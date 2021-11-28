法語「騙子」源自此！淺讀法國喜劇泰斗莫里哀經典《偽君子》

文／卡塔玲娜‧馬倫霍茲（Katharina Mahrenholtz ）、朵恩‧帕里西（Dawn Parisi ）

莫里哀Molière

偽君子

Tartuffe ou l’Imposteur

情節

家道中落的貴族塔圖夫表現出一副超級虔誠 的樣子，非常成功地接近歐岡先生。歐岡帶他到家裡，並且堅定地（和母親一起）為他辯駁其他家族成員對他的看法。

歐岡的妻子愛米爾和女兒瑪麗安對整個情形 感到惱怒，因為塔圖夫很會裝模作樣。後來歐岡甚至想讓瑪麗安嫁給這隻寄生蟲，愛米爾試著讓塔圖夫放棄這場婚事，但瞬間被他撲倒！歐岡指責塔圖夫這種沒格調的行為， 塔圖夫就爬向十字架，果真讓歐岡原諒他， 為了表達自己的友誼，甚至把房子送給塔圖夫！

為了讓丈夫恢復理智，愛米爾安排了一場和塔圖夫的會面，並且要歐岡躲在桌子底下。歐岡於是親耳聽到，被他當作朋友的人如何譏嘲他，並且又對他的妻子毛手毛腳。真是夠了！歐岡把塔圖夫趕出門。不幸的是現在房子屬於塔圖夫，歐岡必須和家人一起搬出去。幸好最後一刻警察現身，逮捕塔圖夫， 因為他是詐欺慣犯。

名言

忌妒者已死，忌妒不死。

歐岡的母親這麼說，她直到最後都不相信塔圖夫是虛偽的人。

小道消息

莫里哀這個虔誠騙子的角色招來許多憤怒， 大家一致認為，批評教會不該搬上舞台，國王直接禁止這部戲，讓人差點忽略這是中等階級人士第一次成為情節的重心。莫里哀大受《偽君子》禁令的影響，1669 年終於推出新版本，但是依然引起爭議，即使如此（或說正因如此）還算成功。他究竟修改了哪些部分卻不明朗，因為流傳下來的只有修改之後的版本。

主要人物的名字「塔圖夫」甚至變成法語的一部分，tartuffe 意即虛偽的騙子。

作者

莫里哀可說是法國喜劇泰斗，但是一直都有些傳聞說高乃依才是這許多劇作的作者。很像圍繞在莎士比亞身邊的爭論，充滿神祕，未曾解開。

（圖／取自遠流出版之《上一堂有趣的戲劇課》書中）

莫里哀的本名叫讓－巴蒂斯特．波克蘭（Jean-Baptiste Poquelin），他用原來的這個名字過了二十年算是正常、中階級的生活：就讀好學校，研讀法學，最後當上律師。但是他熱愛戲劇—他的祖父經常帶他去看表演。但當他認識女演員瑪德蓮．貝賈特之後，一切都變了。讓－巴蒂斯特把工作丟到一邊，和瑪德蓮一起建立劇院，從此以後自稱莫里哀。兩年後劇院倒閉，莫里哀於是和巡迴劇團一起走遍法國，這就是他的生活！他當上劇團團長，演出兼編劇，很快就開始寫自己的劇本。

1658 年他客居路易十四的巴黎宮殿，路易十四相當興奮，給劇團一個劇院以供使用。莫里哀大部分的作品都受到巴黎公眾喜愛，但是有時也必須吞下批評，不僅是上述的《偽君子》，還有《太太學堂》（太多解放思想）、《唐璜》（太多情慾）以及《吝嗇鬼》（太多沒有個性的巴黎市民）。幸好國王還是對他很好，正式贊助莫里哀的劇團。

書名：《上一堂有趣的戲劇課》作者：卡塔玲娜‧馬倫霍茲（Katharina Mahrenholtz ）、朵恩‧帕里西（Dawn Parisi ） 出版社：遠流出版 出版時間：2021年12月1日

在私生活上，莫里哀也有個小醜聞：他四十歲時迎娶二十歲的阿蔓．貝賈特，直到今日大家都不知道，阿蔓到底是他前情人的姊妹還是女兒，甚至可能是莫里哀自己的女兒！最後一種其實不太可能。謠言四起……。

莫里哀讓一切平和些進行，他放棄批判社會，提供百姓和國王都滿意的喜劇。他最後一部作品《無病呻吟》是他最成功的作品，直到今日依舊是他最知名的劇作。故事主角由五十一歲的莫里哀演出，不過只擔綱四次。第四次演出的時候，他倒在台上，不久就斷氣身亡—身上還穿著戲服。國王親自確保莫里哀安葬在墓園裡（晚上，在墓園一角）—這在當時是例外的例外，因為當時的演員非常不受重視，根本不許葬在神聖的土地上。

●本文摘自 遠流出版之《上一堂有趣的戲劇課》。