法如何在我們土地上開花結果。試請回想，過去幾百年間，我們的先祖歷經清朝與日本統治，是如何從篳路藍縷到建立完整的憲政意識，背後的核心原則與制度邏輯，並不是有人登高一呼，就能一蹴可幾。如此種種，必然也是許多有志之士先後倡議，進而慢慢深入到民眾與當局的心中。

雖說本書討論的時代，橫跨百年來的演變，但我們嘗試用最精簡的篇幅、最活潑的故事，向讀者介紹憲法精神如何在日治殖民下勉力找到落腳之處，並看見其於威權時期是如何受到壓抑，並在民主前輩們的奮鬥下，是如何突破重重限制，令人民慢慢嘗到自由的美妙滋味，更讓眾人想法終於得在不同生活場域中燦然綻放。

於是，在重重審議，還有反覆投票的激盪下，大家決定把書名叫作《憲政熱映中：中華民國憲法的怪誕與進化》，希望利用播放電影的意象，讓讀者穿梭在不同的情節之間，看見我國憲法是如何歷經殖民與威權時期慢慢發芽，最後又是怎樣突破重重桎梏，朝著多元民主的想像進化。

更重要的是，藉由一個個的真實事件，希望慢慢讓大家明白：為何要關心憲法？

換句話說，我們多半聽過憲法是一個國家的根本大法；但是，理解它的好處是什麼，有沒有憲法的差別在哪，我們卻經常一無所悉。

總統府特展，中華民國憲法。記者游順然／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

憲法控制政府的運作

憲法是一部社會契約，眾人同意交出權力、組成政府，讓後者代替大家施政。而為了怕政府濫權，憲法最重要的概念之一就是「權力分立」。

所以當日本殖民時期，我們根本欠缺可以制衡總督的機會；到了戒嚴時期，就算有憲法，那些可以箝制權力氾濫的種種規定，也被執政者通通凍結，只能眼睜睜地看著各種威權，在我們土地上無情肆虐。甚至連號稱「人權守護者」的大法官，在大時代的不得已之下，也只能肯認萬年國會，並默許推定人民有罪的嚴刑峻法。

可是，若能適度運用遊戲規則，也是可以避免一場腥風血雨的軍事叛變，就像李登輝當年依照憲法的既有規定、修法與釋憲機制，讓軍系領袖暨政治對手郝柏村，從武將變文官，再被來自「民間與立法」的制衡力量逼迫下台，最後也讓李在制度上完成了軍隊國家化的任務。

憲法更凝聚我們的價值觀

在制憲或修憲之際，不同利益團體之間可透過協調，在憲法規定中，宣示各種心儀價值和未來願景，比方說「國家認同」。所以當憲法增修條文的前言，歷經折衝寫下「因應國家統一前」等文字，就會引發我們到底跟對岸是不是同屬一國的討論。

反過來說，當社會規範的某些做法，跟我們鎖定在憲法的價值有所出入，如不讓同志伴侶共同收養第三方的孩子，就可以拿憲法的平等權，主張立法者應比照「異性婚」公平對待，確保美好價值不被違反。

以上百轉千迴的衝突描述，都可以在本書找到對應情節。

而藉由回首「過去」，我們可以把「現在」看得更加透澈，對「未來」的種種挑戰也能了然於心。透過本書，除了想保存我們的歷史記憶，也想讓讀者慢慢了解法律議題──其實從古迄今、分分秒秒都在我們身邊；其中不少關鍵時刻，更是深深影響了我們的當代環境。

那麼，妳／你自己又希望身處在什麼樣的環境呢？若不忍心看見自己心儀的價值被輕易動搖，何不嘗試爭取把它放進憲法規定或相關詮釋之中？簡單說，如果憲法可以打造一個我們能好好生活的場域，我們何不敞開心胸擁抱。

法與環境的息息相關，我在《進擊的公民：探索社會議題的法律指南》書中寫道：

「這句話展現『社會參與』的重要性，也突顯出法律是達成政策的目標、改善社會的工具。當法治運作的現況不如預期時，發生具體個案的爭議，除可透過訴訟過程，讓司法單位來落實法律所規範的公平正義；還可透過社會運動凝聚人民的力量，對政治菁英施加壓力，重新修改法律等規範、重新修改我們對未來的想像，持續再造新的社會遊戲規則。」

期盼看完《憲政熱映中》的妳／你，未來面對層出不窮的社會議題，願意一起跟法白為心儀價值倡議。

●本文摘選自聯合文學出版之新書《憲政熱映中：中華民國憲法的怪誕與進化》。