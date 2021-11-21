李鍾旻／換個角度看世界，從你家裡開始——《台灣常見室內節肢動物圖鑑》

文／李鍾旻（國立中興大學昆蟲學系碩士）

你喜愛地球上形形色色的生命嗎？如果答案是肯定的，請你試著在心裡回答下一個問題：你喜歡生物，那麼住家中的各種節肢動物是否也包括在內呢？可以預料的是，第二個問題，多數人應會猶豫，或者直接給予否定的答案。

確實，許多對動植物感興趣的大眾，往往偏愛野地裡外表亮麗、體型大、稀有的生物。相較之下，日常與我們緊密相依的「居家型」節肢動物，大部分人對牠們絲毫不感興趣，甚至一見到便心生厭惡或恐懼。之所以如此，多半是由於牠們外表普遍樸素而黯淡，又時常在陰暗角落出沒，容易給人醜陋、骯髒的印象。有很多種類因為體型微小，牠們的存在還時常讓人給忽略了。

人類看待生命，有著不平等的出發點，向來是無可避免的事，就連在科學家、作家、攝影師的眼中，常常也是如此。各種接觸大自然的人，總是醉心於探尋地球上美麗的動植物，而那些住家中的節肢動物卻無法使他們提起興致。一直以來，關注居家室內節肢動物的人很少，也因此，絕大部分的人對牠們並不熟悉。正確知識缺乏、生活中的誤解、各式網路謠言，這些都加深了大眾與牠們之間的距離，儘管這些生物平日就與人類住在一起。

（圖／Unsplash）

所以，我們有什麼理由要去認識家裡的那些節肢動物呢？

你是否曾經在室內角落見到了某位「不速之客」，卻對牠的一切一無所知？你有沒有思考過，牠的出現隱含著什麼樣的意義？因為不了解牠，便不知牠是否對人有害；不了解牠，便不知牠為何會出現在家裡；不了解牠，也不知該如何與之應對。那麼，去認識、了解，至少對牠的習性有基本認識，是不是其實挺重要的？

本書的目的，當然就是讓大家正確的認識一般家庭中容易撞見、與人類關係緊密，同時卻讓多數人感到陌生的小生物。你只要稍微搜索一番，對照書中的資訊，便能對家庭中的節肢動物作初步的識別。很可能，你還會感到訝異，原來許多微小不起眼的物種就在身旁，只不過自己以往很少去注意牠們罷了。

實際上，與節肢動物共處一室，原本就是人類日常生活的一部分。都市裡的每戶房子，一年內少說數十種節肢動物出沒是常態，甚至超過百種都有可能。然而大多數在家屋裡出現的節肢動物屬於無害的同居者，牠們平時只是靜靜的棲息在角落縫隙，對人類的生活幾乎不會造成影響。倘若特定種類的活動，突然對生活起居造成了困擾，往往也是不良的環境因素使然。我們平時並不需要，也沒有必要對牠們心存恐懼與偏見。

就算你從來都不喜歡室內的節肢動物，不希望牠們在家中出現，或者深受家中的蟲害問題煩惱，你反而更有必要去了解牠們。若能夠對家中節肢動物的種類及習性有了初步的認知，便有機會掌握牠們出現、造成麻煩的主要原因，並得以解決孳生源。反之，如果你對家中出現的節肢動物毫無概念，抑或誤認了種類，在企圖防除的同時很可能便會事倍功半，甚至徒勞無功。

倘若對家裡的節肢動物有了基本的認識，你或許還能發現牠們有趣、有用的地方。比如說，建築物中常見的節肢動物，有不少種類有著令人訝異的強韌生命力，易於飼養繁殖，相當適合作為教育的教材。我們幾乎在任何季節，不需要準備繁複的採集用具，就得以近距離探究牠們的行為、觀察牠們的成長過程。

最後，希望能請你思考：生命是否有貴賤之分？在現實裡，我們時常興奮的談論著、讚嘆著電視螢幕上自己一輩子可能都不會親眼見到的珍奇物種是多麼高貴華美，卻對生活週遭頻繁出現、近在眼前的生物視而不見，這是不是很奇怪的一件事呢？當我們在高呼重視生物多樣性、注重生態保育等口號時，卻僅僅關注著那些所謂的明星物種，這樣單憑美醜來定義生命優劣的我們，是真的打從心底關心自己口中的環境嗎？

對筆者而言，世上的事物有各式面貌，不論美或醜，生命都是值得欣賞與愛惜的。那些與人類同住一個屋簷下的節肢動物，牠們都有各自的特色， 也都是很有趣的存在。期望本書不僅僅是讓讀者認識伴隨人類左右的節肢動物，更能喚起大眾對牠們的關注與興趣。

●本文摘選自聯經出版之《台灣常見室內節肢動物圖鑑》作者序。